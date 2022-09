Paddy Considine es la estrella de “House of the Dragon” con su personaje del rey Viserys I. El actor británico de 49 años tiene una carrera que inició en 1999, pero ha sido la serie de HBO Max con la que ha alcanzado una fama internacional. Por ello, hay un creciente interés en el intérprete. Una de las curiosidades sobre su biografía es el extraño trastorno que se le diagnosticó años atrás.

Hay muchas facetas de Considine que recién están siendo más divulgadas, por su gran trabajo como el Targaryen más poderoso del momento, en la precuela de “Game of Thrones”, uno de los programas más exitosos de todos los tiempos en la televisión internacional.

Por ejemplo, se ha mencionado mucho su faceta como músico. El intérprete es un rockero y, cuando se sube al escenario, su look cambia totalmente. Atrás quedan los cabellos plateados.

De esta manera, ahora se ha retomado unas declaraciones del actor cuando comentó el trastorno que le diagnosticaron y cómo es que necesitó una nueva revisión médica para saber lo que exactamente estaba padeciendo. Paddy tenía problemas en el trabajo y en la calle. Se mareaba cuando iba al supermercado y le costaba mucho leer y aprenderse sus guiones. ¿Qué le pasó al actor?

Paddy Considine dando vida a Viserys I en “House of the Dragon” (Foto: HBO)

¿CUÁL ES TRASTORNO QUE PADECE EL ACTOR PADDY CONSIDINE DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Paddy Considine fue diagnosticado con el síndrome de Asperger, de acuerdo a su declaración que dio a The Telegraph en 2011. Manifestó que pasó por varios episodios de miedo porque sentía que su familia estaba en peligro y que prefería dormir en lugar de compartir tiempo con otras personas.

“Actué como una persona completamente normal, y supongo que era bueno en eso. Pero por dentro era una historia muy diferente”, dijo al citado medio. Sin embargo, este no era el diagnóstico adecuado, según el actor. Aunque era un error, saber que tenía algo en concreto lo ayudó a afrontar mejor su condición.

En 2013, de acuerdo a The Independent, el actor de Viserys Targaryen fue a visitar a Helen Irlen por recomendación de su médico Andrew Barton-Breck. La especialista era la descubridora del síndrome de Irlen, el diagnóstico que más se acomodaba a los síntomas de la celebridad británica.

De esta manera, Considine descubrió que tenía un trastorno de la visión, una dificultad al procesar las imágenes en el cerebro, lo que le generaba estrés visual. Por eso se mareaba cuando miraba tantos productos juntos en el supermercado.

Finalmente, empezó a utilizar los filtros espectrales Irlen, un tipo de anteojo polarizado, que también tiene la forma de contacto, lo que mejoró su vida diaria. Esto cambió totalmente su relación con su familia y su trabajo, aunque dicho tratamiento todavía genere recelos en la comunidad científica. El actor dio su testimonio en un video que se puede encontrar en YouTube.

El actor Paddy Considine también formó parte de la serie "Peaky Blinders" (Foto: BBC Studios)

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se estrenó el domingo 21 de agosto a través de la plataforma de streaming HBO Max. La serie emite capítulos nuevos de la precuela de “Game of Thrones” todos los domingos. Puedes ver la nueva producción en este enlace.

Precuela de Game Of Thrones | House of the Dragon https://elbocon.pe/boconvip/precuela-de-game-of-thrones-house-of-the-dragon-ya-tiene-a-su-actor-protagonista-nndc-noticia/