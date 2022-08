Tras la llegada de “House of the dragon”, la precuela de “Game of Thrones”, muchos seguidores de la serie de HBO al fin verán cómo surgieron los acontecimientos que desencadenaron la guerra civil Targaryen. En ese contexto hicieron su aparición varios personajes entre los que destaca Ser Criston Cole, un caballero que asciende para convertirse en un hacedor de reyes.

Este papel es interpretado por Fabien Frankel, quien aseguró que en la trama tendrá un rol importante. Debido a la expectativa que ha generado su presencia, te contamos lo que debes saber sobre él.

1. DATOS PERSONALES SOBRE FABIEN FRANKEL

Nombre completo: Fabien Joseph Frankel

Fabien Joseph Frankel Lugar de nacimiento: Londres

Londres Nacionalidad: Británica

Británica Cumpleaños: 6 de abril

6 de abril Año de nacimiento: 1994

1994 Edad: 28 años

28 años Instagram: @fabienfrankel

Fabien Frankel posa en la alfombra roja a su llegada para asistir al estreno de la serie dramática original de HBO "House of the Dragon" en Leicester Square Gardens, en Londres, el 15 de agosto de 2022 (Foto: Hollie Adams / AFP)

2. FAMILIA

Fabien es hijo del actor inglés Mark Frankel y la ejecutiva de publicidad francesa Caroline Besson.

3. UNA GRAN PÉRDIDA FAMILIAR

Cuando Fabien Frankel tenía dos años, perdió a su padre en un accidente de tránsito. En aquel momento, su madre estaba embarazada de su hermano menor Max.

4. SU MADRE NO ESTABA CONVENCIDA DE QUE FUERA ACTOR

Aunque por su padre, él deseaba convertirse en un gran actor, su madre no estaba muy convencida, así que trató de obtener su aprobación y apoyo cuando decidió estudiar actuación.

Fabien Frankel con otra de sus pasiones: la lectura (Foto: Fabien Frankel / Instagram)

5. ESTUDIOS DE ACTUACIÓN

Frankel tomó un curso básico de un año en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) antes de graduarse con una Licenciatura en Actuación Profesional de la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) en 2017.

6. DEBUT PROFESIONAL

Su primera actuación profesional fue en 2017, cuando Jack Rosenthal lo eligió para “The Knowledge” en el Charing Cross Theatre de Londres.

Aquí el actor fue sorprendido comiendo (Foto: Fabien Frankel / Instagram)

7. SE CONSOLIDA EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Antes de verlo en “House of the Dragon”, Fabien Frankel actuó junto a nada y nada menos que Emilia Clarke, en “Last Christmas” de 2019, su primera película. Ese mismo año, estuvo en “NYPD Blue” y en 2021, en “The Serpent” y “Un retrato poco sincero”.

8. ESTÁ INTERESADO EN DIRIGIR

El actor reconoció que más adelante le gustaría dirigir alguna producción. “Creo que tengo la misma ambición de ser director y seguir actuando, pero ciertamente no me gustaría dirigirme a mí mismo”, señaló a Variety.

9. ¿A QUIÉN LE CONTÓ DE SU CASTING EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Fabien Frankel señaló que su madre fue a quien le contó primero sobre la obtención de un papel en “House of the Dragon”. Y aunque su progenitora no podía creerlo, se emocionó por él, dijo en una entrevista a HeyUGuys.