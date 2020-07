Uno de los elementos más icónicos de “The Dark Knight” y la trilogía de Christopher Nolan fue el Joker. Interpretado por Heath Ledger, este personaje se robó la atención de todo el mundo en el 2008 y hasta nuestros días sigue siendo una de las actuaciones más ovacionadas del payaso del crimen en el cine entre la audiencia y los críticos.

Sin embargo, si bien Ledger hizo todo el trabajo en la pantalla grande, fueron Nolan y el escritor David S. Goyer quienes idearon al Joker detrás de cámaras. Ellos escribieron cómo sería el personaje, cuáles serían sus interacciones y, por supuesto, la historia de origen que tendría en la película a pesar de no haber sido mostrada.

Y es que muchos no lo creerían, pero el Joker de Heath Ledger estaba a punto de tener una historia de origen dentro de la misma película, pero la mesa directiva decidió omitir esta parte de él. A lo largo de su camino, el Joker ha tenido diferentes orígenes tanto en los cómics como en las películas, por lo que hacer lo propio en “The Dark Knight” no habría sido una sorpresa.

Entonces, ¿por qué no se reveló cómo nació el Joker de Heath Ledger? Hubiera sido un dato interesante a explorar en la película, pero Screenrant analiza el por qué se decidió omitir esta parte del personaje basado en la entrevista al escritor David S. Goyer que dio durante la Comic-Con@Home.

¿POR QUÉ EL JOKER NO TUVO UNA HISTORIA DE ORIGEN?

Heath Ledger como el Joker en "El caballero oscuro". (Foto: Warner Bros.)

A lo largo de todas las diferentes adaptaciones del Joker, los orígenes del personaje nunca se han alineado perfectamente. En el cómic de “Batman: The Killing Joke” de 1988, el Joker fue un comediante fallido que se convirtió en un criminal para mantener a su esposa embarazada.

En la película “Batman” de 1989 de Tim Burton, él era un gángster llamado Jack Napier, que estuvo detrás del asesinato de los padres de Bruce Wayne, y es durante una pelea con Batman que aterriza en un tanque de ácido. En el “Joker” de Todd Philips, él es un payaso intimidado y con mala suerte que sueña con convertirse en un comediante exitoso, pero desciende a la locura y finalmente se transforma en el payaso asesino.

Por su parte, y como ya se mencionó, “The Dark Knight” también iba a tener una historia de origen del Joker de Heath Ledger. De hecho, Warner Bros. estaba muy reacio a incluirlo en su película a toda costa, así lo admitió David S. Goyer en una entrevista durante la Comic-Con@Home.

Goyer habló sobre las elaboradas historias de origen de villanos que generalmente se ven en las películas de superhéroes y cómo eligieron ir en una dirección diferente para la película: “Recuerdo cuando estábamos hablando de ‘Bueno, ¿y si el Joker realmente no tiene una historia de origen?” dijo Goyer. “Incluso después del éxito de Batman Begins, eso se consideró algo muy controvertido, y tuvimos un gran rechazo. La gente estaba preocupada”.

Finalmente, el Joker de Ledger mantuvo su origen en un misterio, generando diferentes teorías a lo largo de la película sobre cómo consiguió las cicatrices en su rostro, algunas incluso impulsadas por él mismo. La única información que el personaje alguna vez dio sobre sí mismo fue que sus acciones eran impulsadas por el caos.

La actuación de Ledger como el mayor enemigo de Batman fue ganadora de un Premio póstumo de la Academia al Mejor Actor de Reparto, entre varios otros premios y reconocimientos. El misterioso aura del personaje fue un factor importante en por qué era tan intrigante para las personas, por lo que una historia de origen podría haber arruinado esto.

El mito más grande del Joker de Heath Ledger en The Dark Knight: la verdad detrás de la escena del hospital (Foto: Warner Bros.)

Teniendo en cuenta que cada Joker tiene una historia diferente en cada adaptación, parece apropiado que los escritores de “The Dark Knight” mantuvieran la historia de origen vaga. Hubiera sido interesante ver qué antecedentes habría tenido este personaje, sobre todo para conocer un poco más de quién era realmente.

Sin embargo, el no saber nada sobre él hizo que la película y el personaje sean mucho más inquietantes. Quizás si la verdadera razón por la que “consiguió estas cicatrices” habría sido revelada, los fans tendrían una respuesta a muchas incógnitas, pero el Joker siempre ha sido un misterio y, tal vez, esto hubiera dañado su esencia de cómo vemos a este personaje hoy en día.

Heath Ledger como el Joker en "El caballero oscuro". (Foto: Warner Bros.)

VIDEO RECOMENDADO

Al final de “The Dark Knight Rises” se muestra que Robin John Blake encuentra la cueva de Batman

Al final de "The Dark Knight Rises" se muestra que Robin John Blake encuentra la cueva de Batman