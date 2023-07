El pasado 20 de julio, Universal Pictures estrenó “Oppenheimer”, el drama histórico dirigido por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy que sigue al físico y matemático considerado como el padre de la bomba atómica.

La cinta compite con “Barbie” el liderazgo en taquilla gracias a su compleja y emotiva trama basada en el rechazo que sufrió el científico al negarse a continuar con el proyecto de la bomba atómica tras conocer que su invento le costó la vida a miles de personas en la Segunda Guerra Mundial.

La cinta recurre a varias técnicas narrativas, incluyendo la negativa del director a usar CGI en la explosión de la bomba atómica, además de combinar secuencias en blanco y negro con pasajes a todo color.

Póster oficial de "Oppenheimer" (Foto: Universal Pictures)

EL USO DE IMÁGENES EN BLANCO Y NEGRO EN “OPPENHEIMER”

No es necesario ser un experto para darse cuenta de que la mano de Nolan se refleja en varios pasajes de la trama, los cuales recuerdan trabajos como “El caballero de la noche” o “Interestelar”, principalmente por el imponente estilo visual en las tomas.

Entre los recursos que emplea el afamado director se encuentra el de combinar escenas en blanco y negro con otras a color, lo cual tiene un propósito específico, el cual quizá no ha sido notado por los espectadores, pero que, no obstante, no interrumpe el desarrollo de la historia.

Al ser una cinta biográfica, o al menos gran parte de esta, Nolan debe recurrir a pasajes reales para completar la trama, así como basarse en investigaciones como “American Prometheus” de Kai Bird y Martin J. Sherwin, la obra que revela detalles del Proyecto Manhattan, así como establecer la relación del profesor Oppenheimer con Albert Einstein, otro genio de la física.

En ese sentido, Nolan emplea las imágenes en blanco y negro para situaciones objetivas, momentos de la historia que ocurrieron de manera fiel y que no han sido alteradas por la construcción de personajes o recursos narrativos. Historia pura y dura.

Los pasajes en blanco y negro en "Oppenheimer" recorren momentos reales (Foto: Universal Pictures)

LA COMBINACIÓN DE SUBJETIVIDAD Y OBJETIVIDAD EN LOS TONOS DE “OPPENHEIMER”

Es así como el director de 52 años se vale de escenas en blanco y negro para presentar la perspectiva histórica, como las repercusiones de la bomba atómica o las audiencias contra el físico tras su negativa al uso del arma. Por otro lado, los pasajes que tienen momentos “a todo color” reflejan la visión del personaje y que permiten conocer más sobre la narrativa y menos sobre la historia que los rodea.

Del mismo modo, la cinta etiqueta como “Fisión” a las escenas en color, mientras que “Fusión” es la denominación del blanco y negro, por lo que la primera divide la historia, mientras que la segunda combina los diferentes elementos en la vida del físico.

Las escenas a color aparecen en la mayor parte de la cinta y muestran momentos históricamente debatibles, como la relación del protagonista con colegas científicos o su esposa, lo cual permite construir un personaje conflictuado entre el deber y la moral. En ese sentido, a más color, mayor tensión, pues se sabe que el Proyecto Manhattan dividió a sus miembros para evitar filtraciones.

Por otro lado, los segmentos a color en "Oppenheimer" sirven para reflejar momentos subjetivos (Foto: Universal Pictures)