Desde el anuncio de la realización de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, los fanáticos del mundo de J.R.R. Tolkien no pueden esperar a su estreno. La serie de Amazon Prime Video servirá como precuela de los hechos que ocurrieron en las películas de Peter Jackson.

Definitivamente, la trilogía protagonizada por Elijah Wood, Viggo Mortensen y Orlando Bloom fue un éxito, pese a que el director se tomó ciertas licencias en el desarrollo de la historia y los personajes. En total, las tres cintas recaudaron 2.991 billones de dólares.

En esta ocasión, los encargados de desarrollar la serie son J.D. Payne y Patrick McKay, quienes han obtenido un presupuesto de 465 millones de dólares por parte de Amazon Studios para realizar la primera temporada. Esta suma es casi el doble de lo que se utilizó para las tres películas de “Lord of the Rings”, pues se contó con 281 millones en total.

¿DE QUÉ TRATA “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

La historia de la Tierra Media se remonta a miles de años previo a los hechos de las películas de Peter Jackson. En esta ocasión, la serie de “Los anillos de poder” se ubicará en la Segunda Edad del Sol, centrándose en el intento de Sauron de someter a la Tierra Media.

Después de la captura de Morgoth al final de la Primera Edad, el mundo se encontraba en relativa paz. Los elfos, humanos, enanos y hobbits vivían en armonía, pero un mal estaba por surgir, pues Sauron, el aprendiz del Valar oscuro, había quedado libre y empezó a planificar la conquista de la humanidad.

Su primer objetivo es Númenor, el país de los hombres más longevos y de quiénes descendió Aragorn y los reyes de Gondor. Tras lograr su destrucción, forja 20 anillos de poder para esclavizar a todas las razas de la Tierra Media. Estos incluyen tres para los elfos, siete para los enanos, nueve para los hombres y uno para Sauron.

Dentro de los impresionantes lugares, podremos ver la isla de Númenor, varias ciudades de Lindon y Eregion. Además, de las ancestrales casa de los enanos como Khazad-dûm.

El primer vistazo de Sauron en “El señor de los anillos: Los anillos de poder”. Antes de tomar la forma monstruosa que se parece a cómo se veía Morgoth, Sauron tenía una apariencia angelical, pues es una Maiar (Foto: Amazon Studios)

TRAILER DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DEL PODER”

EL REPARTO DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DEL PODER”

Dentro del reparto de “El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder” estarán las versiones jóvenes de algunos personajes que se nos han introducido en la películas originales, como Galadriel y Elrond, pero también habrán otros nombres de los libros y propios de la serie.

Además, se podrán ver diferentes razas de elfos y los hobbits pelosos, los cuales no aparecieron en las películas de “Lord of the Rings”.

Elfos

Morfydd Clark como Galadriel

como Galadriel Robert Aramayo como Elrond

como Elrond Ismael Cruz Córdova como Arondir

como Arondir Benjamin Walker como el rey Gil-Galad

como el rey Gil-Galad Cynthia Addai-Robinson como la reina Míriel

como la reina Míriel Charles Edwards como Celebrimbor

Enanos

Owain Arthur como príncipe Durin IV

como príncipe Durin IV Peter Mullan como el rey Durin III

como el rey Durin III Sophia Nomvete como Princesa Disa

El príncipe Durin IV en "El señor de los anillos: Los anillos de poder" con su característico martillo (Foto: Amazon Studios)

Hobbits

Markella Kavenagh como Elanor ‘Nori’ Brandyfoot

como Elanor ‘Nori’ Brandyfoot Sara Zwangobani como Marigold Brandyfoot

como Marigold Brandyfoot Dylan Smith como Largo Brandyfoot

como Largo Brandyfoot Megan Richards como Poppy Proudfellow

como Poppy Proudfellow Lenny Henry como Sadoc Burrows

Humanos

Nazanin Boniadi como Bronwyn

como Bronwyn Ema Horvath como Eärien

como Eärien Charlie Vickers como Halbran

como Halbran Maxim Baldry como Isildur

como Isildur Trystan Gravelle como Pharazôn

como Pharazôn Lloyd Owen como Elendil



Otros

Anson Boon como Sauron

como Sauron Daniel Weyman como “El desconocido”

como “El desconocido” Joseph Mawle



¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DEL PODER”?

Luego del tráiler publicado en el Comic-Con de San Diego, los fanáticos del universo de J.R.R. Tolkien quedaron impactados y ahora quedan a la espera de poder ver lo que el primer capítulo tiene para ofrecer.

El estreno de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” será el 2 de setiembre en la plataforma de Prime Video, consta de ocho episodios y estará disponible en 240 países.