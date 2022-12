El 2023 se perfila como un gran año para la industria del cine. Muchas de las películas que retrasaron su estreno por la pandemia de la COVID-19 verán su estreno muy pronto y los espectadores podremos disfrutarlas en pantalla grande o a través de streaming.

Así, proyectos como “A Quiet Place Part III”, “Cocaine Bear”, “The Little Mermaid”, “The Marvels”, “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”, “The Color Purple”, “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, “Challengers” y “Wonka” se lanzarán a lo largo del año.

Hoy hemos seleccionado 10 de las películas más esperadas del 2023. Aunque algunas cintas quedaron fuera, las que están incluidas en la lista prometen deleitar a su audiencia con su historia y el talento de los artistas involucrados en su producción.

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS MÁS ESPERADAS DEL 2023?

10. “Women Talking”

Sarah Polley es una de las directoras con mayor proyección de los últimos años. Si bien tiene una breve filmografía como realizadora, ya que se ha desempeñado como actriz en gran parte de su carrera, obras como “Take This Waltz” y “Away From Her” son un reflejo de su sensibilidad al momento de narrar una historia potente.

“Women Talking” es su nueva película, protagonizada por un cuarteto de lujo: Frances McDormand, Rooney Mara, Claire Foy y Jessie Buckley. Con un guion escrito por la propia Polley, se basa en la novela homónima de Miriam Toews.

En el largometraje, un grupo de mujeres, en una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia, luchan por reconciliarse con su fe tras ser víctimas de una serie de agresiones sexuales.

¿Cuándo se estrena? El 6 de enero del 2023 en cines de Estados Unidos.

9. “Killers of the Flower Moon”

Aún no hay fecha de estreno oficial, pero todo apunta a que la nueva cinta del maestro Martin Scorsese llegará a las salas de cine este 2023. “Killers of the Flower Moon” es una adaptación del libro de David Grann y cuenta con la participación de dos viejos conocidos en la filmografía del director: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

El film está ambientado en Oklahoma durante los años 20 y narra los asesinatos en serie de nativos de la tribu Osage que se hicieron ricos con el petróleo. Esta cadena de crímenes despiadados se acabó conociendo como el “reinado del terror”. Será distribuido por Paramount Pictures y Apple TV+.

El cineasta Martin Scorsese y el actor Leonardo DiCaprio volverán a trabajar juntos en el thriller "Killers of the Flower Moon" (Foto: EFE)

8. “The Killer”

La última película que estrenó David Fincher fue “Mank”, galardonada en los Oscars, los premios BAFTA y los Critics’ Choice Awards. Su esperado regreso será con “The Killer”, cinta basada en la novela gráfica de Alexis Nolent.

Aunque no se ha anunciado la fecha exacta del lanzamiento, Netflix ya ha lanzado las primeras imágenes del film protagonizado por Michael Fassbender, Tilda Swinton y Charles Parnell, por lo que todo apunta a un estreno este 2023.

En el largometraje, un asesino comienza a derrumbarse psicológicamente cuando empieza a ser consciente de sus actos pasados.

Michael Fassbender en el rodaje de "The Killer" (Foto: Netflix)

7. “Beau is Afraid”

Ari Aster estrenará su tercera película, tras las estupendas “Hereditary” y “Midsommar”. Como acostumbra el director, también se hará cargo del guion de esta nueva cinta protagonizada por Joaquin Phoenix.

“Beau is Afraid” es un retrato de décadas de uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos. El estudio A24 ha anunciado su lanzamiento en algún momento del 2023.

El póster de “Beau is Afraid” (Foto: A24)

6. “Dune: Part Two”

Denis Villeneuve regresa con la secuela de “Dune”, una de las cintas más galardonadas del 2021. Timothée Chalamet y Zendaya retornan en los papeles principales del proyecto, al que se suman actores de la talla de Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux y Austin Butler.

En la cinta, el duque Paul Atreides se une a los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en Muad’dib, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido.

¿Cuándo se estrena? En noviembre del 2023.

La foto con la que Timothée Chalamet confirmó el fin del rodaje de "Dune: Part Two" (Foto: Timothée Chalamet / Instagram)

5. “Showing Up”

Tras “First Cow”, la directora Kelly Reichardt regresa con una nueva cinta de A24. Esta es “Showing Up”, producción protagonizada por una de sus actrices favoritas: Michelle Williams. Este sería su cuarto trabajo en conjunto, luego de “Wendy and Lucy”, “Meek’s Cutoff” y “Certain Women”.

Según la sinopsis oficial del film, antes de la inauguración de su exposición, se retrata el día a día de una artista y su relación con los demás. El caos de su vida se convertirá en su fuente de inspiración.

¿Cuándo se estrena? El 5 de abril del 2023 en cines de Estados Unidos.

4. “How Do You Live?”

Cómo no emocionarse con una nueva película de Hayao Miyazaki. El maestro del Studio Ghibli estrenó “Se levanta el viento” (en su idioma original: “Kaze tachinu”) en el año 2013 y, desde entonces, no había dado pistas de volver con un largometraje.

Por fortuna, la mente detrás de “El viaje de Chihiro”, “La princesa Mononoke” y “Mi vecino Totoro” regresa de su descanso con “Kimitachi wa dô ikiru ka” (en inglés: “How Do You Live?”).

La obra está basada en la novela homónima de Genzaburô Yoshino y muestra el crecimiento psicológico de un chico adolescente a través de interacciones con sus amigos y su tío.

¿Cuándo se estrena? El 14 de julio del 2023 en cines de Japón.

El primer poster de “How Do You Live?" (Foto: Studio Ghibli)

3. “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” marcó un precedente para muchas cintas animadas. Su impresionante despliegue visual la hizo acreedora del Oscar, el Golden Globe y el BAFTA a Mejor Película de Animación, así como el triunfo en 7 categorías de los premios Annie.

Desde allí, Sony lanzó joyas como “The Mitchells vs the Machines” y busca repetir su formula ganadora con la continuación de la historia de Miles Morales, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Esta vez, el estudio empleará 6 estilos de animación mientras relata la nueva aventura de su protagonista a través del multiverso, junto a Gwen Stacy y el equipo de la Spider People.

¿Cuándo se estrena? El 1 de junio de 2023 en cines.

2. “Oppenheimer”

Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr. en una película de Christopher Nolan. Eso es “Oppenheimer”. La cinta se inspira en la obra de los autores Kai Bird y Martin J. Sherwin y narra el papel del físico J. Robert Oppenheimer como desarrollador de la bomba atómica.

El director de largometrajes como “Interstellar”, “Memento” y “The Prestige” ha anunciado que prioriza el uso de efectos prácticos en sus films, por lo que ha recreado la explosión de una prueba nuclear sin necesidad de recurrir al CGI.

¿Cuándo se estrena? El 21 de julio de 2023 en cines.

1. “Barbie”

Greta Gerwig regresa a la dirección con una de las películas que más expectativas ha generado en las últimas semanas: la historia de una muñeca que vive en Barbieland y es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta.

El pasado 16 de diciembre, “Barbie” lanzó su teaser oficial e hizo un homenaje a “2001: A Space Odyssey” de Stanley Kubrick. ¿Acaso Gerwig compara el impacto que tuvo el uso de las herramientas para la humanidad con la llegada de la muñeca Mattel? En un mundo en el que las niñas solo jugaban a ser madres y ahora “pueden ser lo que quieren ser”, parece ser una comparación válida.

¿Cuándo se estrena? El 21 de julio de 2023 en cines.