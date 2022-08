Para quienes no han leído los libros, el episodio 2 de “House of the Dragon” ha traído muchas sorpresas en cuanto a ciertos caminos que toman los personajes. Especialmente, Viserys Targaryen debió enfrentarse, nuevamente, a una difícil decisión.

Después de la muerte de la Aemma Arryn en el primer episodio, el rey y su hija, Rhaenyra, están todavía tratando de procesar su pérdida. Sin embargo, este no es un lujo que se pueda dar la realeza, pues hay responsabilidades que deben de cumplir.

Este domingo 28 de agosto se estrenó el segundo episodio de “House of the Dragon” y las piezas se siguen moviendo para generar más tensión en los últimos años de paz del reinado de los Targaryen.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

5. Rhaenyra elige a Ser Criston Cole como el nuevo miembro de la Guardia Real

En el primer episodio, pudimos ver cómo el desempeño de Ser Criston Cole en el torneo despertó el interés de Rhaenyra Targaryen. En el capítulo dos, el rey Viserys le encomienda a la princesa la labor de escoger al próximo miembro de la Guardia Real luego de la muerte de Ryam Redwyne.

Diversos señores de poderosas casas de Poniente son presentados ante ella, aunque la princesa hace saber que no quiere escoger a alguien que solo ha obtenido premios en torneos.

Cuando pregunta quién tiene experiencia en batallas reales, el único es, para su buena suerte, Ser Criston Cole. A diferencia de los otros candidatos, ningún abanderado lo acompaña, pues él tiene orígenes más humildes. Sin embargo, su participación en las Marchas Dornienses, dado que nació en la frontera con esa región, aportó a que obtenga el puesto como espada de la Guardia Real.

En esta escena también podemos apreciar el apetito de Otto Hightower de controlar todo aspecto de la familia real, pues se muestra en contra de dicha elección. No obstante, Rhaenyra no tiene el carácter de su padre y las palabras de la Mano del Rey no logran persuadirla.

4. Proponen a Laena Velaryon como la segunda esposa del rey

Tras la muerte de la reina Aemma, surge la alternativa de que Viserys vuelva a casarse y, de esta forma, continuar con la línea real. Los primeros en sugerir esto son Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen, quienes proponen a su hija Laena. De esta forma, se unirían ambas casas valyrias y el reino se mostraría fuerte ante los enemigos.

El rey consulta con otros miembros del Consejo, como el Gran Maestre Mellos, quien piensa que esta unión es una buena idea, pues la línea de Rhaenys tiene un fuerte derecho al trono y se disolverían las tensiones entre ambas familias. Con esto coincide Lyonel Strong, el Maestro de Leyes, quien agrega que la familia Velaryon es una de las más poderosas y ricas del reino. Además, que Laena tiene sangre valyria y Targaryen.

Laena Velaryon caminando junto al rey Viserys Targaryen en los jadines de la Fortaleza Roja. Resumen del episodio 2 de"House of the Dragon" (Foto: HBO)

Si bien Otto Hightower no se mostró en contra de la unión, sabemos que tras bambalinas, ya había iniciado su plan para que su hija seduzca al rey Viserys.

Mientras escuchaba a todos sus consejeros e, incluso, conversó con la pequeña Laena, Viserys se mostraba dudoso debido a su edad, pues ella solo tenía 12 años. Sin embargo, todos le aseguraban que eventualmente crecería.

3. Daemon desafía a Viserys robando un huevo de dragón

A pesar de que, en el primer episodio, Viserys le ordenó a Daemon que regrese al Valle de Arryn con su esposa Rhea Royce, él lo desafió y se asentó en Rocadragón, tomándolo como suyo.

Uno de los guardianes de dragones acude al Consejo para informar al rey que el príncipe tomó robó uno de los huevos de dragones y, adicionalmente, lleva una carta en la que Daemon informa que se casará con su amante Mysaria, quien está embarazada y a quien dará el huevo como dicta la tradición Targaryen.

En un principio, Viserys se muestra dudoso de actuar represivamente frente a su hermano, hasta que Rhaenyra pregunta cuál fue el huevo que tomó. El guardián de dragones explica que fue el huevo de Sueño de Fuego, el que habían elegido para la cuna de Baelon, el hijo fallecido de Viserys. Esto logra enfurecer al rey, quien decide actuar, pero Otto Hightower recomienda que se quede en la Fortaleza Roja y qué él mismo iría a recuperar el huevo.

Daemon Targaryen y su amante Mysaria con un huevo de dragón en el episodio 2 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Sin embargo, al llegar la Mano del Rey se ve incapaz de hacer que Daemon desista de sus acciones, pues Caraxes, el dragón del príncipe, aparece de forma amenazante. Cuando pensaban todo perdido, Rhaenyra surge de entre la niebla montada sobre Syrax y desafía a su tío, quien se ve obligado a devolver el huevo de mala gana.

2. Viserys elige a Alicent Hightower como su esposa

Viserys convoca a una reunión, donde anuncia que ha decidido que sí se casará nuevamente. Pese a las recomendaciones de la mayor parte de su Consejo, Viserys no elige a Laena Velaryon, sino a Alicent Hightower, quien se encontraba en la habitación.

La Mano del Rey y padre de la joven se muestra complacido con este aviso, pero esa no es la reacción del resto. Por un lado, Corlys Velaryon está furioso de haber sido ignorado nuevamente y se retira colérico. Por otro lado, Rhaenyra está sorprendida cuando su padre anuncia que su mejor amiga será su madrastra, y también se marcha.

Alicent y Otto Hightower reaccionan al anuncio del rey Visery en el episodio 2 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

1. Corlys Velaryon y Daemon Targaryen forman una alianza

Después del constante desprecio mostrado hacia su familia, Corlys Velaryon decide actuar. Por ello, vemos que se reúne con Daemon, tratando de convencerlo que ambos deben aliarse luego de haber sido relegados por Viserys.

La “Serpiente Marina” también cuenta un poco de su historia y cómo la familia Velaryon es más antigua que los Targaryen. A diferencia de ellos, no eran jinetes de dragones, por lo que tuvieron que armar su fortuna y renombre con mucho esfuerzo.

Daemon no desea tomar armas contra su hermano, pero Corlys le asegura que eso no será necesario. En su lugar, le propone tomar posesión de su propio reino: las Islas de los Peldaños, las cuales habían sido ocupadas recientemente por piratas que daban de comer hombres de Poniente a los cangrejos.

Con el apoyo del increíble poder marítimo de los Velaryon, ambos podrían demostrar sus capacidades a los incrédulos señores del oeste.

“Somos los segundos hijos del reino, Daemon, nuestro valor no se nos es dado, debe hacerse”, son las últimas palabras del Señor de las Mareas, las cuales dan por finalizado el episodio.