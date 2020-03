¿Cuándo será estrenada “Élite” 4?

La tercera temporada de “Élite” es todo un éxito en la plataforma de Netflix, su historia y personajes han vuelto a cautivar a sus millones de seguidores tras sus dos primeras temporadas que alcanzaron altos índices de audiencia. La serie española se convirtió en todo un fenómeno internacional llevando al estrellato a los jóvenes actores protagonistas de la ficción que prepara una cuarta entrega.

En la tercera entrega de “Élite”, los protagonistas se enfrentan a sus últimos meses en el instituto Las Encinas, una etapa en la que tendrán que tomar decisiones que pueden cambiar su futuro para siempre. Los nuevos episodios giran en torno a una nueva tragedia: el asesinato de Polo.

Élite: las 10 grandes revelaciones de la temporada 3

El primer capítulo reveló que fue apuñalado en el pecho con una botella de champan y cayó de un segundo piso. Parece que todos están involucrados, pero solo hay un responsable. A partir de este hecho se va desarrollando la tercera entrega de “Élite”, que cierra la historia de varios personajes, pero deja pendientes otras. Los ocho nuevos capítulos ya están disponibles en la plataforma de streaming desde el viernes 13 de marzo de 2020.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “ÉLITE”?

Después de la muerte de Polo (Álvaro Rico) el resto de sus compañeros, aparte de lamentarlo, inevitablemente sintieron una especie de falso alivio; no por el chico, sino porque la reacción que tuvieron ante su muerte les abrió los ojos para cerrar ciclos en sus vidas.

Carla (Ester Expósito) pudo deslindarse de las cadenas que le ataban a su padre y se fue del país. Mientras que Nadia (Mina El Hammani) y Lu (Danna Paola) entendieron el lazo que las unió desde un principio y formaron una amistad que claramente también se pondrá a prueba en Nueva York, donde ambas estudiarán.

Por otro lado, Cayetana (Georgina Amorós) volvió al empleo de su madre haciendo el aseo en Las Encinas y Valerio (Jorge López) se quedó a cargo de los negocios de Carla. El resto: Guzmán (Miguel Bernardeau), Samuel (Itzan Escamilla), Rebeca (Claudia Salas), Ander (Arón Piper) y Omar (Omar Ayuso) se quedaron a repetir curso en el colegio con el ánimo de dejar todo atrás. Ahora, ¿que sigue para ellos? ¿Se mezclarán con nuevos personajes?

Carlos Montero y Darío Madrona, creadores de la serie, tienen un trazo marcado para la serie y, aunque la primera temporada la escribieron los dos, para la segunda y tercera echaron mano de más guionistas para ampliar ideas respecto a los eventos ocurridos, eso sí, sin dejar de supervisar los libretos y dejar su personalidad en las tres entregas. Respecto al futuro de la serie Madrona comentó lo que sintió sobre la producción.

“Esta temporada tiene un cierre a lo que planteamos al principio de la temporada. Está por verse el dar el salto a una nueva generación. Tendríamos vértigo y emoción aún si siguiéramos con la misma gente en el elenco que con un nuevo cast”, señaló.

Montero, por su parte, se refiere a la última escena de los repetidores como un epílogo que, aunque no lo dijera claramente, podría hacer hincapié al futuro de la serie, además de dejar entrever que los misterios cambiarían y no sería la muerte de un personaje lo que caracterizaría a las nuevas entregas.

Élite Netflix | Temporada 3 Ya Disponible

“De entrar en una nueva etapa, cabe cualquier cosa, tendría que ser una trama diferente de lo que hemos visto anteriormente. Y esta temporada tenemos un gran epílogo”, comentó.

Recordemos que la temporada 4 y 5 son prácticamente una realidad y según los rumores ambas se filmarán a la par con fecha tentativa de rodaje para principios del próximo verano en Madrid; esto indicaría que el misterio que ronde Las Encinas abarcará las dos entregas, por lo cual el plan posiblemente sea estrenar las dos partes en 2021.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA “ÉLITE” 4?

La cuarta temporada de “Élite” aún no tiene fecha de estreno, pero si Netflix la renueva lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streamign en algún momento del 2021.

PERSONAJES Y ACTORES DE LA TEMPORADA 4 DE “ÉLITE”

Los rumores apuntan a que la cuarta entrega de “Élite” incluiría un reparto totalmente nuevo y por lo visto al final de la tercera entrega, esto podría ser cierto o por lo menos, significa que no todos los actores volverán para los nuevos episodios.

Entonces, ¿una nueva generación de estudiantes llegará a Las Encinas? Hasta el momento, no se ha publicado ninguna lista oficial del elenco para la cuarta temporada de la serie de Netflix, pero es claro que se incluirán nuevos personajes.

Sobre si es mejor renovar el reparto más pronto que tarde, Montero aseguró: “Para mí siempre es una mezcla. Llevarte a todos los personajes puede ser un error, dejarlos a todos también… Y creo que series como estas de institutos que son un poco contenedor -y lo mismo con las de hospitales, policías, abogados. es fácil renovarlas de una manera natural. Si tienes una marca y un universo potentes, te puedes permitir tener nuevos personajes y que la serie no sufra”.

Lo que se sí se sabía antes del estreno de la tercera entrega es que, para Ester Expósito, Álvaro Rico y Jorge López sería su última temporada. En una entrevista con Esquire López señaló: “Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más”.

“Fue increíble, pero también muy emotiva, lloré lo que no está escrito. No se sabe si es una despedida definitiva… de momento sí”, dijo Expósito a FórmulaTV.

Estos son los actores y personajes que tienen más probabilidades de volver para la cuarta temporada de “Élite”:

Itzan Escamilla como Samuel García Domínguez

Miguel Bernardeau como Guzmán Nunier Osuna

Arón Piper como Ander Muñoz

Omar Ayuso como Omar Shanaa

Claudia Salas como Rebeka López de Gallegos

Georgina Amorós como Cayetana Grajera Pando

