Desde que “House of the Dragon” se estrenó en HBO Max, la historia creada por George R.R ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales. El último domingo de agosto, el spin-off sobre los herederos al trono de la familia Targaryen, Rhaenys y Rhaenyra transmitió su segundo capítulo y, más allá de lo que se vio en la trama, lo que llamó mucho la atención de los fanáticos fue el opening de la ficción.

La precuela, que sigue a la familia Targaryen 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, se estrenó el 21 de agosto en HBO Max y, además, de la historia, llamó la atención que no incluyera una introducción con música y créditos. Algo que luego el showrunner Ryan Condal y Miguel Sapochnik explicaron que se trató de una elección creativa para permitir más tiempo al desarrollo de la trama, pero que desde el segundo episodio se incluiría el opening.

Así pasó, el segundo episodio de “House of the Dragon”, El Príncipe Canalla (1x02), sorprendió a todos al presentar su llamativa introducción. Unos títulos de créditos que prometen hipnotizar en cada capítulo en busca de captar el sinfín de detalles que esconden. Acompañando a las imágenes, una música que todos los fans reconocen desde el primer segundo: el mítico tema de la intro de “Game of Thrones”. Pero, ¿qué significa y por qué generó tanta reacción en redes sociales?

“House Of The Dragon” comienza como terminó “Game Of Thrones”: con un consejo (Foto: HBO Max)

EL OPENING DE “HOUSE OF THE DRAGON”

La secuencia de introducción en “House of the Dragon” es similar a la de “Game of Thrones”, utilizando la misma música, pero en lugar de mostrar un mapa con los lugares de Westeros, en esta nueva se ve un modelo de la antigua ciudad de Valyria.

Los créditos iniciales de la serie muestran el árbol genealógico y la historia de la Casa Targaryen, con las diversas corrientes de sangre que indican los matrimonios y los hijos de aquellos que se sentaron, o se sentarán, en el Trono de Hierro.

¿Qué significa la introducción?

La intro está centrada en los distintos linajes Targaryen y su relación con el Trono de Hierro. Se espera que cambie cada vez que nazca o se case un nuevo Targaryen; además, es probable que la sangre que fluye aumente a medida que comienza la guerra civil conocida como Danza de Dragones.

La sangre muestra a los hijos que tuvo el rey Jaehaerys en “House of the Dragon” (Foto: HBO Max)

Los créditos del 1x02 siguen el flujo de sangre directamente hasta Rey Viserys I Targaryen y muestran muy brevemente a Daemon Targaryen a un lado. Luego se une a su prima Aemma Arryn, y su sangre fluye hasta Rhaenya Targaryen, heredera del Trono de Hierro. Sin embargo, Viserys también está sutilmente hilado con otra línea de sangre que se extiende fuera de la pantalla, lo que pretende indicar su matrimonio con Alicent Hightower sus futuros hijos, señala el sitio Screen Rant.

Además, además del árbol genealógico Targaryen, el opening también muestra algunos eventos históricos que involucraron a la familia, así como icónicos elementos que forman parte de la trama. Sobre las otras casas, la secuencia de créditos solo lasmuestran brevemente, aunque pueden verse sus insignias.

House of the Dragon opening credits!!!! THIS MADE ME FEEL SO NOSTALGIC #HouseoftheDragon #HOTD pic.twitter.com/39ba7IKG7N — House of the Dragon (@GameOfDaily) August 29, 2022

¿CÓMO REACCIONARON LOS FANS AL OPENING?

Teniendo en cuenta que “Game of Thrones” presentaba una secuencia de créditos de apertura icónica y un tema musical, los fanáticos estaban emocionados de ver lo que ofrecería “House of the Dragon”. Pero, poco después que se emitiera el episodio 2 de la serie, los fanáticos recurrieron a sus redes sociales para compartir sus reacciones a la precuela reutilizando el tema de la historia original.

Muchos fanáticos estaban molestos porque Djawadi no compuso un tema original para la serie. Por otro lado, el tema reciclado sí logró que algunos sintieran nostalgia por “Game of Thrones”.