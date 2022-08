Como parte del universo de “Game of Thrones”, HBO Max confirmó el estreno de “House of Dragon”, un spin off que abordará la historia de la Casa Targaryen dos siglos antes de los sucesos de la producción original.

Basada en “Fire & Blood” de George RR Martin, la serie será estrenada en agosto y será la apuesta de la plataforma de streaming para competir con “Los anillos de poder”, la serie de Amazon Prime basada en el universo de “El señor de los anillos”.

La serie, además, buscará explicar varios eventos que se vieron durante las ocho temporadas de “Game of Thrones”, así como establecer el origen de varias mortales rivalidades entre casas.

Game of Thrones: Daenerys Targaryen no aceptó la rendición de King's Landing y dio rienda suelta a su venganza. (Foto: HBO)

LA RELACIÓN DE LOS TARGARYEN CON KING’S LANDING

Uno de los momentos más polémicos en toda la saga de “Game of Thrones” se dio en el episodio 5 de la temporada 8, titulado “The Bells”, donde Daenerys ordena quemar King’s Landing, asesinando a cientos de miles de personas en el proceso.

Mientras lo hacía, Tyrion le pedía clemencia a la Khaleesi, quien no le hizo caso, indicando: “La piedad es nuestra fuerza. La piedad hacia las futuras generaciones que no serán de nuevo rehenes de un tirano”.

Esta orden fue el punto de quiebre para la hija de Aerys “El Rey Loco” Targaryen, quien cumplió su promesa de tomar lo que era legítimamente suyo a sangre y fuego.

Sin embargo, siglos atrás, Rhaenyra también consiguió tomar “King’s Landing”, aunque con una menor destrucción, comparada con la masacre que desató Daenerys, lo cual se explica en el libro original “FIre & Blood”.

En este, se explica que la llegada de la mujer “incitó terror en las calles de la ciudad de abajo, porque la gente común no tardó en darse cuenta de que el ataque que habían temido estaba por fin cerca. Estallaron disturbios en Flea Bottom, las campanas de todos los septs de la ciudad comenzaron a sonar, y las turbas surgieron por las calles, saqueando a su paso. Docenas murieron antes de que las capas doradas pudieran restaurar la paz”.

Aunque el tráiler se ha esforzado en marcar una diferencia entre Daenerys y Rhaenyra, ambas comparten muchas similitudes, como el respaldo de dragones y grandes ejércitos, su lucha sin escrúpulos por su presunto derecho a gobernar y que sus pasos por Kings Landing la dejaron peor que antes.

Con esto, el universo de “Game of Thrones” sugiere que, en su búsqueda por el poder absoluto, las integrantes de la Casa Targaryen encontrarán en la destrucción de Kings Landing, el inicio de su final: mientras el personaje de Emilia Clarke muere al episodio siguiente, para Rhaenyra significa la desaprobación de su gente y su desaparición del poder.