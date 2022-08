¿Cuándo se estrena “House of the Dragon”? La precuela de “Game of Thrones” llegará a HBO Max el lunes 21 de agosto de 2022, con una historia ambientada en 300 años atrás de lo que se vio en la pantalla chica. La creación de George R. R. Martin ha llamado la atención del público, a pesar de que la expectativa es cautelosa por lo que se vio en el cierre de la serie “Juego de Tronos”.

En ocho temporadas y 73 capítulos, la producción televisiva se convirtió en una de las más vistas de la historia, pero el final de su historia no convenció a los seguidores más acérrimos de esta ficción.

La resolución del programa, sin embargo, no borró el gran momento que significó “Juego de Tronos” en la televisión, un fenómeno lleno de premios y repercusión internacional que se busca repetir en la nueva historia de este universo.

De esta manera, han surgido las preguntas sobre quiénes son los personajes más poderosos de este universo creado por George R. R. Martin y aquí te contamos algunos de los más fuerte de la Casa Targaryen.

Fotografía oficial de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIÉNES SON LOS TARGARYEN MÁS FUERTES?

Aegon el Conquistador

Se trata de uno de los más importantes y poderosos Targaryen. Su aparición en Westeros fue el ejemplo y la luz que guio a los siguientes gobernantes. Su fuerza se midió en el campo de batalla, junto al dragón Balerion, uno de los más imponentes de esta historia. También destacó por ser un gran gobernante.

Ilustración de Aegon el Conquistador en el mayor triunfo militar en la historia de Westeros (Foto: HBO)

Rhaegar Targaryen

Otro de los más fuertes fue Rhaegar Targaryen, quien se ganó el cariño de su pueblo por su nobleza y amabilidad; su gobierno fue uno de los más tranquilos y felices. Su habilidad de pelea también es uno de los puntos que más se recuerdan de este personaje, aunque murió a manos de Robert.

Wilf Scolding como Rhaegar Targaryen en "Juego de Tronos" (Foto: HBO)

Demonio Targaryen

Entre el miedo y el respeto, así se movió la estela del Demonio Targaryen, uno de los más poderosos y temidos de la Casa Targaryen. Destacó por su fuerza, poder militar y habilidad de combate, así como por empuñar el Visenya Targaryen y montar al famoso dragón Caraxes.

Visenya Targaryen

Ella rompió la idea de que solo los varones eran los más fuertes de la Casa Targaryen. Se ha resaltado por ser la primera portadora de la espada Dark Sister y por ser la asesora de Aegon I en aspectos militares. Creó la Guardia Real y tenía una gran capacidad de vencer al enemigo con emboscadas desde las sombras.

Aemon Targaryen

Uno de los más respetados de la dinastía. No aceptó gobernar, pero se ganó el respeto que ningún rey pudo obtener en toda la historia. Fue un gran espadachín que, desde la Guardia Real, dejó en claro el enorme poder que llevaba en sus venas. Para las nuevas generaciones, fue el más grande Targaryen.

Peter Vaughan interpretando a Aemon Targaryen en "Game of Thrones" (Foto: HBO)

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se estrena en HBO Max el 21 de agosto de 2022. Desde esa fecha, la producción televisiva estará disponible a nivel internacional en dicha plataforma de streaming. Para ver el programa de manera online, puedes dar click en este enlace.