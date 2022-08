Este jueves 18 de agosto se estrena “She-Hulk: Attorney at Law”, una nueva serie de Marvel que se transmitirá a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Creada por Jessica Gao, esta producción sigue la vida de Jennifer Walters, una abogada que adquiere alguno de los poderes de su primo, el famoso Bruce Banner (Hulk).

Con tan curiosa sinopsis, muchos usuarios de la plataforma se preguntan quiénes son los intérpretes que forman parte del reparto de la ficción. Para su fortuna, el estudio ya ha revelado a cada uno de los integrantes del elenco.

¿Quieres conocer a los actores y personajes de esta nueva producción de Marvel? En las siguientes líneas, descubre quién es quién en “She-Hulk”, la serie de Disney Plus.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “SHE-HULK”?

1. Tatiana Maslany como Jennifer Walters / She-Hulk

La protagonista de la serie “She-Hulk” es Jennifer Walters. Ella está interpretada por la actriz ganadora del Emmy Tatiana Maslany. Jennifer es una abogada, soltera y algo tímida pero muy profesional. Su vida parece muy típica, excepto si se molesta. Si lo hace, se convierte en She-Hulk, una superheroína de dos metros de color verde y con una fuerza sobrehumana.

Tatiana Maslany interpreta a Jennifer Walters en "She-Hulk: defensora de héroes" (Foto: Marvel Studios)

2. Jameela Jamil como Mary MacPherran / Titania

La actriz Jameela Jamil interpreta a Titania, una rival de She-Hulk, presentada por primera vez en Secret Wars y con una fuerza increíble. Jamil es mejor conocida por su papel de Tahani en “The Good Place”, la famosa serie de comedia de Michael Schur.

Jameela Jamil como Titania (Foto: Marvel Studios)

3. Ginger Gonzaga como Nikki Ramos

Ginger Gonzaga le da vida a Nikki Ramos, la mejor amiga de Jennifer Walters. De acuerdo con el tráiler, este personaje será un soporte emocional importante para nuestra protagonista en sus futuras batallas legales y de superheroína.

Ginger Gonzaga como Nikki Ramos (Foto: Marvel Studios)

4. Renée Elise Goldsberry como Mallory Book

Renée Elise Goldsberry, ganadora del premio Tony por su destacada labor como Angelica Schuyler en la famosa obra “Hamilton”, interpreta a Mallory Book. El personaje es presentado como una de las colegas de Walters, quien la ayuda con sus casos.

Renée Elise Goldsberry como Mallory Book (Foto: Marvel Studios)

5. Mark Ruffalo como Bruce Banner / Smart Hulk

Bruce Banner es el famoso personaje de Marvel, primo de Walters, que se desempeña como vengador y científico genio. Es interpretado por el nominado al Premio Oscar Mark Ruffalo y ha aparecido en los avances de la producción en su forma de ‘Smart Hulk’.

Mark Ruffalo como Bruce Banner / Smart Hulk (Foto: Marvel Studios)

6. Tim Roth como Emil Blonsky / Abomination

El legendario actor Tim Roth se pone en la piel de Emil Blonsky o ‘Abominación’, uno de los clientes de Walters. Él es un ex oficial nacido en Rusia que había combinado una versión modificada del suero de supersoldado y radiación gamma para transformarse en un monstruo humanoide similar a Hulk. El intérprete repite su papel, 14 años después, tras su presencia en la película “The Incredible Hulk” (2008).

Tim Roth como Emil Blonsky / Abomination (Foto: Marvel Studios)

7. Benedict Wong como Wong

El Hechicero Supremo actual es interpretado por Benedict Wong. El querido personaje del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) regresa luego de su importante rol en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (2022).

Benedict Wong como Wong (Foto: Marvel Studios)

8. Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil

La serie marca el retorno del mítico personaje de Matt Murdock (Daredevil), el abogado ciego de Nueva York con supersentidos y que por la noche es un justiciero vestido de demonio. El actor que lo interpreta es Charlie Cox y su presencia en el show ya ha generado mucha expectativa entre sus seguidores.

Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil (Foto: Marvel Studios)

Otros actores que aparecen en la serie:

Josh Segarra

Jon Bass

Anais Almonte

Nicholas Cirillo

Griffin Matthews

Drew Matthews como Dennis ‘Buck’ Bukowski

David Otunga como una de las citas de Walters

"She-Hulk: Attorney at Law" comienza a transmitirse el 18 de agosto por Disney+. (Foto: Marvel Entertainment)

¿CÓMO VER “SHE-HULK”?

Desde el jueves 18 de agosto podrás ver “She-Hulk: Attorney at Law” (titulada como “She-Hulk: defensora de héroes” en Hispanoamérica y “She-Hulk: abogada Hulka” en España) a través de la plataforma de streaming Disney+. Solo requieres de una suscripción y podrás disfrutar de los episodios que conforman la producción.