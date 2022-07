“House of the Dragon” ha llegado a impresionar al público con dragones, fuego y sangre. La nueva serie de HBO Max introduce también a casas igual de imponentes que los Targaryen y aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el heredero de Corlys Velaryon.

La precuela de “Game of Thrones” se sitúa cientos de años antes de los hechos originales, durante el apogeo de la dinastía Targaryen. Sin embargo, un momento en sus historia marcó el inicio del fín de su reinado: la guerra civil llamada la “Danza de Dragones”.

En “House of the Dragon”, que se estrena el próximo 21 de agosto, podremos ver también a antiguas casas que casi no se mencionaron, como los Hightower y, sobre todo, los Velaryon.

¿QUIÉN ES LAENOR VELARYON DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Laenor Velaryon fue el hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen. Fue el primer esposo de la princesa Rhaenyra Targaryen, heredera al Trono de Hierro, pese a que él también tenía derecho a la corona.

Aunque era homosexual, tuvo tres hijos con ella: Jacaerys, Lucerys y Joffrey. Además, fue jinete del dragón Bruma, el cual vivió en estado salvaje por mucho tiempo tras la muerte de su amo.

En la serie de “House of the Dragon”, su versión joven es interpretada por Theo Nate, mientras que de adulto le da vida John Macmillan.

DATOS PERSONALES DE LAENOR VELARYON

Nombre de nacimiento: Laenor Velaryon

Laenor Velaryon Fecha de nacimiento: 94 d.C.

94 d.C. Fecha de defunción: 120 d.C.

120 d.C. Título: Príncipe consorte, Heredero de Marcaderiva

Príncipe consorte, Heredero de Marcaderiva Filiación: Casa Velaryon

Casa Velaryon Padres: Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen

Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen Hermana: Laena Velaryon

Laena Velaryon Esposa: Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen Hijos: Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon y Joffrey Velaryon

Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon y Joffrey Velaryon Amantes: Joffrey Lonmouth y Qarl Correy

Joffrey Lonmouth y Qarl Correy Dragón: Bruma

APARIENCIA FÍSICA DE LAENOR VELARYON

Al ser de raza Valyria, Laenor Velaryon posee el característico cabello plateado al igual que la familia Targaryen. Además, es descrito como un hombre de nariz aguileña bastante atractivo.

En los libros, nunca se especifica el color de piel que deben tener las personas provenientes de Valyria, por lo que, en la serie “House of the Dragon”, la Casa Velaryon son de tez oscura y los cabellos, casi blancos, son llevados en rastas.

Dado que su madre es blanca, Laenor es birracial con la piel ligeramente morena.

EL DERECHO DE LAENOR VELARYON AL TRONO

Laenor Velaryon nació un año después que su hermana mayor, Laena, y muchos eventos decisivos ocurrieron cuando era tan solo un bebé. Su madre, Rhaenys Targaryen había sido la siguiente en la línea de sucesión al trono hasta que su padre Aemon murió, y fue relegada por ser mujer.

Al dar a luz a un varón, él tenía el mismo derecho que la línea de Baelon Targaryen, pero el rey Jaehaerys I se negó a cambiar de opinión. Al morir Baelon antes de asumir el puesto, surgió otra oportunidad de obtener el trono, pero el rey nombró a Viserys I como heredero, pese al apoyo que tenía Laenor de la Casa Velaryon y Baratheon.

En el tráiler de "House of the Dragon", se puede observar una escena donde aparece Rhaenys Targaryen junto a su esposo Corlys Velaryon y, tras ellos, su hijo Laenor Velaryon (Foto: HBO)

EL MATRIMONIO DE LAENOR VELARYON CON RHAENYRA TARGARYEN

Después de rechazar a su hermana Laena como esposa, el rey Viserys I decidió redimirse y volver a crear lazos con la Casa Velaryon. Por ello, prometió a Rhaenyra Targaryen, heredera al trono, a Laenor Velaryon. De esta forma, también unirían las dos líneas que tenían derecho al trono, eliminando todo conflicto.

En un principio, se objetó esta unión pues el heredero de Marcaderiva no tenía interés en las mujeres. En su lugar, pasaba la mayoría de su tiempo en compañía de escuderos masculinos de su misma edad. Sin embargo, el Gran Maestre Mellos desestimó las especulaciones y la boda se llevó a cabo.

Durante el torneo que se realizó en celebración de la boda, Laenor dio su favor a Ser Joffrey Lonmouth, pero este fue herido gravemente por Ser Criston Cole durante la competencia y murió pocos días después.

Se rumorea que Laenor pasó todo el tiempo en junto a la cama del caballero mientras este agonizaba. Poco después de la boda, regresó a Marcaderiva sin Rhaenyra, lo que sembró la duda si es que el matrimonio se había consumado.

La mayoría del tiempo, la pareja estaba separada y se veían ocasionalmente para eventos importantes en la corte. Rhaenyra se quedó viviendo en Rocadragón, mientras que su esposo estaba en su ciudad natal. Pese a ello, la princesa salió embarazada.

LOS AMANTES DE LAENOR VELARYON Y RHAENYRA TARGARYEN

Poco después de llegar a Marcaderiva, deprimido por la pérdida de Joffre Lonmouth, Laenor encontró a su próximo acompañante, Ser Qarl Correy. Mientras tanto, Rhaenyra estaba acompañada de su guardia personal, Ser Harwin Strong, en Rocadragón.

Por ello, y dada la distancia entre ambos, cuando la princesa Targaryen dio a luz a su hijo, quien no tenía la cabellera plateada de los Valyrios, se sospechó que era producto de un amorío con el heredero de Harrenhal.

Al nacer el bebé, Laenor lo quiso nombrar Joffrey, pero su padre, Corlys Velaryons, se opuso. Finalmente, se le llamó Jacaerys y, un año después nació Lucerys. Fue recién con su tercer y último hijo que Laenor pudo nombrarlo Joffrey, en honor a su querido caballero.

LA MUERTE DE LAENOR VELARYON

Su hermana Laena murió mientras daba a luz a su hijo con Daemon Targaryen. Poco después, Leanor fue asesinado por su amante, Ser Qarl Correy, mientras asistía a una feria en Villaespecia.

Los comerciantes que se encontraban en el lugar dijeron que los dos hombres habían estado discutiendo antes de que incluyeran a unas cuchillas en el conflicto. Algunos rumoreaban que Qarl había matado a Laenor por celos, mientras que otros aseguraban que había sido por órdenes de Daemon Targaryen. Aunque no había pruebas de ello, tras su muerte, el sospechoso se casó con Rhaenyra.

Tras el asesinato de su hijo, Corlys Velaryon ofreció una recompensa de diez mil dragones dorados a quien le entregara a Ser Correy. A pesar del cuantioso incentivo, el caballero no volvió a ser visto.