Dentro de poco podremos ver el segundo episodio de “House of the Dragon”, el cual deberá con el excelente nivel que se mostró en el estreno. Hasta el momento, la serie de HBO Max se ha redimido por el final que tuvo “Game of Thrones”.

La precuela se estrenó el pasado 21 de agosto y pudimos conocer a varios personajes importantes como Daemon Targaryen, Rhaenyra Targaryen y Viserys Targaryen.

Además, hace poco, se anunció que HBO ya confirmó que realizarán la segunda temporada de la serie.

Hasta hace unas semanas, solo teníamos los títulos de los dos primeros episodios de “House of the Dragon”. Sin embargo, ahora ya están disponibles los nombres de los 10 capítulos que conforman la temporada 1, los cuales nos puede dar ciertas pistas de lo que se mostrará en esta entrega.

¿QUÉ SE VA A MOSTRAR EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Si es que todavía no has visto el primer episodio y no has leído los libros en los que se basa “House of the Dragon”, lo que expliquemos a continuación CONTIENE SPOILERS . Por ello, les recomendamos leer solo si no les importa adelantarse a los hechos.

1. “The heirs of the dragon”

El primer episodio se traduce a “Los herederos del dragón” y es el título de uno de los capítulos de “Fuego y Sangre”, una de las obras de George R.R. Martin. En él, se introduce el conflicto que se plantea 50 años antes de la guerra civil conocida como la Danza de Dragones.

La serie no profundiza tanto en los hechos que acontecieron en los últimos años del gobierno de Jaehaerys I, pero hace una especie de resumen de lo que terminarán repercutiendo más adelante. Además, se presentan a varios personajes claves de esta historia y los intereses que tienen, los cuales más tarde cobrarán sentido.

2. “The Rogue Prince”

“El príncipe canalla” toma su nombre del título de otro de los libros del creador de “Game of Thrones”. Por los hechos que se mostraron al final del episodio 1, lo más probable es que, en esta ocasión, se muestre a Daemon desafiando la orden de Viserys. En lugar de regresar al Valle con su esposa Rhea, se asienta en Rocadragón con su amante Mysaria.

Poco tiempo después descubre que está embarazada por lo que, como es tradición de los Targaryen, quería regalarle un huevo de dragón a su hijo por nacer. Sin embargo, Viserys se enterará de esto, obligándolo a regresar el invaluable huevo y regresar al Valle de Arryn con su esposa. Daemon se ve obligado a enviar a Mysaria a Lys y, durante el viaje, perdió al niño. Esto generó gran resentimiento de parte del príncipe hacia Viserys.

Por otro lado, en Desembarco del Rey, considerando el título del capítulo 3, lo más probable es que el domingo 28 de agosto veamos que el rey debe casarse de nuevo. Se le recomendará desposar a Laena Velaryon, quien todavía es muy joven y la pudimos ver en el primer episodio, para así aminorar los reclamos de su prima Rhaenys por el trono. Sin embargo, Viserys elige a Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey.

3. “Second of his name”

“El segundo de su nombre” implicará uno de los hitos claves en la historia de Poniente, pues hace referencia al nacimiento de Aegon II, el primer hijo que Alicent Hightower da a luz luego de su unión con el rey. Finalmente, Viserys obtiene el varón que tanto deseaba, pero unos episodios antes ya había nombrado a Rhaenyra como su heredera y no deseaba cambiar su mandato.

Sin embargo, esto no impide a Alicent, Otto y otros señores de Poniente de tratar de convencerlo de nombrar a los hijos con su segunda esposa como sus sucesores. A partir de este momento, empieza la enemistad entre Rhaenyra y la reina.

4. “King of the Narrow Sea”

Daemon permaneció poco tiempo en el Valle de Arryn hasta que se marchó a emprender una nueva aventura. El príncipe, junto con su dragón Caraxes y el apoyo de Corlys Velaryon, dirige un ejército para conquistar los Peldaños de Piedra.

Esto le generará muchos enemigos con las ciudades de Myr, Tyrosh y Lys. Sin embargo, también formará otras alianzas en Pentos. Logra conquistar la mayoría de las islas, por lo que se declara “rey de los Peldaños de Piedra y el Mar Angosto”, siendo coronado por Corlys Velaryon.

5. “We light the way”

“Nosotros alumbramos el camino”, son las palabras de la Casa Hightower. El mayor apoyo de Alicent era su padre, Otto Hightower, quien tenía las funciones de Mano del Rey. Sin embargo, este insiste demasiado en nombrar a sus nietos los herederos y, además, empieza a abusar de su puesto. Por ello, Viserys se cansa y lo despide. En su lugar, nombra a Lyonel Strong.

Al no tener nada más que hacer en Desembarco del Rey, Otto se marcha y regresa a su ciudad natal, Antigua, el recinto de su familia que se caracteriza por una gigantesca torre que sirve como faro.

En "House of the dragon", Otto Hightower es la Mano del Rey y Alicent Hightower es su hija (Foto: HBO)

6. “The princess and the Queen”

“La princesa y la reina” también lleva el nombre de otro de los libros de George R.R. Martin y aquí se podrá ver otro evento importante. En celebración del aniversario de bodas entre Viserys Targaryen y Alicent Hightower, podremos ver la primera ocasión en la que la reina y Rhaenyra utilizan sus colores característicos, los cuales definirán cómo se llamará cada facción.

Mientras que la princesa utilizó un vestido negro con rojo, representando a la Casa Targaryen, Alicent Hightower usó un vestido verde. Desde entonces, los que apoyaran el nombramiento de Rhaenyra serán conocidos como los “Negros” y los que reespalden el derecho de sus medios hermanos, se les llamarán los “Verdes”.

Aquí también se podrá ver el regreso de Daemon a la corte, quien le ofrece a su hermano la corona de los Peldaños de Piedra para reconciliarse. Asimismo, apreciaremos la lealtad que tiene Ser Criston Cole a la princesa Rhaenyra, logrando desmontar a tres de los campeones de Alicent Hightower en el torneo de celebración. Probablemente, también veamos a Daemon seducir a Rhaenyra, lo que ocasionará que sea exiliado por el rey Viserys.

Rhaenyra Targarye y Alicent Hightower se enfrentan mientras usan sus colores característicos en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

7. “Driftmark”

“Marcaderiva” es el nombre de la isla que rigen los Velaryon y seguro hace referencia a la boda que tomará lugar allí. Cuando Rhanyra llega a la edad adecuada, empieza a discutirse quién será el esposo de la futura reina de Poniente. En un principio, Alicent Hightower propone a su hijo mayor, Aegon II, quien era mucho menor que la princesa.

Viserys se niega a este pedido, pues sabe que los hermanos no tienen una buena relación y que este es un intento de su esposa por asegurar que su descendencia acceda al trono. Por ello, el rey designa que su esposo será Laenor Velaryon, el hijo de su prima Rhaenys. El joven también tenía un derecho sustancial por la corona, por lo que esto solucionaría el problema.

En un principio, Rhaenyra se resistirá, pues se rumorea que Laenor en realidad es homosexual. A su vez, posiblemente, Ser Criston Cole le propondrá a la princesa huir juntos, pero ella se negará, lo que ocasionará que el caballero cambie su lealtad. Esto se ve cuando asiste a la boda y, durante el torneo, termina hiriendo a Harwin Strong y asesinando a Joffrey Lonmouth, el amante de Laenor.

Probablemente, también se vea que Rhea Royce muere y Daemon viaja a Marcaderiva, donde despierta un interés en Laena Velaryon.

8. “The Lord of the Tides”

“El Señor de las Mareas” suele ser el título que se le da a la cabeza de la Casa Velaryon, quienes residen en la isla llamada Marcaderiva y se les conoce por tener una gran flota. Esto puede hacer referencia al asesinato de Laenor Velaryon a manos de Ser Qarl Correy, su amante.

Rhaenyra había tenido tres hijos con él: Jacaerys, Lucerys y Joffrey, aunque se rumoreaba que en realidad eran los hijos de Harwin Strong, quien residía con ella en Rocadragón mientras su esposo vivía en Marcaderiva.

Poco antes, Laena Velaryon también había muerto dando a luz al tercer hijo de Daemon Targaryen, quien no sobrevivió. Tan solo unos meses después de la muerte de los dos Velaryon, el príncipe canalla y Rhaenyra Targaryen contraen matrimonio en secreto.

En "House of the Dragon", la versión joven de Laenor Velaryon es interpretado por Theo Nate. Se puede observar que porta la insignia de su casa, el caballo de mar (Foto: HBO)

9. “The Green Council”

“El Consejo Verde” hace referencia al grupo de señores y personas importantes que apoyaban a Alicent Hightower en el pedido de que sus hijos sean nombrados sucesores. Aunque esto podría hacer referencia a diversos evento, siguiendo la cronología de los episodios, lo más probable es que aluda al conflicto que hubo entre Lucerys Velaryon y Aemond Targaryen, debido a que el segundo sacó relucir que los hijos de Rhaenyra eran bastardos.

Después de unos meses, Rhaenyra dio a luz a su primer hijo con Daemon Targaryen a quien llamaron Aegon, lo cual fue considerado por Alicent como una ofensa, pues su primogénito llevaba el mismo nombre.

Aquí también podría mostrarse cuando Corlys Velaryon cae enfermo y debe escoger a su heredero. Como su nieto mayor, Jacaerys Velaryon, no podía ser elegido, pues él debía ser el sucesor del Trono de Hierro, la princesa sugiere que nombre a su segundo hijo Lucerys.

10. “The Black Queen”

El inicio de “La reina negra”, el último episodio de la primera temporada de “House of the Dragon”, es el más incierto, pues el título podría hacer referencia a varios hechos. En primer lugar, puede dar a entender la naturaleza despiadada de Rhaenyra cuando lidia con los primos de Corlys Velaryon, quienes acusan a sus hijos de ser bastardos. Ella ordena a su esposo Daemon a asesinarlos y se los da de comer a su dragón, Syrax.

Por otro lado, también puede referirse a cuando la reina Alicent Hightower se viste de negro, los colores de Rhaenyra, durante un banquete conciliador. Mientras tanto, el bando de la princesa hizo lo mismo, vistiéndose de verde. Todo esto en un intento de mostrarle a Viserys que se habían solucionado las tensiones.

Aunque la primera mitad es cuestionable, lo más seguro es que el episodio culmine con la muerte de Viserys, luego de que no lograra curarse una gran herida que tuvo en el Trono de Hierro. Antes de morir, reafirma su decisión de nombrar a Rhaenyra como su heredera, pero su hijo Aegon II, no informa de la muerte de su padre a su media hermana y es coronado en su lugar, mientras que ella se encuentra en el sombrío Rocadragón.