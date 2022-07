Dentro de poco, las nobles familias de Poniente y su lucha por el poder regresarán en “House of the Dragon”, aunque ahora tendremos como protagonista a la Casa Targaryen. La serie de HBO introduce a nuevos personajes a la pantalla chica como Rhaenyra y Daemon, parte importante de esta primera temporada.

La última emisión de “Game of thrones” fue en mayo de 2019, finalizando con la destrucción de Desembarco del Rey, el asesinato de Daenerys Targaryen y el regreso de Jon Snow a la Guardia de la Noche.

En esta ocasión, la nueva serie de HBO mostrará los hechos y conflictos que llevaron a la guerra civil Targaryen, conocida como la “Danza de dragones”, la cual acabó con buena parte de la familia y sus majestuosas bestias.

No esperen ver a personajes conocidos de la serie original como Daenerys de joven, ni siquiera su padre o abuelo, pues los hechos de “House of the Dragon” ocurren muchos años antes. Aquí te contamos cuántos exactamente.

Viserys I, Aemma Arryn, el rey Jaehaerys I, Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁNTOS AÑOS ANTES DE “GAME OF THRONES” TIENE LUGAR “HOUSE OF THE DRAGON”?

El universo de “Game of thrones” mide su tiempo con las siglas “a.C.” y “d.C”, lo cual se asemeja al mundo real, aunque no tiene el mismo significado, pues no es medido por el nacimiento de Cristo, sino por la conquista de Aegon.

Por ello, los años en Poniente se miden “Antes de la Conquista” (a.C.) y “Después de la Conquista” (d.C.), pese a que dentro de la propia literatura no queda muy claro cuándo se define la toma absoluta del continente.

“House of the dragon” tiene lugar casi 200 años antes que los eventos de “Game of Thrones”, mostrando a la dinastía Targaryen en todo su esplendor hasta que la guerra interna los llevó a una caída progresiva. El gobierno de la casa de los jinetes de dragones duró 280 años, hasta que los últimos fueron asesinados durante la rebelión de Robert Baratheon. Hubieran quedado extintos, sino fuera porque Viserys y Daenerys lograron huir, y Ned Stark mantuvo oculta la identidad de Jon Snow.

La primera temporada de “Game of thrones” comenzó alrededor del 298 d.C., 18 años después del nacimiento de Daenerys en la serie, lo cual difiere de los libros para no mostrar a la protagonista tan joven.

Mientras tanto, “House of the Dragon” tiene lugar alrededor del año 103 d.C., según explicó el propio George R.R. Martin en su blog.

¿DE QUÉ TRATAN LOS LIBROS EN LOS QUE SE BASAN “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie se basa, específicamente, en sus novelas, “Mujeres peligrosas: La princesa y la reina” y “Rogues: El príncipe canalla”, junto con algunos detalles de “Fuego y Sangre”. Aunque cabe mencionar que se han hecho “algunos cambios” a comparación de las obras.

“Mujeres peligrosas: La princesa y la reina”

Es un libro antológico que escribió Martin junto a Gardner Dozois. Específicamente, el relato “La princesa y la reina”, cuenta la guerra civil Targaryen conocida como la “Danza de Dragones”. También se le llama “Los Negros y los Verdes”, debido a las dos facciones que entraron en conflicto por la sucesión al Trono de Hierro luego de la muerte de Viserys I.

“El príncipe canalla”

Uno de los personajes principales en la serie es Daemon Targaryen. La historia corta, “El príncipe canalla”, dentro del libro “Canallas”, narra su vida y, sobre todo, los hechos previos a la “Danza de Dragones”. Se presenta como una crónica histórica relatada por el Archimaestre Gyldayn.

“Fuego y Sangre”

Es la primera de la novela de dos partes que cuenta la historia de la familia Targaryen, desde el asentamiento de Aenar en Rocadragón antes de la destrucción de Valyria, hasta el reinado de Aegon III. La mitad inicial fue publicada en el 2018.

TRAILER DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿CUÁNDO ESTRENA “HOUSE OF THE DRAGON” EN HBO MAX?

Después de mucha espera, los fanáticos del universo de “Game of Thrones” finalmente podrán disfrutar de la precuela que muestra una etapa importante en la dinastía Targaryen.

“House of the dragon” se estrenará el 21 de agosto de 2022, con el primer episodio titulado “Los herederos del Dragón”, el cual es dirigido por Miguel Sapochnik.

Mientras tanto, el siguiente capítulo se emitirá el 28 de agosto y, en total, serán 10 episodios.