Christopher Nolan estrenará “Oppenheimer” en julio del 2023 y, para alegría de sus fanáticos alrededor del mundo, tendrá a Cillian Murphy como protagonista. El actor ha trabajado con el cineasta previamente en “Inception”, “Dunkirk” y la trilogía de “Batman”, por lo que su trabajo en conjunto ha sido sinónimo de calidad a lo largo de los años.

Esta vez, Murphy se pone en la piel de J. Robert Oppenheimer. Tal como revela el tráiler oficial del proyecto, este físico tuvo un papel crucial en la creación de la bomba atómica. En ese sentido, veremos sus esfuerzos por sacar adelante el “proyecto Manhattan” en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

¿Te gustaría conocer a los actores y personajes del largometraje? A continuación, te revelamos quién es quién en este drama biográfico a cargo del galardonado director británico-estadounidense Christopher Nolan.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “OPPENHEIMER”?

1. Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer

Como mencionamos previamente, Cillian Murphy es el protagonista del film. El artista irlandés le da vida a J. Robert Oppenheimer, uno de los físicos teóricos acreditados como el “Padre de la bomba atómica”. Su historia fue retratada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin, el mismo que ahora es adaptado a la gran pantalla.

Además de sus proyectos al lado de Nolan, Cillian es famoso por su desempeño en “Peaky Blinders”, “28 Days Later” y “Red eye″, entre otros títulos.

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer en la nueva película de Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

2. Emily Blunt como Katherine “Kitty” Oppenheimer

Tras “A Quiet Place Part II”, Emily Blunt coincidirá nuevamente con Cillian Murphy en esta cinta. Ella interpreta a Katherine, la esposa de J. Robert Oppenheimer. Entre sus roles previos, destacan los de las películas “The Devil Wears Prada”, “Edge of Tomorrow” y “Mary Poppins Returns”.

Emily Blunt como Katherine en la película "Oppenheimer" (Foto: Universal Pictures)

3. Matt Damon como Leslie Groves

Matt Damon, estrella ganadora del Oscar, se pone en la piel de Leslie Groves. Él fue el director del “Proyecto Manhattan”, aquel que planeaba desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de este film, Damon ha sido parte del elenco de “Good Will Hunting”, “Jason Bourne” y “The Martian.

Matt Damon interpreta a Leslie Groves en la película "Oppenheimer" (Foto: Universal Pictures)

4. Robert Downey Jr. como Lewis Strauss

Robert Downey Jr., famoso por su rol como Iron-Man en el MCU, es Lewis Strauss en esta cinta. Él es un hombre de negocios y filántropo que se convierte en una figura importante en el desarrollo de la bomba.

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss en “Oppenheimer” (Foto: Universal Pictures)

5. Florence Pugh como Jean Tatlock

Florence Pugh se ganó el reconocimiento del público y la crítica por obras como “Midsommar” y “Little Women”. Ahora, le da vida a Jean Tatlock, una psiquiatra que tiene una relación complicada con Oppenheimer.

Florence Pugh interpreta a Jean Tatlock en la película "Oppenheimer" (Foto: Universal Pictures)

6. Benny Safdie como Edward Teller

Benny Safdie, el director de las cintas “Good Time” y “Uncut Gems”, retoma su labor como actor e interpreta a Edward Teller. Él es un físico húngaro que forma parte del “Proyecto Manhattan”.

Benny Safdie interpreta a Edward Teller en la película "Oppenheimer" de Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

7. Josh Peck como Kenneth Bainbridge

La estrella de “Drake & Josh” tiene un papel mucho más serio en esta película: el de Kenneth Bainbridge, un físico estadounidense que lidera la prueba nuclear Trinity en el equipo de Oppenheimer.

Josh Peck como Kenneth Bainbridge en la película "Oppenheimer" (Foto: Universal Pictures)

8. Tom Conti como Albert Einstein

El famoso Albert Einstein es interpretado por Tom Conti. El galardonado histrión británico ha trabajado previamente en “Merry Christmas Mr. Lawrence”, “Shirley Valentine” y “Reuben, Reuben”.

Tom Conti interpreta a Albert Einstein en la película "Oppenheimer" de Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

Otros actores y personajes de “Oppenheimer”:

Kenneth Branagh

Rami Malek

Michael Angarano como Robert Serber

Josh Hartnett como Ernest Lawrence

Dylan Arnold como Frank Oppenheimer

David Krumholtz como Isidor Isaac Rabi

Matthew Modine como Vannevar Bush

Devon Bostick como Seth Neddermeyer

Matthias Schweighöfer como Werner Heisenberg

Christopher Denham como Klaus Fuchs

Guy Burnet como George Eltenton

Danny Deferrari como Enrico Fermi

Emma Dumont como Jackie Oppenheimer

Gustaf Skarsgård como Hans Bethe

Trond Fausa Aurvåg como George Kistiakowsky

Gary Oldman como Harry S. Truman

Dane DeHaan

Alden Ehrenreich

Jack Quaid

David Dastmalchian

Jason Clarke

Alex Wolff

Tony Goldwyn

Scott Grimes

Josh Zuckerman

James D’Arcy

David Rysdahl

Louise Lombard

Harrison Gilbertson

Olli Haaskivi

Olivia Thirlby

Casey Affleck

¿CUÁNDO SE ESTRENA “OPPENHEIMER”?

“Oppenheimer” llegará el jueves 20 de julio del 2023 a las salas de cine de Latinoamérica. Un día después, el viernes 21 de julio, estará disponible en las carteleras de Estados Unidos y España.