“House of the Dragon” (”La casa del dragón en español) acaba de finalizar su primera temporada este domingo y los eventos que mostraron dejaron a la audiencia queriendo más. Aquí te contaremos todo lo que sabemos acerca de la temporada 2 de la popular serie de HBO Max.

ALERTA DE SPOILERS. El episodio 10, titulado “The Black Queen”, estuvo lleno de tensión política ante el conflicto por el poder, pues Rhaenyra Targaryen debía decidir si iniciaba una guerra en contra de sus hermanos.

Los corazones de los televidentes se rompieron luego de que Lucerys Velaryon fuera asesinado por su tío, Aemond Targaryen. Después de que su madre recibiera la noticia, todo indicaría que la sangre correrá en venganza de la muerte de su hijo.

Sin embargo, recién podremos ver esto en la temporada 2 de “House of the Dragon”. A continuación, les contaremos todo lo que sabemos al respecto: de qué tratará, cuándo se estrena, quiénes vuelven y cuáles serán los nuevos rostros.

¿”HOUSE OF THE DRAGON” TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

“House of the Dragon” sí tendrá temporada 2, pues la serie fue renovada para una segunda entrega poco después de la emisión del primer episodio, dado el buen recibimiento que tuvo.

El capítulo titulado “Los herederos del dragón” fue visto por más de 10 millones de televidentes a nivel mundial, la cifra de estreno más grande que ha tenido HBO.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Siguiendo la línea de la primera entrega, lo más probable es que la temporada 2 de “House of the Dragon” también consista de 10 episodios de, aproximadamente, 60 minutos cada uno.

Así lo había comentado George R.R. Martin, el autor de los libros, cocreador y productor ejecutivo de la serie.

Rhaenyra Targaryen montada sobre su dragón Syrax y usando la corona de su padre, Viserys Targaryen en el episodio 10 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

¿Qué pasará en la temporada 2 de “House of the Dragon”? La segunda entrega de la serie de HBO dará inicio a la guerra en sí, conocida como la Danza de Dragones, luego del asesinato de Lucerys Velaryon, el hijo de Rhaenyra Targaryen, al final de la temporada 1.

Sin entrar en spoilers, la serie estará llena de tensos momentos, pues la sangre empezará a correr en nombre de cada bando.

En una entrevista con The Times, uno de los showrunners de “House of the Dragon”, Ryan Condal, adelantó que la temporada 2 tendría un ritmo mucho más acelerado, pues esta primera entrega tuvo que ser más lenta para concentrarse en la construcción de personajes y la conexión de los mismos con la audiencia.

“La segunda temporada tendrá el ritmo que la gente espera de la mitad de ‘Game of Thrones’, pero se habrá ganado y los espectadores sentirán las tragedias, porque pusimos el trabajo”, aseguró Condal.

Además, confesó que tratarán de incorporar más elementos de humor que han hecho falta por no tener a personajes como Tyrion Lannister en esta serie. Probablemente, el principal conductor será el personaje Matt Smith.

¿QUÉ PERSONAJES Y ACTORES VOLVERÁN PARA LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Por supuesto, el reparto principal tanto de los Negros como de los Verdes volverán para continuar con el enfrentamiento. Este consiste en Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), Alicent Hightower (Olivia Cooke), Daemon Targaryen (Matt Smith), Otto Hightower (Rhys Ifans), Corlys Velaryon (Steve Toussaint), Rhaenys Targaryen (Eve Best) y el resto de personajes.

Por supuesto, aquellos que ya fallecieron como Viserys Targaryen (Paddy Considine), Laena Velaryon (Nanna Blondell), Harwin Strong (Ryan Corr) y Lucerys Velaryon (Elliot Grihault), no volverán, a menos que decidan traerlos en flashbacks, pero no es seguro que esto vaya a suceder.

En una entrevista con Variety, Ryan Condal desmintió el regreso de Milly Alcock y Emily Carey en la siguiente temporada, aunque no descartó que quizás puedan permitirse algo diferente a lo que solía hacer “Game of Thrones”.

“Mira, no lo sé. (Ellas) no son parte de la historia que estamos contando todavía. No es algo que estemos haciendo ahorita”, explicó el creador de la serie. “‘Game of Thrones’ no era una serie de flashbacks. ‘House of the Dragon’ tiene espacio para volverse un poco más elegante”.

¿CUÁLES SERÁN LOS NUEVOS PERSONAJES EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Si es que “House of the Dragon” se mantiene fiel a “Fuego y Sangre”, tal como lo ha estado haciendo en su mayoría hasta ahora, podemos predecir algunos personajes que aparecerán en la temporada 2.

Uno de ellos es Daeron Targaryen, el cuarto hijo de Alicent Hightower que fue omitido en esta primera entrega. George R.R. Martin confirmó que el joven no ha sido eliminado, sino que se encuentra en otro lugar durante los primeros hechos.

Dado que jugará un rol importante, al igual que el resto de sus hermanos, lo más probable es que lo veamos en la siguiente temporada.

También conoceremos a los nuevos jinetes de dragón que ya fueron anunciados por Daemon Targaryen en el episodio 10 de “House of the Dragon”. Su nombres son Addam de Hull, Nettles, Ulf White y Hugh Hammer.

Además, aparecerán los Lords de grandes Casa de Poniente que ya han sido mencionados, como Cregan Stark y Lady Jeyne Arryn del Valle.

Daemon se acerca Vermithor, uno de los dragones que no tiene jinetes actualmente. Escena del capítulo 10 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Aún no hay fecha de estreno de la temporada 2 de “House of the Dragon”, por lo menos no de forma oficial. Los escritores ya están trabajando en la historia de la siguiente entrega y las grabaciones están programadas para empezar a finales de 2022, lo que debe ser en los próximos meses.

Normalmente, la producción de este tipo de serie dura alrededor de un año y medio, por lo que la temporada 2, probablemente, llegue a inicios o mediados de 2024.