“The Big Bang Theory” se convirtió en una de las sitcom más populares de los últimos años y sus protagonistas en los personajes favoritos de los televidentes. La serie de Chuck Lorre y Bill Prady contó con un buen número de seguidores que no se perdían las alocadas y divertidas situaciones protagonizadas por Sheldon, Leonard, Howard, Raj, Penny, Bernadette y Amy.

Lastimosamente para su audiencia, la serie de televisión de la CBS que comenzó en el 2007 llegó a su fin el año pasado, un 16 de mayo del 2019. En total, se transmitieron 279 episodios divididos en 12 temporadas para Estados Unidos, ganando diversos reconocimientos internacionales en la comedia, desde premios de la TCA, Emmys, y los People Choice Awards.

A pesar de que, como toda producción, la sería tenía algunos problemas para continuar creando más capítulos, no es un secreto que ciertos problemas con el equipo protagonista y con la temática del show en sí casi terminaron con la serie antes del tiempo que habían planeado sus responsables.

De hecho, “The Big Bang Theory” culminó dos temporadas antes de lo previsto. ¿Qué pasó exactamente para que el programa termine así? En este artículo haremos un repaso de algunos hechos que llevaron a finalizar la serie antes de tiempo o que pudieron hacerlo en su momento, tal como lo menciona el sitio HobbyConsolas donde analiza cada uno de estos problemas.

EL SALARIO DEL ELENCO DE “THE BIG BANG THEORY”

Mientras Sheldon está en Texas, sus amigos pensaron cómo sería la vida sin él.

Cuando se tiene una producción con numerosos protagonistas, es usual tener problemas al momento de asignar salarios para cada uno de ellos, ya que su participación no es igual en cada capítulo. En “The Big Bang Theory” esto no fue un problema al principio, ya que se acordó que sus cinco caras principales ganarían lo mismo por cada episodio.

Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar y Simon Helberg entonces vieron como temporada tras temporada sus salarios iban aumentando, hasta el punto de ganar un millón de dólares por episodio. El problema surgió cuando se les unió Mayim Bialik y Melissa Rauch, que comenzaron cobrando 200 mil dólares al inicio.

Al descubrir la diferencia que había entre todos, los actores principales decidieron bajar el sueldo para aumentárselos a ellas y así todos cobrar exactamente lo mismo. Esto pudo haber sido un problema enorme si alguna de las partes armaba un enorme escándalo, terminando así con la serie antes de lo pensado.

LAS CONTROVERSIAS DE MAYIM BIALIK

LAS CONTROVERSIAS DE MAYIM BIALIK

Si bien muchos saben que Amy es bastante filosa y sincera con sus opiniones en la ficción de la CBS, su actriz Mayim Bialik no se queda atrás tampoco. Ella es una activista de diferentes causas que constantemente da su opinión en sus redes sociales personales. Sin embargo, fue con el escándalo de Harvey Weinstein que muchos comenzaron a criticarla.

Fue por este motivo que ella escribió un artículo en The New York Times expresando su punto de vista de cómo fue crecer en Hollywood siendo mujer, algo que no cayó muy bien entre sus seguidores. Por otro lado, ella admitió en sus redes que era anti vacunas para sus hijos, causando un gran revuelo entre todos.

Sin embargo, ella tiene un doctorado en neurociencia, por lo que aclaró algunas de sus declaraciones calmando así a muchos de sus seguidores. Ella se corrigió diciendo que aboga por una vacunación responsable, mas no por una que solo busca cantidad antes que calidad.

LOS ESTEREOTIPOS Y SEXISMO EN LA SERIE

A lo largo de la serie, Penny era "maltratada" por Sheldon a su modo sexista (Foto: CBS)

Al inicio, “The Big Bang Theory” causó mucho revuelo por presentar a las personas frikis como bichos raros, inteligentes, pero incapaces de entender las relaciones sociales de las personas normales. Aparte de esto, Howard y Sheldon eran bastante sexistas y en especial este último joven científico siempre se metía con Penny, a quien calificaba de manera despectiva cuando podía.

Sin embargo, gracias al humor y a la evolución de personajes, este problema no persistió con el tiempo, llegando al punto que todos tenían pareja, habían superado sus chistes y reacciones sexistas y mantenían un humor más universal.

LAS RELACIONES DEL ELENCO

LAS RELACIONES DEL ELENCO

Es común que los protagonistas de una serie terminen por desarrollar lazos duraderos con sus compañeros del elenco, incluyendo relaciones amorosas que incluso terminan en un matrimonio. Si bien este no fue el caso, lo cierto es que Johnny Galecki y Kaley Cuoco revelaron en el 2010 que estuvieron saliendo en secreto.

Su romance duró un par de años y decidieron no contarle a nadie, todo con tal de que la producción continúe con normalidad y nadie del medio descubra que estaban saliendo en la vida real. Esto pudo haber sido un problema para eliminar la magia de la relación entre Leonard y Penny, pero nunca nadie se dio cuenta.

LA DEMANDA DE “DULCE GATITO”

LA DEMANDA DE "DULCE GATITO"

Según el co-creador de la serie Bill Prady, él trabajó la canción de “Dulce Gatito” por una melodía que había escuchado de la profesora de pre-escolar de su hija. Resulta que la canción era una de origen polaco del siglo XIX llamada “Wlazł kotek na płotek”.

Para el 2015, las hijas del creador de la canción se dieron cuenta de esto y pusieron una demanda a Warner Bros. por utilizar la canción sin permiso en la serie. Esta querella duró un par de años hasta que finalmente se resolvió.

LA SALIDA DE JIM PARSONS

LA SALIDA DE JIM PARSONS

Tal como indica Cinema Blend, Jim Parsons declaró que en las últimas temporadas ya se sentía desgastado creativamente con el personaje. Estaba agradecido con el estudio por llamarlo, pero su participación se extendió por más tiempo del pensado. John Shaffner, diseñador de producción, confesó que se había programado la serie para tener 14 temporadas en total, pero Parsons decidió poner un punto final.

Al parecer, el actor había estado en contacto con Chuck Lorre durante un buen tiempo y le expresó su deseo de no continuar con la serie. Si bien todo el elenco protagonista quería continuar, se respetó su decisión y todos acordaron terminar con la serie en la temporada 12.

