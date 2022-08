Cada vez quedan menos días para el esperado estreno de “House of the Dragons”, donde podremos ver a la dinastía Targaryen en todo su esplendor. La serie de HBO Max se ubica 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones”.

Como han explicado los showrunner de la precuela, Miguel Sapochnik y Ryan J. Condal, la familia de dragones había estado en relativa paz durante más de 60 años. Tenían decenas de majestuosas bestias escupe fuegos y el reino estaba en todo su apogeo.

Sin embargo, el conflicto había sido sembrado hace años y fue creciendo poco a poco sin que el rey Viserys I pueda resolverlo. Como resultado, ocurrió una guerra civil que cobró la vida de muchos de los dragones y sus jinetes.

Viserys I es el rey de Poniente en "House of the Dragon" y padre de Rhaenyra Targaryen (Foto: HBO)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ LA PRIMERA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGONS”?

Los productores de la serie anunciaron que la primera temporada de “House of the dragon” consistirá de 10 episodios, los cuales se estrenarán todos los domingos, como es tradición de la serie y por lo que los fanáticos los llaman “DominGOTs”. A continuación te dejamos la lista completa de la programación hasta el momento.

Episodio 1 (“Los herederos del dragón”) se estrenará el 21 de agosto de 2022

("El príncipe canalla") se estrenará el 28 de agosto de 2022 Episodio 3 se estrenará el 4 de setiembre de 2022

se estrenará el 11 de setiembre de 2022 Episodio 5 se estrenará el 18 de setiembre de 2022

se estrenará el 25 de setiembre de 2022 Episodio 7 se estrenará el 2 de octubre de 2022

se estrenará el 9 de octubre de 2022 Episodio 9 se estrenará el 16 de octubre de 2022

Dada la fecha y duración de la serie, los seguidores de famosas historias fantásticas podrán disfrutar de dos de las series más esperadas al mismo tiempo. El viernes 2 de setiembre se estrenará “El señor de los anillos: los anillos de poder”.

Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen de adultas en "House of the Dragon" usando sus colores característicos (Foto: HBO)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “HOUSE OF THE DRAGON

Siguiendo con el tiempo de duración que tenían “Game of thrones”, al parecer, la precuela también tendrá alrededor de una hora por episodio. Aunque, como ha sucedido anteriormente, algunos episodios puedan tener más tiempo.

El estreno del primer episodio de la serie “House of the dragon” será el 21 de agosto de 2022, a las 9 PM ET (8PM CT).

TRAILER DE “HOUSE OF THE DRAGONS”