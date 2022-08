“House of the Dragon”, que se estrenó el 21 de agosto de 2022 en HBO Max, empieza 172 años antes del nacimiento del Daenerys Targaryen, por lo tanto, el tan anhelado Iron Throne (Trono de Hierro), que pasó de Jaehaerys I a Viserys I luce algo diferente al presentado en “Game of Thrones”.

No solo es más grande y tiene más espadas que el trono usurpado por Robert Baratheon, también es más imponente e intimidante para dejar claro que es el asiento más peligroso del los Siete Reinos por la responsabilidad que requiere gobernar y por la cantidad de personas que se cortan con las espadas forjadas.

De hecho, en el primer episodio de “House of the Dragon”, Viserys I se corta la mano con una de las espadas del Iron Throne tras discutir con su hermano Daemon Targaryen, quien esperaba ser el heredero después de la muerte del hijo y esposa del rey.

El rey Viserys I Targaryen (Paddy Considine) sentado en Iron Thrones en el estreno de "House of the Dragon" (Foto: HBO Max)

¿POR QUÉ EL IRON THRONE ES MÁS GRANDE EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Aunque la sala del trono es igual de grande que la que se muestra en “Game of Thrones”, la silla del Rey de Westeros, forjada con las espadas de aquellos que se rindieron a Aegon el Conquistador, es más grande e intimidante, sobre todo por la cantidad de espadas que están en las escaleras que llevan al trono.

En conversación con Entertainment Weekly, el creador Miguel Sapochnick, reveló que se utilizaron dos mil 500 espadas para construir el Trono de hierro. “Muchas de las espadas son verdaderas. Cortan. En realidad, sí es un trono peligroso como se explica en los libros. Para us uso habí algunas recomendaciones incluso pusimos una cerca como advertencia para tener cuidado en las primeras veces”, contó.

Si bien el Trono de Hierro de “House of the Dragon” se acerca más a lo descrito en los libros “Canción de hielo y fuego” de George RR Martin y a lo que Daenerys Targaryen imaginaba, no se compara en altura y escala a lo que aparece en las novelas, donde tiene una altura de cuatro metros.

Probablemente, el Iron Throne cambió mucho cuando Robert Baratheon se convirtió en rey de Westeros e eliminó casi todos los recuerdos de Targaryen de la sala del trono. Sin embargo, en los flashbacks del Rey Aerys, no se aprecian tantas diferencias, por lo tanto, es posible que el trono cambiara con el paso del tiempo.

Incluso, el padre de Daenerys Targaryen pudo realizar los cambios más significativos debido a su paranoia. No obstante, el Trono de Hierro también podría sufrir modificaciones durante la Danza de Dragones.