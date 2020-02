“Riverdale”: Betty intenta demostrar que no asesinó a Jughead

En el nuevo episodio de la cuarta temporada de “Riverdale” cuando una noche en el bosque sale terriblemente mal, Betty, Archie y Veronica se ven obligados a confrontar lo que cada uno de ellos puede ser capaz de hacer.

‘How to Get Away with Murder’ (4x14), décimo cuarto capítulo de la temporada 4 de “Riverdale”, empieza con Betty, Ronnie y Archie quemando cualquier evidencia, incluido el gorro de Jughead, y contando tres historias diferentes a sus padres: Archie dice que se estaba bañando en el rio y los Stonie les robaron la ropa, Betty asegura haber derramado vino tinto, y Veronica confiesa haberse involucrado en una partida de strip poker.

Mas tarde, Betty regresa a Stonewall Prep para interrogar a Bret y Donna, quien recuerda que Betty y Jug fueron al bosque juntos e incluso la acusa de estar borracha, además vuelve a mencionar el nombre de Evelyn Evernever. En tanto, Ronnie recuerda lo sucedido con ‘Dark Betty’ y Chuck Clayton, y le confiesa a Archie que todavía tiene dudas sobre lo que sucedió con el hijo de FP.

Riverdale 4x14

Decidida a limpiar su nombre, Betty visita a Evelyn en la cárcel, pero en lugar de aclarar sus dudas la confunde más y empieza a cuestionarse si realmente pudo matar a su novio. Cuando FP y Alice le preguntan por qué encontraron el teléfono de Jughead en su chaqueta, la joven intenta decirle que debió olvidarlo mientras se estaba cargando, pero no resulta convincente.

Debido a la trágica situación la admisión de Veronica a Barnard corre peligro, así que ella y Archie presionan a Betty para que diga la verdad. Entre lágrimas, Betty admite que no recuerda nada y teme que lo que dijo Evelyn sea cierto y con la palabra clave Donna provocara que lastimara a Jughead.

Para ayudar a su hermana (o al menos hacer creer a todos que lo hace), Charles, que está al tanto de todo, somete a Betty a una sesión de hipnosis y descubren que esa noche Donna le sopló un poco de polvo en la cara dejándola inconsciente. Charles sugiere que pudo tratarse de "el aliento del diablo", sustancia que borra la memoria a corto plazo, y que Donna lo hizo para que pareciera que Betty asesinó a Jug.

¿JUGHEAD REALMENTE ESTÁ MUERTO?

Cuando Betty confronta a Donna en el bosque la villana solo se ríe y señala que no encontrarán el cuerpo de Jughead, así que toda la evidencia apuntará a Betty. Para demostrarle lo contrario, Betty organiza un grupo de búsqueda para que FP pueda encontrar el cuerpo de su hijo, y finalmente, es Archie quien lo dirige al cadáver de su amigo.

Luego volvemos a ver a FP y Betty identificando el cuerpo de Jughead en la morgue, mientras Mary consuela a Archie, antes de que él le confiese lo que realmente sucedió.

Por su parte, Betty se enfrenta a Donna una vez más y promete arrástrala con ella al igual que a sus amigos de Stonewall. "Soy el último comodín. Te arrepentirás de haberme conocido alguna vez", sentencia.

Pero ¿Jughead Jones realmente está muerto? Que siga narrando la historia de “Riverdale” hace que los fans mantengan la esperanza. Normalmente, en las series no se da por puerto a nadie hasta que se muestre su cuerpo, sin embargo, en la ficción de The CW el cuerpo apareció desde el comienzo de la cuarta temporada.

Entonces, ¿cómo se explicaría toda esta situación? Tal vez la novela de Jug para Baxter Brother sería la respuesta.