Sí, fanáticos. Ya pasó un año desde el final de Game of Thrones, la serie de HBO que por ocho temporadas nos mantuvo pegados a la pantalla con su combinación de drama, acción y dragones. Por eso, es natural preguntarnos qué han venido haciendo sus protagonistas desde ese polémico desenlace.

Y sí, se vale aún estar enojados por el agridulce final de la producción inspirada en los libros de George R.R. Martin, pero no hay duda de que Game of Thrones ha dejado varios capítulos que pasarán a la historia como lo mejor de la televisión.

A continuación te contamos qué ha sido de la vida profesional de los protagonistas de Game of Thrones durante este periodo. Algunos siguen liderando películas y series, otros, pues esperan el momento adecuado, sobre todo con la crisis desatada por el COVID-19.

Uno de los últimos episodios de “Game Of Thrones”. (Foto: HBO)

10) PETER DINKLAGE (TYRION LANNISTER)

Sin miedo a equivocarnos, terminó siendo el actor más querido de Game of Thrones en su papel de Tyrion. Tras el final de la serie hemos escuchado su voz en el águila de la película Angry Birds 2. También tuvo una participación como actor de voz en Heads Will Roll, la comedia de audio para Amazon. Si todo va bien, lo escucharemos nuevamente en la película animada Los Croods 2.

Game of Thrones: Peter Dinklage como Tyrion Lannister. (Foto: HBO).

9) GWENDOLINE CHRISTIE (BRIENNE OF TARTH)

El carácter interpretativo de Gwendoline Christie fue decisivo para dar vida a Brienne of Tarth en Game of Thrones. Pero si esperabas verla en algún estreno este año, lamentamos decepcionarte, pues no tiene planes revelados de proyectos para el 2020. En lo último que la vimos fue en el drama The Friend junto a Dakota Johnson y Jason Segel y en la obra de teatro A Midsummer Night’s Dream.

GWENDOLINE CHRISTIE como Brienne of Tarth. (Foto: Game of Thrones / HBO)

8) ALFIE ALLEN (THEON GREYJOY)

Quizá es el actor de la serie de HBO que más hemos visto por ahí el último año. Muchas series y películas en el camino durante los últimos meses, pero su papel más elogiable del último año ha sido sin duda el que hizo para Jojo Rabbit, de Taika Waititi. Por otro lado, forma parte del elenco de la miniserie White House Farm, y la película Night Teeth, en la que también participa. Aún está en fase de postproducción y no tiene fecha de estreno.

Alfie Allen, el querido Theon Greyjoy. (Foto: HBO)

7) NIKOLAJ COSTER-WALDAU (JAIME LANNISTER)

El actor danés se ganó el cariño de los fanáticos con su sentida interpretación como Jaime Lannister en Game of Thrones. Tal catapulta le ha permitido estar muy activo este último año: lo hemos visto protagonizar la película Domino, dirigida por Brian De Palma, y el largometraje danés, Selvmordsturisten. Este año podríamos verlo (si se estrenan) en las películas Krudttønden y The Silencing.

Nikolaj Coster-Waldau, el valeroso Jaime Lannister. (Foto: HBO)

6) MAISIE WILLIAMS (ARYA STARK)

Ella eliminó al Rey de la Noche en Game of Thrones, pero parece que la suerte no le sonríe a los proyectos en los que participa la intrépida Arya Stark. Su más esperada participación es en la película Los Nuevos Mutantes; sin embargo, ha tenido tantos retrasos que ya no sabemos cuándo se estrenará. Este año también debería estrenarse otra película suya, The Owners, mientras que la serie Two weeks to live, en la que también participa, aún no tiene fecha de estreno.

Maisie Williams de Game of Thrones será una mutante en la nueva película de X-Men. (Foto: HBO).

5) SOPHIE TURNER (SANSA STARK)

La querida y odiada Sansa Stark de Game of Thrones ha sabido mantenerse vigente en la industria del cine y la TV. Además de protagonizar la no tan bien recibida X-Men: Dark Phoenix, se metió al mundo de las producciones independientes con Heavy. Además, la vimos en la primera temporada de la serie Survive para la plataforma Quibi y, antes de la crisis por el coronavirus, terminó de rodar la película Broken Soldier junto a Ray Liotta, la cual aún no tiene fecha de estreno.

Sophie Turner interpretó a Sansa Stark en la serie "Game of Thrones". (Foto: HBO)

4) KIT HARINGTON (JON SNOW)

Tras el cierre de Game of Thrones, el rey del Norte prestó su voz para Eret en Cómo entrenar a tu dragón 3. Y pese a no haberse involucrado en mayores proyectos, hay uno que le vale por muchos: The Eternals, película que se perfila como la más ambiciosa del Universo Cinematográfico Marvel y que se estrenará aún el 2021.

Kit Harington, el siempre querido Jon Snow en Game of Thrones. (Foto: HBO).

3) EMILIA CLARKE (DAENERYS TARGARYEN)

La mamá dragón en Game of Thrones no ha tenido muchas apariciones fuera de la serie de HBO: solo la hemos visto en las películas “Above Suspicion” y “Last Christmas, otra oportunidad para amar”.

Emilia Clarke fue la dura Daenerys Targaryen en Game Of Thrones. (Foto: HBO).

2) LENA HEADEY (CERSEI LANNISTER)

Al igual que Peter Dinklage, Lena Headey ha preferido alejarse de los reflectores luego de Game of Thrones y optar por el camino de la actuación vocal. La hemos escuchado en “El cristal encantado: la era de la resistencia”, de Netflix, y pronto lo haremos en la serie animada “Masters of the Universe”.

“Game of Thrones”: Lena Headey se despide emotivamente de Cersei Lannister. (Foto: HBO)

1) ISAAC HEMPSTEAD WRIGHT (BRAN STARK)

Tras ocho temporadas de Game of Thrones, Bran Stark se coronó como Rey, algo que no dejó muy felices a todos. Este año, si todo va bien, se estrenará la película “Voyagers”, en la que comparte créditos con Colin Farrell, Tye Sheridan, y Lily-Rose Depp. También anunció que participaría en la película The Blue Mauritius, en la que compartirá créditos con Anthony Mackie, sin embargo, no se sabe aún nada de ella.

Bran Stark, interpretado por Isaac Hempstead Wright, fue uno de los personajes claves en el final de “Game of Thrones” (Foto: HBO)

¿DÓNDE VER GAME OF THRONES?

Si a la fecha no has visto la alucinante serie inspirada en los libros de George R.R. Martin, puedes revisar sus ocho temporadas en la plataforma streaming HBO Go, donde también encontrarás impresionante material adicional. Recuerda que Game of Thrones tiene una alucinante puntuación de 9,3 en IMDb, lo que la hace una de las mejores series de la historia.

