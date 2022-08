Con la llegada de “House of the Dragon”, no solo se nos presenta una nueva historia, también una lista completa de personajes. En la serie de HBO Max, una de las figuras claves en el conflicto de la Danza de Dragones, será Alicent Hightower.

Si es que habría que comparar a la joven Hightower con algún personaje de “Game of Thrones”, la verdad es que no hay uno en específico, aunque sí podría ser una mezcla de dos mujeres muy interesantes. Por un lado, se parece a Margaery Tyrell en su astucia para seducir y utilizar su encanto para conseguir lo que quiere, tal como lo hemos visto en el primer episodio.

Por otro lado, y a modo de spoiler, también se parece a Cersei Lannister en su defensa incondicional a sus hijos y su increíble ambición por el poder, incluso al costo de la vida de aquellos a los que ama. Sin embargo, lo cierto es que una línea única y compleja construida por George R.R. Martin.

Hasta el momento, solo hemos podido ver a Alicent Hightower en su versión joven, la cual es interpretada por Emily Carey. Sin embargo, dentro de poco aparecerá la versión adulta del personaje, a quien dará vida Olivia Cooke.

¿QUIÉN ES ALICENT HIGHTOWER?

Por ahora Alicent Hightower ha sido presentada en “House of the Dragon” como la hija de la Mano del Rey, Otto Hightower, y la mejor amiga de la princesa Rhaenyra Targaryen, quienes parecen ser inseparables.

Sin embargo, por los libros de George R.R. Martin conocemos mucho más de su historia y, posiblemente, es la misma que se repetirá en la serie ¡A continuación vienen spoilers!

La joven de 18 años se volvió la segunda esposa del rey Viserys I y logró darle los hijos hombres que tanto había anhelado. Sin embargo, él ya había nombrado heredera a su hija Rhaenyra, por lo que se creó un gran conflicto entre ellas por el Trono de Hierro.

En "House of the dragon", la versión joven de Alicent Hightower es interpretada por Emily Carey (Foto: HBO)

DATOS PERSONALES ALICENT HIGHTOWER

Fecha de nacimiento: 88 d.C.

88 d.C. Fecha de defunción: 133 d.C.

133 d.C. Filiación: Casa Hightower y Casa Targaryen

Casa Hightower y Casa Targaryen Alias: La Reina en Cadenas

La Reina en Cadenas Padres: Otto Hightower

Otto Hightower Hermano: Gwayne Hightower

Gwayne Hightower Esposo: Viserys I Targaryen

Viserys I Targaryen Hijos: Aegon II Targaryen, Helaena Targaryen, Aemond Targaryen y Daeron Targaryen

Aegon II Targaryen, Helaena Targaryen, Aemond Targaryen y Daeron Targaryen Facción: Los verdes

APARIENCIA Y PERSONALIDAD DE ALICENT HIGHTOWER

Alicent Higtower tiene el cabello marrón con una tonalidad rojiza, bastante delgada y hermosa. Incluso después de sus múltiples embarazos, recuperó su figura original.

No obstante, su característica más llamativa es su personalidad, pues desde joven se mostró muy inteligente y encantadora. Además, era bastante astuta para conseguir lo que deseaba.

LA LLEGADA DE ALICENT HIGHTOWER A LA CORTE

Alicent Hightower llegó al Desembarco del Rey junto con su padre, Otto Hightower, cuando este fue nombrado como Mano del Rey. En ese entonces, ella tenía 15 años y el rey Jaehaerys seguía vivo, aunque su salud ya estaba fallando debido a su edad. Aunque, según la página oficial de HBO, ella habría nacido y crecido en la Fortaleza Roja.

Se volvió a perpetua acompañante del “Viejo Rey”, como se le conocía al monarca, y se encargaba de atenderlo. Era común que fuera ella quien le llevara comida, lo ayudara a vestirse y leía para él.

Luego de su muerte, la joven permaneció en la corte debido a las funciones de su padre, ahora bajo el rey Viseys I Targaryen. Desde entonces, Otto Hightower tenía una pública enemistad con Daemon Targaryen, el hermano menor del rey. Se rumorea que la causa sería que el príncipe habría tenido relaciones sexuales con Alicent Hightower, lo que era impropio para las jóvenes de la nobleza en aquella época sin haber contraído matrimonio primero.

Este rumor esparcido por el bufón de la corte es curioso, pues antes de morir, el rey Jaehaerys solía confundir a Alicent con su propia hija Saera, quien le brindó gran vergüenza al monarca cuando se descubrió que a los 17 años, había tenido relaciones sexuales con múltiples jóvenes de la corte.

Posteriormente, tal como se retrata en la serie, Lady Hightower se volvió una gran amiga de la hija de Viserys I, Rhaenyra Targaryen. Estudiaban y pasaban la mayor parte del tiempo juntas.

EL MATRIMONIO DE ALICENT HIGHTOWER CON VISERYS I

Después de la muerte de Aemma Arryn, la primera esposa de Viserys I, el rey debía casarse de nuevo. Aunque se le recomendó desposar a Laena Velaryon, que para ser sinceros era muy joven, y así mitigar las tensiones de reclamos al trono de su línea, el monarca optó por otra persona.

Viserys I eligió a Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey y miembro de una de las familias más poderosas de Poniente. Por supuesto, esto afectaría la relación con su mejor amiga, Rhaenyra, pues estaba desposando a su padre, pero la separación entre ambas no se dio hasta que dio a luz a un hijo varón, a quien nombraron Aegon.

Pronto le siguieron más hijos: Helaena y Aemond. Cuando el rey tuvo, finalmente, al hijo hombre, se sugirió que lo nombrara heredero del Trono, pero Viserys ya había elegido a Rhaenyra y no cambió de opinión.

No obstante, eso no impidió que la Reina Consorte impulsara, en cuanto podía, el derecho de su hijo Aegon de ser el sucesor de su padre.

EL INICIO DEL CONFLICTO ENTRE LOS VERDES Y LOS NEGROS

En un principio, Alicent Hightower tenía el apoyo de su padre, pero la Mano del Rey empezó a abusar de su posición para inmiscuirse en asuntos que el rey consideró no eran de su responsabilidad. Por ello, fue despedido de su cargo y volvió a Antigua, ciudad de residencia de su Casa.

No obstante, la reina y sus hijos seguían teniendo un grupo de poderosos señores de Poniente que apoyaban sus derechos de sucesión, pese a haber jurado lealtad a Rhaenyra.

Los marcados bandos se pudieron ver en un torneo de celebración del quinto aniversario de bodas de la reina y Viserys I. Durante el banquete, Alicent utilizó un vestido verde, mientras que la princesa Rhaenyra llevó un vestido negro y rojo, los que representan a la Casa Targaryen. Desde entonces, se les conoció como las facciones “Verdes” y “Negros” a los partidarios de cada una.

Cuando Rhaenyra cumplió 16 años, el Consejo Privado inició discusiones sobre quién debía ser el esposo de la que sería la reina de Poniente. Alicent Hightower recomendó a su hijo mayor, Aegon, quien era 10 años menor que la princesa. Sin embargo, Viserys I se opuso puesto que nunca se llevaron bien y porque sabía que esta era la forma en la que la reina quería asegurar que su hijo ascendiera al trono. Por ello, decidió casarla con Laenor Velaryon y, al fin, subsanar su relación con su prima Rhaenys, quien tenía su propio reclamo al trono.

Después de la celebración de la boda de su exmejor amiga, Alicent Hightower nombró a Ser Criston Cole su protector personal, luego de que este cambiara su lealtad a Rhaenyra, con quien se rumorea mantuvo una relación amorosa.

En "House of the dragon", Otto Hightower es la Mano del Rey y Alicent Hightower es su hija (Foto: HBO)

EL AUMENTO DE LAS TENSIONES ENTRE LOS VERDES Y LOS NEGROS

Alicent Hightower dio a luz a su último hijo, quien también tenía la cabellera rubio platinado característica de los Targaryen. Mientras tanto, Rhaenyra dio a luz a Jacaerys y Lucerys Velaryon, quienes no tenían el aspecto de su marido, quien también tenía ascendencia valyria, por lo que se rumoreaba que eran producto de su amorío con Harwin Strong, algo que la reina creía fervientemente.

En una ocasión, Lucerys Velaryon y Aemond Targaryen, los hijos de Rhaenyra y Alicent respectivamente, tuvieron un altercado en el que el último terminó perdiendo un ojo. La reina estuvo furiosa y pidió que el príncipe sufriera el mismo destino. Viserys se negó y, en su lugar, determinó que Rhaenyra y su familia vivirían en Rocadragón.

Más adelante, Rhaenyra volvió a casarse y tuvo un hijo con Daemon Targaryen, su tío. El niño fue nombrado Aegon, lo que Alicent consideró una ofensa al ser el mismo que su primogénito.

En un intento de reconciliar a ambas y aminorar las tensiones, Viserys realizó un banquete donde estaban obligadas a asistir. Para apaciguar sus preocupaciones, los grupos fingieron amistarse y lucieron los colores característicos del lado contrario. El rey dio el conflicto por terminado, sin darse cuenta que todo había sido una farsa.