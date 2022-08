Creada por Jessica Gao, “She-Hulk: defensora de héroes” (“She-Hulk: Attorney at Law” en su idioma original) es la nueva miniserie de Marvel que se estrena en Disney Plus el 18 de agosto de 2022. La ficción que forma parte de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) tiene como protagonista a Tatiana Maslany.

La serie que consta de nueve episodios sigue a Jennifer Walters, una abogada especializada en casos que involucran a superhumanos, quien también se convierte en la superheroína verde She-Hulk.

En conversación con The Direct, la guionista principal reveló que Spider-Man no aparecerá en “She-Hulk”, pero ese no era el único personaje que la showrunner había considerado y no consiguió incluir en su show.

Tatiana Maslany es la protagonista de la serie de televisión "She-Hulk" (Foto: Marvel Studios)

¿POR QUÉ SPIDER-MAN NO APARECERÁ EN “SHE-HULK”?

Jessica Gao contó que se llevó una gran decepción cuando se dio cuenta que no podía utilizar varios personajes de Marvel que sí aparecían en los cómics de Jessica Walter, principalmente, debido a problemas con los derechos.

“Había muchos personajes de los cómics que nosotros queríamos introducir simplemente por diversión para poder meterles en problemas legales y ver cómo se solucionaban. Pero había muchos personajes de los cómics que no podíamos utilizar por cuestiones de derechos o porque, simplemente, Marvel no nos dejaba...”, indicó la showrunner de “She-Hulk”.

Asimismo, agregó: “Ya fuera por temas de derechos o porque lo solicitaba Marvel Studios. Todo lo que nos decían es que tenían planes para esos personajes y no podíamos usarlos. Es lo único que nos contaban”.

Uno de ellos, era Spider-Man, que, aunque apareció en películas de Marvel como “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame” su licencia cinematográfica le pertenece a Sony Pictures.

“Pero tengo que decir que un personaje del UCM que nos dejó realmente hundidos al saber que no podíamos utilizarlo es Spider-Man y todos los personajes de su universo. Fue un duro golpe porque teníamos muchos fans de Spider-Man en la sala”, explicó la creadora de “She-Hulk”.