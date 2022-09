Para grabar una producción de la calidad de “House of the Dragon” se requiere un gran profesionalismo en cada trabajador y un gran esfuerzo de cada uno de los actores, quienes muchas veces tienen que hacer cosas que no les gusta, tal y como Milly Alcock y Fabien Frankel lo han revelado recientemente.

Los actores que dan vida a los personajes de Rhaenyra y Ser Criston Cole, respectivamente, han ofrecido declaraciones respecto a su trabajo en la precuela de “Game of Thrones”, entre las que incluyeron ciertas quejas que ahora vamos a recapitular para que los fans de la serie puedan conocer un poco más acerca del detrás de cámaras.

LO QUE MÁS ODIAN MILLY ALCOCK Y FABIEN FRANKEL DE LA SERIE DE HBO MAX

Los dos actores han revelado con anterioridad de que no están de acuerdo con ciertas actitudes del personaje de Ser Criston Cole hacia Rhaenyra, pero también existen detalles individuales que ambos calificaron como pésimas experiencias a lo largo del rodaje de esta serie que se puede ver por la señal de HBO Max.

Si quieres saber qué es lo que más disgustó a cada uno de ellos, no dudes en continuar con la lectura de este artículo, pues ahora te enseñaremos todo lo que dijeron ambos sin tapujo alguno.

Milly Alcock

De acuerdo a una nota publicada por Sensacine, la joven actriz manifestó que lo menos le gustó acerca de la grabación fue aprenderse el idioma Alto Valyrio para poder continuar con sus escenas.

“Pasé horas y horas estudiando el dialecto Alto Valyrio hasta que yo pudiera dejar de pensar en las frases que tenía que decir. Fue bastante cansado porque, después, tenía que leer los libretos y traducirlos al idioma”, manifestó la actriz de 22 años.

Rhaenyra Targaryen deberá escoger a su esposo en el episodio 4 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Fabien Frankel

En tanto, para Fabien Frankel, lo que menos le gustó de las grabaciones fue el hecho de tener que montar caballo por un gran periodo de tiempo en una escena en la que su personaje se pelea con el de Daemon Targaryen.

“Hasta nombramos el sitio (para entrenar con el caballo) ‘El jinete del diablo’, que básicamente es una vieja institución británica que ha preparado a actores en el arte de montar caballos desde hace 150 años. Me enseñaron a andar y pelear con un lucero del alba que es como un toro con púas, una increíble y peligrosa arma”, dijo el artista.

Fabien Frankel interpretando a Ser Criston Cole en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como es la tradición desde que se emitía “Game of Thrones” por el canal de HBO, “House of the Dragon” se estrena todos los domingos. El episodio 4 se lanzará el 11 o 12 de septiembre, dependiendo del país en el que se encuentren.

Horarios por países:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador : 8 p.m. 11 de septiembre

: 8 p.m. 11 de septiembre Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico : 9 p.m. del 11 de septiembre

: 9 p.m. del 11 de septiembre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay : 10 p.m. del 11 de septiembre

: 10 p.m. del 11 de septiembre España: 3 a.m. del 12 de septiembre

