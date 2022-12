Christopher Nolan es uno de los directores más aclamados de Hollywood debido a sus intrincadas puestas en escena y narrativas llenas de suspenso psicológico. “Oppenheimer” es su más reciente película, la cual está generando mucha expectativa en el público, pues se espera que supere todo lo realizado antes.

El cineasta británico es conocido por largometrajes que juegan con la mente como “Memento” e “Inception”, mientras que otras experimentan con el tiempo como “Tenet” e “Interstellar”.

Además, estuvo detrás de las películas de Batman más celebradas: la trilogía del “Caballero de la Noche”. Su trayectoria le ha dado como resultado decenas de nominaciones en ceremonias como los Premios de la Academia y los Globos de Oro.

Recientemente, TotalFilm obtuvo de forma exclusiva imágenes de “Oppenheimer”, donde se puede ver a los protagonistas como Cillian Murphy y Robert Downey Jr.

Algunas de las fotografías están en blanco y negro, mientras que otras están en color, lo que indica que la película está grabada alternando estos formatos. Además, esta es la primera vez en la que Nolan filme varias secuencias en IMAX, con película analógica en grises.

Pocos detalles se conocen sobre “Oppenheimer”, pero aquí les contaremos todo lo que sabemos al respecto.

Christopher Nolan en el set de grabación de "Oppenheimer" junto a Cillian Murphy (Foto: Total Film)

¿DE QUÉ TRATA “OPPENHEIMER” DE CHRISTOPHER NOLAN?

“Oppenheimer” está basado en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” que fue escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. La obra original es una investigación que reconstruye la vida e impacto del “padre de la bomba atómica”.

Sin embargo, conociendo a Christopher Nolan, no esperamos que cuente esta historia de forma lineal. La alternancia en la colorización de las imágenes podría ser un indicativo que jugará nuevamente con el tiempo, tal como lo hizo con “Tenet”.

Definitivamente, la película será un biopic muy a lo Nolan, que te hará explotar la cabeza, esperemos que no tan literalmente como sí se verá en pantalla.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES QUE FORMAN PARTE DEL REPARTO DE “OPPENHEIMER”?

“Oppenheimer” estará protagonizada por Cillian Murphy con el rol de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico estadounidense conocido por haber creado la bomba atómica durante su tiempo en el “Proyecto Manhattan”.

Otros miembros del reparto incluyen a Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Safdie, Matt Damon, Rami Malek, entre muchos más. A continuación la lista de los actores y personajes.

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer

como J. Robert Oppenheimer Emily Blunt como Katherine “Kitty” Oppenheimer, la esposa de Oppenheimer

como Katherine “Kitty” Oppenheimer, la esposa de Oppenheimer Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, miembro de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos

como Lewis Strauss, miembro de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos Matt Damon como Leslie Groves

como Lewis Strauss Florence Pugh como Jean Tatlock

como Jean Tatlock Josh Peck como Kenneth Bainbridge

como Kenneth Bainbridge Devon Bostick como Seth Neddermeyer

como Seth Neddermeyer Benny Safdie como Edward Teller

como Edward Teller Josh Hartnett como Ernest Lawrence

como Ernest Lawrence Gary Oldman como Harry S. Truman

como Harry S. Truman Emma Dumont como Jackie Oppenheimer

como Jackie Oppenheimer Gustaf Skarsgård como Hans Bethe

como Hans Bethe Rami Malek

Dane DeHaan

Jack Quaid

Casey Affleck

¿CUÁNDO SE ESTRENA “OPPENHEIMER”?

“Oppenheimer” está programada para estrenarse en los cines de Estados Unidos el 21 de julio de 2023, por lo que todavía debemos esperar algunos meses.