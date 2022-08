“House of the Dragon” es una de las series más esperadas del 2022 y se estrenará el domingo 21 de agosto en HBO Max. Al igual que con “Game of Thrones”, esta ficción se basa en la obra de George R.R. Martin, principalmente en los libros “Fuego y Sangre”, “Mujeres peligrosas” y “Canallas”.

Aunque se han realizado algunos cambios a comparación de las novelas, se mostrarán los acontecimientos que llevaron a la guerra civil Targaryen, conocida como la “Danza de los Dragones”.

Si bien ya se sabe la cantidad de capítulos que tendrá “House of the Dragon”, la época en la que se ambientará y los personajes que aparecerán, aún hay muchos detalles que no se revelarán hasta el estreno de la primera temporada.

No obstante, George R.R. Martin adelantó a Vanity Fair que la nueva serie de HBO Max incluirá escenas igual de intensas que las presentadas en “Game of Thrones”, de hecho, una se podrá ver en el primer episodio.

La matriarca de los Stark murió así en la 'Boda roja' de 'Game of Thrones' (Foto: HBO)

LA ESCENA MÁS INTENSA DEL ESTRENO DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Durante la conversación con el medio antes mencionado, el creador de la saga de libros reveló que la escena que más reacciones provocó fue el nacimiento del Príncipe Baelon, incluso comparó su impacto con lo que provocó la Boda Roja.

“Esa escena es... No quieres usar la palabra “agradable” para una escena como esa, pero es increíblemente poderosa. Es visceral y te arrancará el corazón y lo tirará al suelo. Tiene el tipo de impacto que tuvo la Boda Roja. Es una escena hermosamente hecha de algo horrible”, señaló.

Sin duda la Red Wedding es uno de los momentos más aclamados de “Game of Thrones”. En ‘The Rains of Castamere’, noveno episodio de la tercera temporada de la serie de HBO, se muestra la sangrienta muerta de Talisa, Catelyn y Robb Stark a manos del ejército de Roose Bolton y Walder Frey.

Aunque no está claro que aspectos de la obra original serán modificados para “House of the Dragon”, los comentarios de Martin y Condal confirman que el nacimiento del hermano menor de Rhaenyra, Baelon, será clave para la historia y causará gran impacto.