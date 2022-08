Inicialmente, los efectos especiales de “She-Hulk: defensora de héroes” fue duramente criticada por el evidente CGI en el personaje principal. Sin embargo, después del lanzamiento del tráiler de la nueva serie de Marvel en el Comic-Con de San Diego, los fanáticos no pueden evitar sentirse atraídos a la historia y esperan el estreno para dar sus impresiones.

No es la primera serie de Marvel que se lanzarán en Disney Plus, pues ya hemos tenido entregas como “Loki”, “WandaVision”, “Falcon and the Winter Soldier”, “Hawkeye”, “Moon Knight” y “Ms Marvel”.

Hasta el momento, los eventos que involucraron al hermano de Thor y a la Bruja Escarlata tuvieron relevancia en “Doctor Strange: multiverso de la locura” y “Spider-Man: sin camino a casa”. Por ello, los fanáticos deben estar más atentos que nunca a todos los lanzamientos que haga Marvel.

Jennifer Walters es una reconocida abogada (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SHE-HULK: DEFENSORA DE HÉROES” EN DISNEY PLUS?

Tal como ocurrió con las series de Marvel mencionadas anteriormente, todas se estrenaron en la plataforma de streaming de Disney y publicaron episodios semanalmente.

En el caso de “She-Hulk: Defensora de Héroes”, la fecha de estreno en Disney Plus es el 17 de agosto de 2022, por lo que estamos a tan solo unas semanas de poder ver qué es lo que sucederá con Jennifer Walters.

Además, la serie consistirá de nueve episodios que estarán repartidos entre dos directores: Kat Coiro y Anu Valia. Mientras tanto, la escritora responsable de plasmar a este personaje en pantallas ha sido Jessica Gao.

¿DE QUÉ TRATA “SHE HULK: DEFENSORA DE HÉROES”?

Desde el 2008, no hay una producción cinematográfica que tenga como protagonista a Bruce Banner, el científico que se convierte en Hulk. Sin embargo, este ha tenido importantes apariciones en diversas películas de Marvel.

En esta ocasión, se decidió introducir a su prima, Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada en ascenso que adquiere los mismos poderes que Hulk, aunque no sabemos cómo explicarán este hecho en la serie.

En los cómics, ella recibe una transfusión de sangre de emergencia por parte de su primo, lo que hace que adquiera sus poderes.

Por lo que hemos podido ver en el tráiler, Walters pasa por un proceso de entrenamiento y adecuación a los nuevos poderes que ha obtenido, teniendo a Bruce Banner (Mark Ruffalo) como una presencia constante. Al mismo tiempo, deberá seguir ejerciendo como abogada, cruzándose en los juzgados incluso con Daredevil (Charlie Cox).

TRAILER DE “SHE-HULK: DEFENSORA DE HÉROES”