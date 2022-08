La precuela de “Game of Thrones” está generando mucha expectativa entre los fanáticos de este mundo fantástico y los intrincados juegos de poder. A menos de un mes del estreno de “House of the Dragon”, y sin haber visto siquiera el primer episodio, la audiencia se pregunta cuántas temporadas habrá de la nueva serie de HBO Max.

El programa de televisión original se basó en “La canción de hielo y fuego”, una colección de varios libros de George R.R. Martin que todavía estaban inconclusos. Sin embargo, el spin-off se basa en dos cuentos cortos y un tomo que ya están terminados.

Como ya se sabe desde algún tiempo, “House of the Dragon” contará una parte específica de la historia de la dinastía Targaryen: la Danza de los Dragones. Sin embargo, los hechos que llevaron a la guerra civil ocurrieron a lo largo de varios años.

Daemon Targaryen sentado en el Trono de Hierro, el cual está forjado con las espadas de los soldados que derrotó Aegon durante la conquista. En "House of the Dragon" lo muestran más parecido a como era en los libros (Foto: HBO)

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TENDRÁ “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al parecer, “House of the Dragon” tendrá tres o cuatro temporadas, siempre y cuando el recibimiento de la primera entrega sea alto. Aunque se trata de un evento específico, hay varios aspectos que contar que no entrarían en los 10 capítulos que conformarán su lanzamiento.

De acuerdo con la información que brindó uno de los desarrolladores de la serie a “The Hollywood Reporter”, hay mucho terreno que explorar tomando como base el conflicto de la casa real.

“Los Targaryen abarcan ambas direcciones (hacia adelante y hacia atrás en la línea de tiempo)”, explicó Miguel Sapochnik. “Entonces, como columna vertebral a otras posibles historias y spin-offs. Este es un gran lugar para comenzar”.

Por las imágenes que hemos podido ver en el trailer y la información que dio George R.R. Martin sobre lo que tratará esta primera temporada, puede ser que el conflicto empiece con el deseo de Daemon de obtener el trono de su hermano Viserys I y, al mismo tiempo, el inicio de las tensiones entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower.

Por ello, quizás no veamos las batallas internas en esta entrega, y eso sea algo que se muestre en las siguiente temporadas, tal como pasó con la “Guerra de los 5 reyes”.

Además, el escritor de “Game of Thrones”, George R.R. Martin aseguró que “aquellos que hayan leído ‘Fuego y Sangre’ se darán cuenta de que contiene suficiente material para una docena de programas”.

Tal como menciona, el libro que narra la primera mitad de la dinastía Targaryen deja ver que los conflictos por la sucesión fueron constantes, incluso durante los primeros años, luego de que Aegon el Conquistador muriera.

¿CUÁNDO ESTRENA “HOUSE OF THE DRAGON” EN HBO MAX?

Después de mucha espera, los fanáticos del universo de “Game of Thrones” finalmente podrán disfrutar de la precuela que muestra una etapa importante en la dinastía Targaryen.

“House of the dragon” se estrenará el 21 de agosto de 2022, con el primer episodio titulado “Los herederos del Dragón”, el cual es dirigido por Miguel Sapochnik.

Mientras tanto, el siguiente capítulo se emitirá el 28 de agosto y, en total, serán 10 episodios.

TRAILER DE “HOUSE OF THE DRAGON”