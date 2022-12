Este año ha estado lleno de adaptaciones sobre la clásica historia de “Pinocho” (“Pinnochio” en inglés). Sin embargo, no todas han estado a la altura de la lista de las mejores películas que han trasladado a pantalla grande la novela de Carlo Collodi.

El primer estreno fue “Pinocho: una historia real” en marzo, una animación en 3D de Lionsgate. Aunque no tuvo la misma promoción que las posteriores.

La segunda en lanzarse en el 2022 fue la producción de Disney, dirigida por Robert Zemeckis, conocido cineasta detrás de icónicas cintas como “Volver al futuro”. Pese a también tener grandes figuras en pantalla, como Tom Hanks, este no fue uno de los aciertos del director.

Por ello, no la hemos incluido al live-action dentro de nuestra lista de adaptaciones de la novela italiana.

“Las aventuras de Pinocho” fue publicada en un periódico florentino entre 1826 y 1890. La crónica del joven de madera rompió fronteras territoriales y del tiempo, volviéndose un clásico de las historias de cuentos de hadas.

A continuación, nuestra selección de las mejores películas, cada una con pequeños y grandes cambios, que han llegado a aportar algo nuevo cada vez.

"Pinocho" está dirigida por Robert Zemeckis, el cineasta de "Volver al Futuro" (Foto: Walt Disney Pictures)

LAS MEJORES PELÍCULAS QUE ADAPTAN LA HISTORIA DE “PINOCHO”

10. “Las aventuras de Pinocho” (1996)

La adaptación de 1996 se mantuvo fiel a la historia original, por lo que no tuvo mucho que aportar por el lado narrativo. Sin embargo, su uso de marionetas reales para dar vida a Pinocho es lo que resultó innovador (y un poco aterrador, para ser honestos).

Steve Barron, Sherry Mills y Tom Benedek estuvieron a cargo de adaptar la historia de Collodi, mientras que el primero también cumplió la función de plasmarlo en pantalla grande. Dentro del reparto, hay actores variados como Martin Landau haciendo de Geppetto y Jonathan Taylor Thomas haciendo del joven de madera.

9. “Pinocho” (2015)

La versión de 2015 de “Pinocho” trató de hacer algo diferente al combinar el live-action con los efectos especiales de CGI. De esta forma, la animación tenía un aspecto mucho más real e impactante, pero manteniendo las facciones de caricatura de los personajes. Además, decidió que Pepe el Grillo sería Coco, haciendo un cambio de género al divertido insecto.

La adaptación checa estuvo dirigida por Stephán Gajdos. Mientras tanto, el reparto estuvo conformado por Igor Ondricek,quien hizo de Geppetto y Samuel Sadovnik como la voz de Pinocho. Originalmente, esta es una historia para niños, pero es algo que los adultos pueden disfrutar tranquilamente.

8. “Las aventuras de Pinocho” (1911)

Esta es una de nuestras selecciones más antiguas, por lo que no esperamos que el hecho de que sea muda y en blanco y negro vaya a atraer a los niños, pero nuestro público más cinéfilo podría disfrutarla. Fue la primera adaptación de Pinocho en realizarse para cines y de producción italiana. Durante un tiempo, el largometraje se pensó perdido, pero en 1994 se encontró el negativo original en la Cineteca Italiana de Milán, por lo que se pudo restaurar 42 minutos de ella.

Dirigida por Giulio Antamoro, quien eligió a Ferdinand Guillaume y Augusto Mastripietri como sus protagonistas, siendo Pinocho y Geppetto respectivamente. Guillaume era uno de los actores de comedia más populares del momento, por lo que la cinta tuvo mucho éxito en su época, tanto local como internacionalmente. Sorprendentemente, es una de las versiones más alejadas de la novela.

7. “Pinocho” (2008)

Aunque técnicamente no es una película, esta miniserie de televisión (que en realidad es una cinta de dos partes) fue lo suficientemente buena para captar la atención del público. Todo gracias al director, Alberto Sironi y las actuaciones.

En el reparto, se tuvo a Alessandro Gassmann como Carlos Collodi, Robbie Kay como Pinocho y a Bob Hoskins como el padre del niño de madera, uno de los mejores Geppettos hasta el momento.

6. “Pinocho” (2012)

Esta versión animada de Enzo D’Alò apela completamente a un público infantil, siendo muy vibrante y alegre, pero tocando superficialmente los temas tan inquietantes de “Pinocho”. Pese a ello, estuvo nominada a varios galardones como el Festival de Gijón, el Festival de Annecy y los Premios del Cine Europeo.

5. “Pinocho” (1971)

Por el contrario, la película animada de 1971 tuvo un ángulo más oscuro que la anterior mención de la lista. La cinta dirigida y adaptada por Giuliano Cenci, decidió retratar a Pinocho como un niño podrido, en lugar del inexperto e ingenuo que recién descubre el mundo. Incluso toma la decisión de matar al grillo, a quien presta su voz Lauro Gazzolo.

4. “Pinocho” (2019)

Si me dices “Roberto Benigni en una película italiana”, ya sé que tengo que verla y que, probablemente, será un éxito, sobre todo si tiene a Dario Marianelli como compositor. La versión del director Matteo Garrone trató de darle un giro más serio y profundo a la obra, enfocándose en un público más adulto.

Aunque es muy fiel a la obra de Collodi, el cineasta logró apelar a los temas de fondo de forma magistral. Tuvo múltiples nominaciones al Premio David de Donatello de 2020, llevándose el galardón en cinco categorías.

3. “Pinocho” (1967)

La versión alemana de 1967 trató de hacer algo completamente nuevo. Originalmente titulada “Turlis Abenteuer” utilizó tanto marionetas como personas de carne y hueso para que interactúen entre sí. Sin embargo, pese al protagonismo de los títeres, no estuvieron tan bien hechos como uno pensaría.

Aún así, lo innovador y la adición de nuevos elementos como una marioneta parlante, permitió que el público lo disfrute.

2. “Pinocho” (1940)

A veces los clásicos se ganan sus etiquetas por buenas razones y el trabajo realizado por Walt Disney en sus primera películas es merecedor de mantenerse vigente 70 años después. La adaptación animada del estudio es una de las versiones a las que el público asocia más la historia de “Pinocho”.

Además, la banda sonora, especialmente “When You Wish upon a Star”, se volvió icónica y parte de la identidad del estudio.

1. “Pinocho de Guillermo del Toro” (2022)

El trabajo de Guillermo del Toro y Mark Gustafson con esta adaptación en stop motion ha sido impecable. Los muñecos utilizados estaban diseñados de tal forma que podían recrear las expresiones de un actor de un live-action.

En lugar de ubicarse finales del siglo XIX, los primeros acontecimientos ocurren en la Primera Guerra Mundial y la llegada de Pinocho se da en una Italia controlada por el fascismo de Mussolini. Pese a ello, la historia no llega a ser oscura, pero sí política, tratando de resaltar lo terrible de la guerra y cómo la avaricia puede aprovecharse de los más inocentes.

Mantiene la esencia de una película para niños (aunque puede ser disfrutada por todo público) gracias a Pinocho, quien resulta molesto en un principio, pero su inocencia termina siendo refrescante cuando se ve rodeado de actos atroces realizados por el ser humano.

Además, cuenta con un reparto de primera (y claramente un enorme presupuesto). David Bradley (nuestro querido Argus Filch en “Harry Potter”) es la voz de Geppetto, Ewan McGregor (“Obi-Wan Kenobi”) hace del pobre Sebastian J. Grillo que recibe golpe tras golpe, Cate Blanchett es el mono Sprezzatura, Christoph Waltz es el malévolo Conde Volpe y Tilda Swinton es el Hada que da vida al niño de madera.