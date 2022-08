La noche del domingo 21 de agosto fue histórica, porque después de más de tres años los fans de “Game of Thrones” volvieron a sumergirse en la historia creada por George R.R, esta vez con el spin-off sobre los herederos al trono de la familia Targaryen, Rhaenys y Rhaenyra. Por supuesto, como era de esperarse, “House of the Dragon” tuvo algunas referencias sobre la historia central. Conoce cada una de ellas, a continuación.

Con el primer capítulo estrenado, “House of the Dragon” deja claro que ha establecido su línea de tiempo y sus principales protagonistas; además, se ven las claras intenciones de forjar su propio legado, aunque sabe que se está construyendo sobre los cimientos que proporcionó “Game of Thrones”. Aún así, hay algunas conexiones claras entre las dos historias, referencias esperadas y otras sorprendentes.

LAS REFERENCIAS A “GAME OF THRONES” EN EL CAPÍTULO 1 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

1. “House Of The Dragon” comienza como terminó “Game Of Thrones”: con un consejo

“House of the Dragon” comienza con el Gran Consejo de 101 AC, organizado por el rey Jaehaerys I Targaryen para determinar su heredero (Viserys fue elegido). Este inicio se conecta con el final de “Game of Thrones”, pues comienza cómo terminó. Bran Stark siendo elegido Rey de Westeros en un Gran Consejo, aunque se desarrolló de manera diferente: con muchos menos nobles y un proceso de votación en el que él era el único candidato al trono.

2. El texto de apertura de “House Of The Dragon” hace referencia a Daenerys Stormborn

El Rey Loco no es el único Targaryen al que se hace referencia en el texto de apertura del episodio 1 de “House of the Dragon”, ya que también se menciona el nacimiento de Daenerys. Aunque es la hija del Rey Loco, no nacería hasta después de que lo mataran y luego que su madre regresara a Dragonstone. Es una conexión importante que va más allá de ser solo una referencia, pues Dany es la última gobernante de Targaryen, por lo que la mención da una clara visión desde el apogeo de la Casa Targaryen hasta su final.

3. Rhaenyra y Alicent hablan sobre Nymeria

Uno de los easter eggs del episodio 1 de la serie se ocupa de una parte aún más profunda de su historia: Rhaenyra y Alicent hablan sobre Nymeria, la legendaria guerrera que llevó a los Rhoynar a Dorne y ayudó a establecer el gobierno de la Casa Martell que dura hasta “Game of Thrones” (el lobo huargo de Arya Stark incluso lleva el nombre de Nymeria). Sin embargo, esto no es solo historia, sino quizás pueda estar dejando abierta la posibilidad de ver más al respecto en la pantalla.

4. Se pueden ver varios sellos de casas en el Torneo del Heredero

El Torneo del Heredero es un buen lugar para algunas referencias del episodio de estreno de “House of the Dragon” a “Game of Thrones”. Se parece bastante al Torneo de la Mano de la temporada 1 de “Juego de Tronos”, celebrado en honor a Ned Stark. En los libros, el torneo donde Ser Criston Cole derrota a Daemon Targaryen se lleva a cabo en Maidenpool, en lugar de King’s Landing, y celebra que Viserys se convierta en rey, pero es un cambio relativamente menor que funciona dentro de la historia de la nueva serie. El torneo también contiene muchas casas tanto nobles como menores, cuyos sigilos se pueden ver, que incluyen:

El dragón rojo sobre negro que es el sigilo de la Casa Targaryen, aunque con un ligero cambio (con cuatro pies en lugar de dos).

El lobo huargo de la Casa Stark, cuya única aparición es Lord Rickon Stark declarando brevemente su lealtad a Rhaenyra Targaryen.

El león dorado de la Casa Lannister.

El ciervo negro sobre amarillo de la Casa Baratheon.

Los gránulos negros sobre un fondo rojo de la Casa Cole.

Un arquero rojo sobre un fondo verde, que representa a la Casa Tarly.

La torre en llamas de la Casa Hightower.

El caballito de mar plateado sobre verde mar perteneciente a la Casa Velaryon.

Una trucha saltando sobre el agua, que parece ser una versión del sigilo de la Casa Tully.

El águila desplegada de la Casa Mallister.

Un sol amarillo y una forma de triángulo sobre azul, que podría ser una variación del sigilo de la Casa Lefford.

Tres cuervos portando corazones, el sigilo de la Casa Corbray.

5. “Dracarys”

La más icónica de todas las palabras de alto valyrio aparece en “House of the Dragon”, ya que Rhaenyra la usa para encender la pira funeraria de su madre. Sin embargo, más que un simple easter eggs de “House of the Dragon”, el uso de la palabra “dracarys” en la precuela también destaca una diferencia con Daenerys: cuando usaba la palabra, normalmente era para un ataque. El uso de Rhaenyra muestra un lado diferente de él y de los dragones, mostrando más sus lazos con los humanos.

6. Referencia a A Feast For Crows

Uno de los mejores easter eggs del episodio 1 de la temporada 1 de “House of the Dragon” es un guiño a las obras de George RR Martin. Se basa en su libro Fire & Blood, pero también encuentra espacio para hacer referencia a una de sus novelas A Song of Ice and Fire, con King Viserys diciendo: “Sufrir cuervos que vienen a darse un festín con sus cadáveres”. No es una coincidencia directa, pero se alinea bastante bien con el título del cuarto libro de la serie, A Feast For Crows , y ambos hablan de los horrores de la guerra, el destino que les espera a muchos y cómo la muerte es un gran nivelador en Poniente.

7. La perdición de Valyria

The Doom of Valyria se menciona brevemente entre los easter eggs de “House of the Dragon”, aunque sin ser explicado completamente. The Doom fue un evento catastrófico que acabó con lo que ahora se conoce como Old Valyria alrededor de 100 años antes de la Conquista de Aegon, gracias a la erupción de las Catorce Llamas, una cadena de volcanes que rodeaban el área. Los lugares, las personas y los dragones fueron destruidos, pero los Targaryen sobrevivieron porque ya habían dejado Valyria por Dragonstone. Eso fue gracias a un sueño profético de Daenys, uno de los ancestros de Aegon, que se relaciona perfectamente con otr o mensaje oculto del episodio 1 de “House of the Dragon”.

8. Viserys tiene la daga Catspaw (que Arya usa para matar al Rey de la noche)

Además de Blackfyre, el rey Viserys tiene otra arma de acero valyrio: una daga. Sin embargo, esta no es una cualquiera, sino la que, casi 200 años después, se usará en el intento de asesinato de Bran Stark y, unos años después, será empuñada por Arya Stark para matar al Rey de la noche. No es demasiado sorprendente que esté en manos de los Targaryen, ya que es acero valyrio y tiene una empuñadura de hueso de dragón.

9. “Prométemelo, Rhaenyra” es una triste referencia a Ned Stark

Mientras Viserys le cuenta a Rhaenyra sobre el sueño de Aegon, hay uno de los easter eggs más tristes del episodio 1: una referencia a Lyanna y Ned Stark. Viserys concluye su mensaje con las palabras “Prométemelo, Rhaenyra. Prométemelo”. Eso es algo que puede sonar familiar, porque son las últimas palabras que Lyanna le dijo a Ned en la Torre de la Alegría, cuando le dio a Jon Snow, el hijo bastardo de Ned.