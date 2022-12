Estamos cerca de terminar el 2022 y ya hemos tenido grandes estrenos en la televisión. Sin embargo, no todas las propuestas han satisfecho las expectativas del público y otras han sido un completo desastre. Por ello, aquí hemos seleccionado las peores series de este año.

Muchos de los programas de televisión en realidad se han lanzado a través de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Studios y Disney Plus. Aunque han tenido muy buenos proyectos, hay otros no han tenido el mismo nivel.

Cabe mencionar que, algunas de nuestras selecciones pueden ser polémicas, pero la hemos realizado en base a diversos aspectos de producción, guion, pero también por los grandes presupuestos que tenían y las grandes expectativas que generaron, solo para decepcionar al público.

A continuación, nuestra lista de las peores series de este año.

Las expresiones de Allison, Diego y Klaus en "The Umbrella Academy" es como reaccionamos al ver esa terrible tercera temporada (Foto: Netflix)

¿CUÁLES HAN SIDO LAS PEORES SERIES DEL AÑO 2022?

10. “El señor de los anillos: los anillos de poder”

Sí, hemos puesto “El señor de los anillos: los anillos de poder” como el último de la lista. Sabemos que la serie de Prime Video ha tenido una excelente producción y efectos especiales, pero eso no ha sido suficiente. Quizás si hubieran invertido algunos de esos 500 millones de dólares en su equipo de escritores, no hubiera sido tan desalentador, sobre todo para los fanáticos de la obra original.

El periodo que eligieron realizar era muy complicado y fue entendible que tuvieran que resumir varios sucesos dentro de un lapso más corto. En lugar de aprovechar el tiempo de pantalla, más de la mitad de la temporada transcurrió prácticamente sin acontecimientos importantes. Han hecho cambios y adiciones innecesarias que no han aportado a la historia, como la línea de los Pelosos, la cual es completamente somnífera. Sin mencionar los personajes importantes que han sido omitidos, como Círdan y Celeborn. Para rematar, solo debemos recordar esa extraña escena de Galadriel montando el caballo con un encuadre de primer plano que fue muy raro de ver.

9. “Blockbuster”

Cada cierto tiempo, el público busca una nueva serie de comedia que ver para sacarles un par de carcajadas después de un largo día de trabajo. Cuando se anunció “Blockbuster” con Melissa Fumero, pensamos que sería una mezcla entre “Brooklyn 99″ y “The Office”. A pesar de tener un reparto talentoso, no pudieron compensar con la pésima historia y ritmo. Además que no incorpora de forma divertida todo lo que implicaban estas icónicas tiendas de alquiler de VHS. Si quieres reírte busca otra serie.

8. “Obi-Wan Kenobi”

“Obi-Wan Kenobi” es otro ejemplo de una serie con una buena producción, pero cuya historia quedó corta. Cuando se anunció que se haría un programa sobre la historia del icónico Jedi después de “Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith”, los fanáticos de la franquicia rebosaron de emoción.

En lugar de seguir la fórmula de “The Mandalorian”, y construir una historia nueva manteniéndose en el cánon, la serie protagonizada por Ewan McGregor recurrió demasiado a la nostalgia y eventos del pasado. No aporta nada nuevo a “Star Wars”, más que ver la batalla entre Obi-Wan y Darth Vader, así como a Leia de pequeña.

7. “Resident Evil”

La serie de “Resident Evil” fue cancelada con buenas razones. ¿Cómo pueden adaptar una historia tan famosa por ser un terror de supervivencia y no tener nada de ese género? Manejan dos líneas de tiempo y parece que fue demasiado para la sala de escritores, porque ninguna de las narrativas funcionó. Todas las escenas que llegan a ser ligeramente buenas fueron spoileadas en el tráiler y los personajes de los videojuegos no tienen nada que ver con sus personalidades originales. La hubieran marqueteado como una parodia.

6. “El libro de Bobba Fett”

Nuevamente, el mismo problema que sucedió con “Obi-Wan Kenobi” se repite con “El libro de Bobba Fett”. Probablemente, los escritores pensaron que mostrando a algunas razas de las series animadas como los Pyke y Krrsantan el Negro sería suficiente, pero no lo fue. La batalla contra los mafiosos fue monótona, siendo el único elemento positivo la aparición de Din Djarin. Además, que los mejores episodios fueron los del mandaloriano, donde muestra su entrenamiento con el sable negro, el reencuentro con Grogu y la reunión de Luke y Ahsoka. Todo lo demás…meh.

5. “Ms. Marvel”

“Ms. Marvel” empezó con fuerza: tenía una estética muy juvenil y divertida, acorde a la protagonista, Kamala Khan. Sin embargo, conforme avanzaban los episodios, todo eso se perdió. Los villanos no fueron bien retratados, las batallas dejaron mucho que desear y las decisiones que toman son innecesariamente estresantes. Los únicos puntos rescatables fueron el conflicto madre-hija y la incorporación de la cultura pakistaní.

4. “The Umbrella Academy” Temporada 3

Cuando pensábamos que “The Umbrella Academy” ya iba por el buen camino después de la increíble temporada 2, la tercera entrega llegó para recaer en todos los puntos débiles de la primera. No se entiende nada, porque nada tiene sentido. Está tan mal escrita que los personajes toman decisiones que rompen con lo que se había ido construyendo, como Allison volviéndose la nueva Vanya y perdiendo el control. Las relaciones que se forman y terminan tan rápido, sin verdaderos motivos. Se siente como si los guionistas quisieran hacerlo tan intrincado, pero hasta ellos ya perdieron el hilo.

3. “Élite” temporada 6

Honestamente, “Élite” debió morir después de la primera temporada y, definitivamente, después de la segunda. Aunque todo el reparto original ya se marchó, Netflix y Carlos Montero siguen empecinados en seguir haciendo dinero en base a una estética tipo “Skins” y escenas de sexo, que son lo único que mantiene esto a flote. Seis entregas después, sigue siendo la misma historia aburrida y conflictos exagerados que no funcionan. Ahora resulta que todos los estudiantes de 16 y 17 años son todos asesinos, drogadictos y tienen más sexo que los propios adultos.

2. “Destino: la Saga Winx” Temporada 2

“Destino: la Saga Winx” fue una decepción desde la primera temporada y, hasta el momento, no entendemos cómo pudo ser renovada. La serie animada original fue tan buena, refrescante y con una increíble estética de los 2000, pero lo que hizo Netflix ha sido solo tomar los nombres de algunos personajes y el concepto de hadas. Empezando con que los atuendos son espantosos; las actuaciones, exageradas; y la historia continúa siendo insulsa. No sorprende que Netflix la cancelara pocas semanas después del estreno de su segunda temporada.

1. “She-Hulk: Defensora de héroes”

Ganándose el premio a la mayor pérdida de tiempo del año: “She-Hulk”. Nos gustaría darle una mejor reseña por su esfuerzo, pero definitivamente fue un desacierto total. No solo por su terrible CGI, sino que, literalmente, NO PASA NADA. Los villanos como Titania no aportan ningún conflicto real a la trama y tampoco llega a ser gracioso. En general, todos los personajes son planos y lo único bueno fue el cameo de Daredevil.