El estreno de la serie de televisión “House of the Dragon”, el pasado domingo 21 de agosto a través de HBO Max, fue recibido con mucho interés por parte de los fans de la franquicia “Game of Thrones” y de todo el universo de George R. R. Martin. Además, la historia centrada en la Casa Targaryen ha generado diversas preguntas por parte de los espectadores acerca de esta dinastía y su importancia en los eventos futuros de la ficción.

En ese sentido, una de las interrogantes que se han planteado tiene que ver con el árbol genealógico de esta familia y la razón por la que, a diferencia de otras casas, esta sí permitía el incesto al concertar matrimonios entre sus integrantes.

A continuación, descubre por qué los Targaryens se casaban entre ellos, tal como se ve en la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

LOS MATRIMONIOS ENTRE LOS TARGARYEN EN “HOUSE OF THE DRAGON”

El hecho de que la familia Targaryen permitía los matrimonios entre sus miembros es algo que observamos desde el primer capítulo de “House of the Dragon”, tal como ya se había establecido en la serie “Game of Thrones”.

De esta manera, sabemos que el rey Viserys I se casó con su prima Aemma Arryn y tuvieron una hija llamada Rhaenyra Targaryen. En el caso de Rhaenys, ella se unió a Lord Corlys, quienes no poseen una conexión directa, pero tienen como antecedente en común a Valaena Velaryon, la madre de Aegon el Conquistador.

Por otro lado, Jaehaerys I, el abuelo de Viserys I, reinó durante muchos años con Alysanne, su hermana. En ese sentido, se deja claro que este tipo de matrimonios era muy común en la dinastía, más aún si consideramos la genealogía que se establece en los libros de George R. R. Martin.

Viserys I y su prima Aemma Arryn tuvieron una hija llamada Rhaenyra Targaryen (Foto: HBO)

¿POR QUÉ LOS INTEGRANTES DE LA CASA TARGARYEN SE CASABAN ENTRE ELLOS?

De acuerdo con “Fuego y sangre” y lo que recoge la guía de la serie, el matrimonio incestuoso era una práctica valyria que conservaba la dinastía Targaryen y que permitía a sus integrantes casarse entre hermanos, primos, tíos, sobrinos y otras ramas familiares.

Vale precisar que otras casas de Valyria también recurrían a este tipo de enlaces, por lo que no era algo fuera de lo común en la zona destruida por la Maldición de Valyria.

Para los Targaryen, la razón principal detrás de esta práctica era conservar la pureza de sangre, al considerar que esta hacía que su linaje sea superior al de otras casas. Por este motivo, gobernantes como Aegon el Conquistador y Aegon III decidieron mantener así “la sangre del dragón”.

Viserys I, Aemma Arryn, el rey Jaehaerys I, Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ ES LA DOCTRINA DEL EXCEPCIONALISMO?

Debido a que el matrimonio incestuoso era algo que la Fe de los Siete prohibía y consideraba como abominación, se formuló la Doctrina del Excepcionalismo. Esta fue planteada por el rey Jaehaerys I Targaryen, con ayuda del septón Oswyck y del septón Barth.

La doctrina establecía que las raíces de esta familia no nació en las colinas de Andalia, sino en la antigua Valyria, por lo que tenían otras tradiciones y costumbres. Además, fueron los que se convirtieron en los únicos jinetes de dragones tras la Maldición, por lo que no le correspondía al resto de humanos juzgar a “la sangre del dragón”.