“Riverdale” tendrá una quinta temporada, así lo confirmó The CW en enero de 2020, y el final de cuarta entrega dejó el camino preparado para que la historia de Archie, Veronica, Jughead y Betty continúe. Sin embargo, debido a la actual crisis de coronavirus, el rodaje de los nuevos episodios aún no tiene fecha de inicio.

En condiciones normales, la filmación de la nueva temporada de la serie juvenil empezaría 5 en julio de 2020, pero debido a las medidas de seguridad contra el COVID-19 es probable que se retrase.

Por el momento se sabe que desde el 7 de abril de 2020 se empezó a escribir la quinta temporada de “Riverdale”, que debería contar con 22 capítulos. Aunque considerando que el escritor Ted Sullivan confirmó que la quinta entrega comenzará con los 3 episodios restantes de la temporada anterior, tal vez tenga más.

Avance de Riverdale 4x19

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “RIVERDALE”?

En el último episodio de la cuarta temporada de “Riverdale”, Jughead escribe una breve historia donde los estudiantes se vengan del Sr. Honey con una broma que sale mal y termina con su vida. Mientras que en el mundo real, Betty solicita la ayuda de los padres para evitar que el director cancele el baile de graduación.

La hija de Alice logra preservar el baile y Honey es despedido, pero cuando se marcha descubre que fue el mejor director que han tenido en años, además, le escribió a Jughead una carta de recomendación al programa de redacción de la Universidad de Iowa. Esto último provoca que Jug cambie su cuento, y en lugar de dejarlo morir llaman al 911 y lo salvan.

La cuarta temporada de “Riverdale” finaliza con Jughead y Betty recibiendo otro video. En el clip se ve a la madre de Veronica mató al sheriff Minetta; a Betty y Jughead en la cabaña rodeados de cajas de pizza y botellas de cerveza; y a un grupo de personas con máscaras que se parecen a Betty, Jughead, Archie, Veronica, Cheryl y Reggie apuñalando al Sr. Honey.

Ese cierre dejó varias interrogantes que deberán ser resueltas en la quinta entrega de la serie de The CW que tal como anunció el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa empezará con los episodios restantes de la tercera parte e incluirá el baile de graduación.

”Estoy realmente orgulloso del último episodio. En realidad, los dos últimos. El baile de graduación es realmente clásico. Y el 21, fue un episodio emocional real y muchas historias emocionales de la gente llegaron a su clímax, pero en realidad, es la graduación. Es un rito de paso. Tantas graduaciones fueron canceladas este año. Realmente me encantó ese episodio. Así que estoy ansioso por hacerlo en algún momento”, dijo a EW.





TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “RIVERDALE”

La quinta temporada de “Riverdale” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero estas son algunas imágenes de la entrega anterior.

ACTORES Y PERSONALES DE “RIVERDALE” 5

Hasta el momento, se ha confirmado que tanto Skeet Ulrich como Marisol Nichols no serán parte de toda la quinta temporada. En el programa matutino australiano The Today Show, Skeet dijo: "Sé que también quieren llevar el programa en una dirección diferente la próxima temporada y saltar cinco años por delante".

“Cuando todo terminó, me puse en contacto con todo el elenco, me puse en contacto con Marisol y Skeet y les dije que no habíamos terminado esas historias, y queremos asegurarnos de que ustedes tengan buenas despedidas. Creo que Marisol sabía lo que Hermione iba a hacer. No creo que Skeet supiera todavía qué iba a hacer FP. La verdad es que no es un spoiler, pero ni Hermione ni FP están siendo asesinados. Así que mi esperanza es que sean parte de Riverdale de una manera real siempre que haya un ‘Riverdale’”, adelantó el showrunner a TVLine.

En tanto, Mark Consuelos protagonizará un próximo episodio de Katy Keene que se desarrollará cinco años en el futuro, por lo que es seguro asumir que Hiram seguirá en libertad en el universo.

En tanto, los personajes que definitivamente deben volver son Archie (KJ Apa) Betty (Lili Reinhart), Jughead (Cole Sprouse), Veronica (Camila Mendes), Cheryl (Madelaine Petsch), Kevin (Casey Cott), Toni (Vanessa Morgan), Reggie (Charles Melton), Alice Cooper Smith (Mädchen Amick) y Hiram Lodge (Mark Consuelos).

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “RIVERDALE”?

La quinta temporada de “Riverdale” aún no tiene fecha de estreno en The CW. Aunque de acuerdo al calendario de la serie los próximos episodios deberían empezar a emitirse en octubre del 2020 es probable que se retrase un poco, al igual que otras producciones, debido a la pandemia del coronavirus.

En España los nuevos episodios se emiten en Movistar+ un día después de su estreno en Estados Unidos.

Las tres primeras temporadas de “Riverdale” están disponibles en Netflix.