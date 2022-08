Después de una larga espera, el primer episodio de “House of the Dragon” llegó y ha sido todo lo que esperábamos. La serie de HBO Max ha dado una probada al público de lo que será este nuevo conflicto por el poder, pero esta vez, dentro de la Casa Targaryen. ¡Se vienen spoilers!

Si ya pudiste ver el episodio que se estrenó este 21 de agosto, sabrás que el conflicto principal giró en torno a quién sería elegido como heredero al Trono de Hierro. Mientras que Viserys esperaba desesperadamente que este título pase a su hijo por nacer, los Siete Dioses optaron por otro camino.

Tras la prematura muerte del recién nacido Baelon y el desgarrador parto, literalmente, que llevó a la muerte de la reina Aemma, el sucesor debía ser nombrado. Según las leyes y costumbres de ese momento, al tener solo a una hija, Rhaenyra, la opción más evidente era el hermano menor del gobernante, Daemon Targaryen.

¿POR QUÉ VISERYS Y EL CONSEJO NO QUIEREN QUE DAEMON TARGARYEN SEA EL HEREDERO?

El que no conoce su historia, está condenado a repetirla y esto es algo que los Targaryen tienen presente constantemente. En el primer episodio de “House of the Dragon”, se muestra como Viserys I y la mayoría de miembros del Consejo no desean que Daemon Targaryen sea el heredero.

En el mundo actual, Rhaenyra hubiera sido la elección irrebatible. Sin embargo, dentro de la dinastía de los dragones, eso era algo sin precedentes. Aunque lo ayudaba el hecho de que el príncipe fuera hombre, existía gran resistencia.

En un momento, Otto Hightower menciona que Daemon es impulsivo y violento, cualidades peligrosas en un soberano. Tal como asegura la Mano del Rey, el Lord Comandante de la ciudad mostró ser implacable con los criminales, dándole drásticos castigos y desmembramientos según sus delitos.

Además, hay algo en específico que menciona el personaje interpretado por Rhys Ifans que quizás no muchos hayan comprendido, cuando asegura que “podría ser un segundo Maegor”.

Daemon Targaryen, de "House of the dragon", es el segundo hijo de Baelon y Alyssa Targaryen (Foto: HBO)

¿QUIÉN FUE MAEGOR TARGARYEN?

La figura temible con la que es comparada Daemon, justificando por qué es tan peligroso que sea nombrado heredero, se trata de uno de los reyes más despiadados que ha tenido la dinastía.

Maegor Targaryen fue el segundo hijo que tuvo Aegon el Conquistador, fruto de su matrimonio con su hermana Visenya. Al igual que el personaje de Matt Smith, su hermano mayor, Aenys, era el heredero, por lo que siempre vivió bajo su sombra.

Al morir el rey Aenys, se debía coronar a su hijo mayor, pero el Trono de Hierro fue tomado por Maegor, quien montaba al gigantesco dragón Balerion y era un conocido guerrero. Asesinó al sucesor legítimo y a otro de sus sobrinos, mientras mantenía cautivos al resto.

Su reinado de terror se caracterizó por los asesinatos de cualquiera que osara cuestionarlo. Combatió despiadadamente a la Fe Militante que atormentó el gobierno de su difunto hermano, en un episodio similar a cuando Cersei hizo explotar el Septo de Baelon con los Tyrell dentro.

Maegor fue quien se encargó de supervisar la construcción y culminación de la Fortaleza Roja, el castillo de los reyes de Poniente. Sin embargo, una vez que se terminó, mandó a asesinar a todos sus constructores, para que no revelaran los secretos de sus pasajes ocultos.

En especial, fue un enemigo de la Casa Hightower, pues había dejado de lado a su esposa Ceryse, perteneciente a dicha poderosa familia, por no darle hijos. Aunque esto es algo que Maegor nunca pudo concretar, posiblemente por ser infértil, pese a que luego contrajo matrimonio con tres esposas. Dentro de ellas, estaba su sobrina Rhaena Targaryen y, como la ceremonia fue prácticamente a la fuerza, se les conoció como las “Novias Negras”.

¿CÓMO MURIÓ MAEGOR TARGARYEN?

Su régimen tiránico de seis años llegó a su fin cuando su sobrino Jaehaerys, quien es mostrado de anciano en los primeros minutos del episodio 1 de “House of the Dragon”, reclama su corona con el apoyo de su madre Alyssa Velaryon y Rogar Baratheon.

Rápidamente, todos los aliados de Maegor, quienes se mantuvieron a su lado por miedo, empezaron a dejarlo o traicionarlo. Pocos respondieron a su llamado, aunque al final nunca hubo necesidad de pelear, pues fueron las espadas del propio Trono de Hierro las que tomaron su vida.

No se sabe si alguien lo asesinó o él mismo decidió tomar su vida. Lo único que se conoce es que fue encontrado atravesado por el peligroso asiento que tomó a la fuerza.

Debido a las incontables muertes que ocasionó este malévolo personaje, es que Otto Hightower y otros señores temen el ascenso de Daemon Targaryen, quien les recuerda tanto a lo registrado en los archivos de los maestres.