Mientras que en “Game of Thrones” solo pudimos ver a los tres dragones a partir del final de la primera temporada, “House of the Dragon” mostrará a estas bestias en todo su esplendor. Conforme se acerca la fecha de estreno de la serie de HBO Max, los fanáticos esperan ver no solo a los valyrios de cabello plateado, sino también a sus mascotas.

Los dragones de Daenerys Targaryen, que se mostraron en la serie original, se llamaban Drogon, Viserion y Rhaegal. Sin embargo, en esta ocasión, veremos a una multitud volar por Poniente, montados por diferentes figuras de la dinastía Targaryen.

Además, dado que los hechos de la precuela se enfocan en la “Danza de Dragones”, una guerra civil de la familia en la que se enfrentan jinetes contra jinetes, podremos ver a estas majestuosas criaturas luchar una con la otra.

LOS DRAGONES QUE APARECERÁN EN “HOUSE OF THE DRAGON”

En una entrevista con la revista “Empire” el pasado 2 de agosto, el showrunner de “House of the Dragon”, Miguel Sapochnik, reveló que la primera temporada de “House of the Dragon” tendrá a 9 de los 17 dragones que existían durante el periodo en el que se desarrollan los eventos. Estos serían un reflejo de sus amos, en cuanto a sus actitudes y temperamento.

“Cada dragón nuevo tiene su propia personalidad. Eso es lo que está pasando ahora en nuestra última parte de la animación - estamos aplicando rasgos de carácter personales a cada uno de los dragones. Uno de ellos tiene una pierna (mala). Otro es mucho más como un águila, porque es un poco neurótica. Y otro es como una vieja abuela cascarrabias”, explicó Saponinick.

Además, confesó que fue complicado diseñar a cada uno, pues existen muchos diseños conceptuales de cada uno. A continuación, te mostramos a algunos de los dragones que conforman la lista.

7. Tyraxes

Jinete: Joffrey Velaryon

El joven dragón estaba ligado a Joffrey Velaryon, a quien su madre Rhaenyra prohibió montar luego de la muerte de sus hijos mayores. Tyraxes solo se usó con fines de transporte hasta que falleció en el ataque a Dragonpit.

6. Shrykos

Jinete: Jaehaerys Targaryen

Era el dragón hembra joven del príncipe Jaehaerys, hijo de Aegon II y Helaena Targaryen. El joven fue cruelmente asesinado cuando era niño en uno de los eventos más espantosos de la Danza, por lo que su dragón nunca fue montado.

5. Morghul

Jinete: Jaehaera Targaryen

Fue el dragón de Jaehaera Targaryen, hija de Aegon II y gemela de Jaehaerys. Era una bestia joven que anidaba en el Dragonpit cuando inició la Danza de Dragones, donde murió.

4. Moondancer

Jinete: Baela Targaryen

La joven dragón es montada por Baela Targaryen, la hija de Daemon Targaryen y Laena Velaryon. Es descrito como esbelto y de un color verde pálido. Debido a su edad, era pequeño para ser montado por un jinete, aunque tenía una gran velocidad en el cielo y tierra.

3. Sunfyre

Jinete: Aegon II

El dragón es montado por Aegon II, el medio hermano de Rhaenyra y uno de los contendientes al Trono de Hierro. Sunfyre era un macho con escamas doradas que reflejaban la luz del sol. Además, las membranas de sus alas eran de un color rosa pálido y las llamas que brotaban de su interior también eran doradas. Aunque era joven, tenía un gran tamaño y peso, volviéndolo un luchador formidable.

2. Caraxes

Jinete: Daemon Targaryen

Durante la Danza de los Dragones, es montado por Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys. Anteriormente, había sido el dragón del príncipe Aemon Targaryen, padre de Rhaenys. Caraxes, también conocido como “El anfíptero de sangre”, tenía escamas rojas y, aunque era delgado, su tamaño era enorme. Era muy bueno en batalla y atemorizaba a sus contrincantes. Además, ha sido descrito por los creadores de la serie como un cascarrabias e inquieto.

Daemon Targaryen y su dragón rojo Caraxes en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

1. Syrax

Jinete: Rhaenyra Targaryen

Fue montada por Rhaenyra Targaryen, la heredera al Trono de Hierro. Syrax es descrito como un dragón hembra de escamas amarillas. Aunque era enorme, no era tan temible como Caraxes.