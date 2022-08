George R.R. Martin conquistó a muchas personas con sus fantásticas historias que, al mismo tiempo, tenían una buena cuota de realismo. Tal fue el éxito que HBO decidió realizar la adaptación de sus libros en “Game of Thrones”, algo que han repetido con “House of the Dragon”.

La serie original está basada en la serie de tomos de “La canción de hielo y fuego”, pero en un punto, los caminos se separaron pues el escritor no ha terminado la historia de los Starks, Lannisters, Baratheons y Targaryens.

En esta ocasión, la nueva adaptación girará en torno al reinado de los Targaryen, 200 años antes de la partida de Ned Stark y su familia a Desembarco del Rey. Podremos ver a la ancestral casa valyria en todo su esplendor, gobernando al lado de sus dragones.

¿EN QUÉ LIBROS ESTÁ BASADO “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al igual que con “Game of Thrones”, HBO ha realizado “House of the Dragon” basándose en la obra de George R.R. Martin. En específico, se mostraran los hechos que llevaron a la guerra civil Targaryen, conocida como la “Danza de los Dragones”.

Para ello, se ha tomado como base tres de sus libros, principalmente “Fuego y Sangre”, pero también “Mujeres peligrosas” y “Canallas”. Aunque cabe mencionar que se han hecho “algunos cambios” a comparación de las obras.

“Fuego y Sangre”

Es la primera de la novela de dos partes que cuenta la historia de la familia Targaryen, desde el asentamiento de Aenar en Rocadragón antes de la destrucción de Valyria, hasta el reinado de Aegon III.

Aunque la guerra civil se presenta tras la muerte del rey Viseys I, la obra deja ver que las semillas de la discordia se fueron posicionando mucho antes. Incluso desde el reinado del rey Jaehaerys I, el cuarto gobernante Targaryen, iniciaron los conflictos sobre la sucesión al trono, al negarle el derecho a Rhaenys, tras la muerte de su padre, por el mero hecho de ser mujer.

Esta se aliaría luego con Rhaenyra, la heredera de Viserys I, pero cuyo derecho al trono fue vulnerado por su medio hermano Aegon II, por los mismos motivos por los que se relegó a Rhaenys.

“Mujeres peligrosas: La princesa y la reina”

Aunque “Fuego y Sangre” cuenta la extensa historia de la dinastía Targaryen, al tratar un periodo tan amplio, carece de detalles y conversaciones. Por ello, han recurrido a ciertos cuentos cortos que forman parte de otras obras para complementar los espacios en blanco.

“Mujeres peligrosas” es un libro antológico que escribió Martin junto a Gardner Dozois. Específicamente, el relato “La princesa y la reina”, cuenta la guerra civil Targaryen conocida como la “Danza de Dragones”. También se le llama “Los Negros y los Verdes”, debido a las dos facciones que entraron en conflicto por la sucesión al Trono de Hierro luego de la muerte de Viserys I.

“El príncipe canalla”

Uno de los personajes principales en la serie es Daemon Targaryen. La historia corta, “El príncipe canalla”, dentro del libro “Canallas”, narra su vida y, sobre todo, los hechos previos a la “Danza de Dragones”. Se presenta como una crónica histórica relatada por el Archimaestre Gyldayn.

¿HABRÁ OTRO LIBRO DE “FUEGO Y SANGRE” DESPUÉS DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Actualmente, solo hay un libro de Fire & Blood, George R. R. Martin tiene planes para otro volumen. Aunque, para ser sinceros, no sabemos cuándo podría salir, pues han pasado más de 10 años desde la publicación de su último libro de la serie de “La canción de hielo y fuego” que inspiró a “Game of Thrones”.

Inicialmente, planeó lanzar solo un libro Martin reveló que el material había crecido tanto que lanzaría dos volúmenes que narran el reinado de Targaryen en Poniente. El primero de ellos es “Fuego y Sangre”, lanzado en 2018, y el segundo aún espera una fecha de publicación.

Dada la gran cantidad de historia que Martin tiene para Poniente y los Targaryen, “House of the Dragon” tiene una gran cantidad de potencial en cuanto a historia a desarrollar. Además, en esta ocasión, el autor está participando directamente de la producción, lo que hace su estreno aún más emocionante.