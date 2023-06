Las películas de Christopher Nolan no son precisamente breves. Las arriesgadas propuestas creativas del director y su paciente manera de narrar obligan a que el metraje de sus cintas usualmente superen las dos horas de duración.

De esta manera, sus fans alrededor del mundo podemos deleitarnos con la gran experiencia que implica ver un largometraje del cineasta británico-estadounidense en pantalla grande, durante más de 120 minutos.

En julio del 2023, el realizador planea estrenar “Oppenheimer”, el film que relata la historia del físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. Esto, basado en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Universal Pictures reveló previamente que las estrellas principales del reparto son: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Matt Damon, Florence Pugh y Kenneth Branagh. Además, se sabe que Ludwig Göransson estaría a cargo de la banda sonora y Hoyte van Hoytema, de la fotografía.

Ahora, es momento de averiguar cuánto dura exactamente “Oppenheimer”. Por ello, en las siguientes líneas, te contamos todo lo que dijo Nolan respecto a la esperada producción.

LA DURACIÓN DE LAS PELÍCULAS DE CHRISTOPHER NOLAN

De 1998 al 2020, el galardonado director ha estrenado 11 películas en el cine. Así, su ópera prima se titula “Following” y se basa en una historia de Jonathan Nolan. Curiosamente, es la única cinta de su filmografía que dura poco más de una hora.

“Following” (1998) - Duración: 69 minutos “Memento” (2000) - Duración: 115 minutos “Insomnia” (2002) - Duración: 118 minutos “Batman Begins” (2005) - Duración: 140 minutos “The Prestige” (2006) - Duración: 130 minutos “The Dark Knight” (2008) - Duración: 152 minutos “Inception” (2010) - Duración: 148 minutos “The Dark Knight Rises” (2012) - Duración: 164 minutos “Interstellar” (2014) - Duración: 169 minutos “Dunkirk” (2017) - Duración: 107 minutos “Tenet” (2020) - Duración: 150 minutos

¿CUÁNTO DURA LA PELÍCULA “OPPENHEIMER”?

Durante una entrevista concedida a la cuenta @guywithamoviecamera en Tik Tok, el cineasta Christopher Nolan mostró una copia física de “Oppenheimer” en formato Imax 70mm, un ejemplar que pesa aproximadamente casi 300 kilos.

De esta manera, confirmó que el metraje del film tiene exactamente 3 horas y 9 segundos de duración. En ese sentido, confesó que se requerían 11 millas (17 kilómetros) de película para una sola proyección.

Con esto, se confirma que “Oppenheimer” es la cinta más larga del realizador: sus 180 minutos rompen el récord que mantenía “Interstellar” (169 min.) desde el año 2014.

¿CÓMO VER “OPPENHEIMER”?

“Oppenheimer” llegará el jueves 20 de julio del 2023 a las salas de cine de Latinoamérica. Un día después, el viernes 21 de julio, estará disponible en las carteleras de Estados Unidos y España.