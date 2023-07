Cillian Murphy, conocido por su papel en la serie “Peaky Blinders”, es el protagonista de “Oppenheimer”, una de las películas más esperadas del 2023. Para lograr una gran interpretación, aclamada por la crítica, el actor irlandés se comprometió con su papel e incluso realizó una estricta dieta.

La décimo segunda película de Christopher Nolan narra la historia de Robert Oppenheimer, el físico y matemático que pasó a la historia como el padre de la bomba atómica, y se basa en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

El elenco principal de “Oppenheimer” lo completan Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek y Kenneth Branagh. Precisamente los primeros, compartieron algunos detalles de la dieta extrema que siguió Cillian Murphy.

Cillian Murphy siguió una dieta extrema para convertirse en el protagonista de "Oppenheimer" (Foto: Universal Pictures)

LA ESTRICTA DIETA DE CILLIAN MURPHY

Debido a que la mayor parte del rodaje se llevó a cabo en las afueras de Nuevo México, los miembros del reparto y el equipo de producción convivieron durante varios meses en el mismo hotel. Por lo tanto, “cenábamos juntos todas las noches”, indicó Matt Damon en una entrevista para ET.

“Invitábamos a Cillian a cenar todas las noches y él nunca iba”, señaló el actor de 52 años. La razón de la ausencia de Murphy era la dieta que seguía, lo que fue confirmado por Emily Blunt, quien mencionó: “Comía una almendra, creo, la mayoría de las noches, o como un pequeño trozo de manzana. Estaba tan demacrado”.

“Estaba perdiendo tanto peso para el papel que simplemente no cenó nunca”, agregó Matt Damon, quien interpreta Leslie Groves en “Oppenheimer”.

Emily Blunt como Katherine Oppenheimer en la película de Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

¿QUÉ DIJO CILLIAN MURPHY SOBRE SU DIETA PARA “OPPENHEIMER”?

“Me encanta actuar con mi cuerpo, y Oppenheimer tenía un físico y una silueta muy distintos. Era muy delgado, casi demacrado, vivía con martinis y cigarrillos. Tuve que perder bastante peso y trabajamos con el vestuario y la sastrería”, reveló Cillian Murphy a The Guardian.

El actor irlandés de 47 años es consciente que la dieta no es segura, por eso prefiere no compartir lo que comía para evitar que otras personas la probaran y se hicieran daño. “Te vuelves un poco competitivo contigo mismo, lo cual no es saludable. No lo recomiendo”, explicó.