La cinta que dirige Christopher Nolan y estelariza Cilly Murphy es un verdadero éxito de taquillas a nivel mundial. La historia que cuenta la vida y obra de Robert Oppenheimer ha tenido una gran aceptación por el público y la crítica; no obstante, no todos siempre estarán contentos con el filme. Eso ocurre con el nieto del científico que inspiró “Oppenheimer”, quien cuestionó una escena de la película. Conoce a continuación a qué hace referencia y por qué.

La cinta, basada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, no solo se centra en la creación de la bomba atómica y sus implicancias, también hace énfasis en la vida de Oppenheimer previo a su más grande invento: sus inicios, su vida amorosa y su formación académica.

Es precisamente en la etapa anterior a la bomba atómica que habría ocurrido un hecho que quedó retratado en el film, aunque eso generó cierta incomodidad en Charles Oppenheimer, el nieto del célebre físico.

¿CUÁL FUE LA ESCENA DE LA PELÍCULA “OPPENHEIMER” QUE NO LE GUSTÓ AL NIETO DEL INVENTOR DE LA BOMBA ATÓMICA?

Una de las anécdota más comentadas sobre Oppenheimer durante la época en Cambridge sucedió cuando supuestamente envenenó una manzana con cianuro de potasio y se la dejó a su tutor universitario, Patrick Blackett (interpretado por James D’Arcy).

En la película esta escena se representa de forma ligera pero la connotación que tiene es lo que desagradó a Charles Oppenheimer. Y es que de acuerdo al autor de una biografía sobre Oppenheimer, Ray Monk, no hay certeza plena de que este suceso haya existido en verdad.

En una entrevista con la revista “Time”, el nieto de Oppenheimer se refirió a la película de Christopher Nolan, a la que catalogó de atractiva y excelente representación de la vida y mensaje de su abuelo, aunque admitió que la inclusión de la escena de la manzana fue lo único que le incomodó.

“La parte que menos me gusta es esta referencia a la manzana envenenada, que fue un problema en ‘American Prometheus’ (el libro). Si lees ‘American Prometheus’ con suficiente atención, los autores dicen: ‘Realmente no sabemos si sucedió’. No hay constancia de que él haya intentado matar a alguien. Esa es una acusación realmente grave y es una revisión histórica. No hay un solo enemigo o amigo de Robert Oppenheimer que haya escuchado eso durante su vida y lo haya considerado cierto”, explica Charles, quien visitó las locaciones y sets de la películas varias veces durante el rodaje.

“A veces, los hechos se arrastran a través de un juego de teléfono. En la película, se trata vagamente y realmente no sabes lo que está pasando a menos que conozcas esta historia de fondo increíblemente profunda. Así que, sinceramente, no me molestó. Me molesta que estuviera en la biografía con ese énfasis”, agregó el descendiente de Oppenheimer.

¿CUÁL FUE LA ESCENA DE LA PELÍCULA “OPPENHEIMER” QUE MÁS LE GUSTÓ AL NIETO DEL INVENTOR DE LA BOMBA ATÓMICA?

Para Charles Oppenheimer, en líneas generales, las libertadres dramáticas que se tomó Nolan a la hora de representar la vida de su ancestro le hicieron bien a la película. Tan es así que disfrutó especialmente las escenas de su abuelo conversando con Albert Einstein (interpretado por Tom Conti).

“Me gusta algo de la dramatización. Pensé que la conversación de Einstein con mi abuelo al final fue realmente efectiva a pesar de que no era histórica”, aseveró Charles, haciendo una comparación entre la novela biográfica y el filme.