El capítulo 4 de “House of the Dragon” tuvo una de las escenas más comentadas por los fans de la serie de HBO Max. El episodio, estrenado el domingo 11 de setiembre, mostró que Rhaenyra Targaryen recibió un brebaje especial por parte del maestre Mellos. Esa poción, sin embargo, es clave para entender varios puntos de la secuela de “Game of the Thrones”.

La joven se vio envuelta en una serie de rumores y hechos importantes en su corta vida. Su ingreso a la adultez se dio en medio de un escándalo. La joven fue vista besándose con Daemon en un burdel. ¿Quién fue con el dato a Viserys? La Mano del Rey, Otto Hightower, quien terminó mal al cierre de esta entrega.

Pero volviendo a la Targaryen, los rumores de que había perdido su virginidad con Daemon no eran ciertos. En realidad, Rhaenyra tuvo un encuentro sexual con Ser Criston Cole. Pero este secreto no fue de conocimiento para el rey, quien tomó una drástica decisión sobre su hija.

Por ello, el maestre Mellos visitó a Rhaenyra en la noche para darle de beber un extraño líquido, a pedido del rey Viserys. ¿Por qué? Conoce aquí las connotaciones detrás de la bebida que recibe la Targaryen en el capítulo 4 de “House of the Dragon”.

Rhaenyra junto a Ser Criston Cole en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ BEBIDA LE DA EL MAESTRE MELLOS A RHAENYRA EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

La bebida que le da el maestre Mellos a Rhaenyra fue el té de luna, una poción que se utiliza para abortar o prevenir embarazos en Westeros. El brebaje fue entregado por pedido del rey Viserys, quien no quería que su hija tenga un hijo y quede desheredada, porque su plan para ella es que se convierta en la siguiente reina.

Sin embargo, el hecho de que le envíe esa poción significó que el rey no confía en la palabra de su hija, quien negó haber tenido relaciones con Daemon. Esto, por supuesto, afectó más a la tirante relación que tienen los protagonistas de “House of the Dragon”.

De esta manera, Viserys respaldó en público a su hija ante los rumores y comentarios sobre la pérdida de su virginidad, pero en privado siguió desconfiando de la joven al enviarle al maestre para desechar cualquier posibilidad de gestación en el cuerpo de la Targaryen.

Rhaenyra cuando recibió el té de luna en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 5 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se estrenó el domingo 21 de agosto a través de la plataforma de streaming HBO Max. La serie emitirá el capítulo 5 de la precuela de “Game of Thrones” el domingo 18 de setiembre. Puedes ver la nueva producción en este enlace.

