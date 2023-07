Después de que “Oppenheimer” fue calificada por la crítica como “la película más importante de este siglo”, no sólo por la trama, efectos visuales, fotografía y varios aspectos más, es importante destacar que esto no se hubiera logrado si no contaba con la presencia de Cillian Murphy en el protagónico como J. Robert Oppenheimer, uno de los físicos teóricos acreditados como el “Padre de la bomba atómica”. Sin duda, su gran desempeño y retos que aceptó para encarnar el papel también han sido determinantes en el éxito de esta cinta. Debido a ello, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre este talentoso actor.

Cabe señalar que el filme está basado en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. La obra original es una investigación que reconstruye la vida e impacto del “padre de la bomba atómica”. Se estrenó en los cines de Estados Unidos el 21 de julio de 2023, mientras que en Latinoamérica y España llegó un día antes, el jueves 20 de julio.

1. DATOS PERSONALES DE CILLIAN MURPHY

Nombre completo: Cillian Murphy

Cillian Murphy Lugar de nacimiento: Cork, Irlanda

Cork, Irlanda Nacionalidad: Irlandesa

Irlandesa Cumpleaños: 25 de mayo

25 de mayo Año de nacimiento: 1976

1976 Edad: 47 años

47 años Activo: Desde 1996

2. ¿QUIÉN ES CILLIAN MURPHY?

Cillian Murphy es un actor, actor de voz, músico y productor irlandés que ha participado en varias producciones como “Peaky Blinders”, “Batman Begins” y muchas más.

3. FAMILIA DE DOCENTES

Los padres de Cillian son profesores, quienes provienen de una extensa familia dedicada a la docencia.

4. FORMÓ UNA BANDA

Desde que era pequeño, Cillian tenía mucho interés por la música, incluso compuso varias canciones; por lo que formó una banda junto a su hermano la cual llamó The Sons of Mr. Green Genes. Debido al gran talento de sus integrantes, el grupo fue considerado para firmar un contrato con Acid Jazz Records, pero Murphy rechazó la oferta porque le ofrecía poco dinero por sus composiciones.

5. ESTUDIA DERECHO

Cillian Murphy estudió Derecho en la Universidad Colegio Cork, donde descubrió su pasión por la actuación.

6. INTERÉS POR LA ACTUACIÓN

Cuando estudiaba en la universidad, Cillian sintió atracción por la actuación y participó en obras de teatro. Tras formar parte en varias obras de teatro. Debutó en las tablas en 1996 con un papel secundario en “Disco Pigs”.

7. CARRERA ACTORAL

Tras actuar en el teatro, Murphy incursionó en películas independientes y series británicas e irlandesas hasta que protagonizó “Exterminio” (2002) e “Intermission” (2003), recibiendo el elogio de la crítica. Tras ello formó parte de varios proyectos entre los que destacan “Breakfast on Pluto” (2005), la trilogía “Batman Begins” (2005-2012), “El Origen” (2010), “Dunkerque” (2017), entre otros filmes. En cuanto a su carrera televisiva lo hemos visto destacando como Tommy Shelby en la serie “Peaky Blinders”.

8. QUISO SER BATMAN

Si bien, a él se le conoce por su papel como el Dr. Jonathan Crane/El Espantapájaros en “Batman Begins”, al inicio Cillian Murphy quería el papel de Bruce Wayne/Batman, pero Christopher Nolan no lo veía como tal.

“Sentí que no era el correcto para Batman; sin embargo, era alguien con quien quería seguir creando, alguien con quien quería trabajar”, precisó Christopher Nolan en una entrevista a IGN.

9. ¿CILLIAN MURPHY TIENE PAREJA?

Sí, Cillian Murphy tiene pareja, él está casado con la artista irlandesa Yvonne McGuinness desde 2004 con quien formó una familia y tiene dos hijos: Malachy (2005) y Aran (2007).

10. ¿DÓNDE VIVE CILLIAN MURPHY?

El actor vivió a inicios de su carrera en Londres, pero desde 2015 se mudó a Dublín, Irlanda, donde tiene una mansión victoriana que data del siglo XIX. “Mi vida es surreal. Hay que darse cuenta de la suerte que tienes y no darla por hecha. Este es un negocio difícil y ya estar trabajando es un mérito. Por eso, amo volver a Cork y estar con mis amigos de siempre. Con ellos raras veces hablo de la industria porque no nos parece un asunto importante. No es relevante entre amigos que se conocen desde los diez años”, señaló en una entrevista al Irish Independent.

11. ¿CILLIAN MURPHY NO SABE QUÉ ES UN MEME?

Cillian Murphy es de aquellos actores que no se sienten intimidados cuando no saben algo, por ejemplo la vez que le preguntaron qué opinaba de un meme respecto a él, pero su respuesta dejó sorprendidos a muchos cuando señaló que no sabía qué era un meme, tal como publica Sensacine.