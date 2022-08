Disney estrenará este 8 de setiembre, la nueva película de “Pinocho” en acción real. El clásico de la industria del ratón tendrá a Tom Hanks en el papel de Gepetto y a Benjamin Evan como el famoso personaje de madera. No obstante, la historia original en la que están basadas las películas es, originalmente, un relato de terror.

El 23 de febrero del año 1940 se lanzó la película animada de “Pinocho” y estuvo bajo el cargo de diferentes directores, entre los que se encontraban, Norman Ferguson, Wilfred Jakson, Bill Roberts, entre otros.

Tras el éxito de su primera producción, “Blanca Nieves y los 7 enanos”, Disney decidió aventurarse a realizar otro filme y decidieron hacerlo sobre el muñeco de madera. Esto ocurrió luego que el animador Norman Ferguson trajera una versión traducida del libro original del italiano Carlo Collodi, la cual encantó a Walt, dando luz verde para su producción.

La crítica de la película fue positiva, llegando incluso a ganar dos premios Óscar, uno a mejor banda sonora y el otro a mejor canción original por “When you wish upon a stars”. Sin embargo, la versión de Collodi, no es tan alegre como las películas, sino todo lo contrario.

"Pinocho" es la nueva película live-action de Disney que será protagonizada por Tom Hanks (Foto: Walt Disney Pictures)

¿CÓMO ES LA VERSIÓN ORIGINAL DEL CUENTO DE “PINOCHO”?

El italiano Carlo Collodi publicó “Las aventuras de Pinocho” entre los años 1881 y 1882 en las páginas del periódico “Giornale per i bambini”. En su interpretación, Gepetto deseaba tanto tener un hijo que creó al muñeco de madera.

Sin embargo, en el instante que cobra vida, este le da una patada al anciano para luego robarle su peluca y salir corriendo de la casa. Esto enfurece tanto a su creador, que sale a buscarlo y luego de encontrarlo lo toma del cuello, generando que sea acusado de abuso, por lo que termina en la cárcel.

La muerte de Pepe el Grillo

Incluso, personajes tan entrañables de la película animada como “Pepe el Grillo” tienen una participación breve. En las páginas de Collodi, este solo aparece hasta el cuarto capítulo para darle un consejo a Pinocho sobre su conducta, pero este reacciona con furia, agarra un martillo y aplasta al pobre grillo, matándolo en el acto.

Avanzando con el cuento, en una de las partes más relevantes, nuestro protagonista se niega a ir a la escuela y es capturado por un marionetista, del cual posteriormente escapa. Tiempo después se encuentra con el gato y el zorro.

La muerte de Pinocho

Ambos invitan a Pinocho a una taberna donde beben y toman hasta reventar y cuando llega la hora de pagar, este lo hace ignorando las advertencias de Pepe el grillo, quien había regresado en forma de fantasma.

Al final, en el camino, luego de separarse de los bandidos, Pinocho es interceptado por unos asesinos que intentan robarle, pero este al no darles el dinero es ahorcado y muere momentos después.

Esta es la conclusión que Collodi quería darle al cuento, pero su editor le recomendó redimir al personaje y es ahí cuando un ser místico encuentra el cuerpo del niño de madera y lo revive. Luego este viaja en busca de su padre Gepetto, a quien encuentra dentro de una ballena, lo salva y logra convertirse en una persona de carne y hueso.

TRÁILER DE “PINOCHO” (2022)