La próxima serie de Marvel que se trasmitirá a través de Disney Plus es “She-Hulk: Attorney at Law”. Y, por supuesto, gran expectativa ya genera el futuro trabajo de Tatiana Maslany, la protagonista. Esta actriz canadiense, conocida por su premiada actuación en la serie “Orphan Black”, es la que le dará vida a esta abogada que deberá afrontar su nueva realidad: ser una superheroína.

¿Quieres saber más sobre esta artista? A continuación, descubre quién es Tatiana Maslany, la actriz que hace de She-Hulk. Conoce, así, su biografía, parte de su carrera, su novio y observa algunas fotos de la intérprete.

¿QUIÉN ES TATIANA MASLANY?

Tatiana Maslany es una actriz canadiense de 36 años, reconocida a nivel internacional por ser la protagonista de la serie de ciencia ficción “Orphan Black”. En la ficción sobre clones y conspiraciones, ella llegó a interpretar hasta a once personajes distintos. Esto la hizo ganadora de un Premio Emmy y dos premios Critics’ Choice Television Awards, entre otros reconocimientos.

La artista nació en Regina (Canadá) el 22 de septiembre de 1985 y fue bailarina desde los cuatro años. Ella es la mayor de una familia de tres hijos y tiene dos hermanos menores, Daniel y Michael.

Maslany apareció en diversas producciones teatrales locales desde los nueve años hasta el 2003, cuando se graduó de su escuela, Dr. Martin LeBoldus High School. Más adelante, formó parte de los Canadian Improv Games, donde presentó rutinas de comedia improvisada durante 10 años.

Tatiana Maslany ganó el Emmy por "Orphan Black" (Foto: ABC)

DATOS PERSONALES DE TATIANA MASLANY

Nombre de nacimiento: Tatiana Gabrielle Maslany

Otros nombres: Tat, Maslany

Nacimiento: 22 de septiembre de 1985

Edad: 36 años

Lugar de nacimiento: Regina, Saskatchewan, Canadá

Residencia: Los Ángeles

Nacionalidad: Canadiense

Lengua materna: Inglés

Estatura: 1,63m

Ocupación: Actriz

Años activa: desde 1995

Signo zodiacal: Virgo

Tatiana Maslany en la entrega del Emmy 2015. (Foto: AFP)

¿QUIÉN ES TATIANA MASLANY EN “SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW”?

En la próxima serie de Disney Plus, “She-Hulk: Attorney at Law”, Tatiana Maslany interpretará a Jennifer Walters, una abogada que adquiere las cualidades de su primo, el popular Bruce Banner (Hulk).

Desde su conversión en superheroína, ella aprovechará su experiencia profesional para asesorar legalmente a diversos superhéroes y metahumanos.

Tatiana Maslany es la protagonista de "She-Hulk" (Foto: Marvel)

PELÍCULAS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE TATIANA MASLANY

Películas de Tatiana Maslany

Series de televisión de Tatiana Maslany

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE TATIANA MASLANY?

Actualmente, la actriz canadiense Tatiana Maslany mantiene una relación con su colega Brendan Hines. El intérprete tiene 45 años y es famoso por la producción “Locke & Key” de Netflix.

Se especula que su noviazgo inició en diciembre de 2020 y fueron fotografiados cenando juntos en julio del 2021. Ambos hicieron pública su relación el pasado 5 de abril de 2022, cuando se presentaron juntos al estreno de la obra “Take Me Out” de Broadway, en el Teatro Helen Hayes de la ciudad de Nueva York.

Antes de Hines, la actriz Tatiana Maslany mantuvo una relación con el actor y escritor Tom Cullen.

¿QUÉ PREMIOS HA GANADO TATIANA MASLANY?

Entre los principales reconocimientos que ha ganado Tatiana Maslany, se encuentran:

2010: Premio por “ Grown Up Movie Star ” durante el Festival de Cine de Sundance

Premio por “ ” durante el Festival de Cine de Sundance 2013: Critics’ Choice Television Awards a la Mejor Actriz por “Orphan Black”

Critics’ Choice Television Awards a la Mejor Actriz por 2014: Critics’ Choice Television Awards a la Mejor Actriz por “Orphan Black”

Critics’ Choice Television Awards a la Mejor Actriz por 2016: Premio Emmy a la Mejor Actriz por “Orphan Black”

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SERIE “SHE-HULK”?

La serie “She-Hulk: Attorney at Law” se estrenará el próximo 17 de agosto de 2022, a través de la plataforma de streaming Disney+. Esta narrará la historia de Jennifer Walters, una abogada que adquiere las cualidades de Hulk.

La producción es conocida como “She-Hulk: defensora de héroes” en Hispanoamérica y “She-Hulk: abogada Hulka” en España.