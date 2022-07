Basada en “Fire & Blood” de George RR Martin, “House of the Dragon” es una serie de HBO Max que se desarrolla 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones” y cuenta la historia de la Casa Targaryen. La primera temporada tendrá 10 episodios y se estrenará el 21 de agosto de 2022.

El rodaje de la ficción cocreada por Martin y Ryan Condal empezó en marzo de 2021 y terminó en febrero de 2022. Miguel Sapochnik y Condal son los showrunners, y junto a Martin, Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis y Ron Schmidt se encargan de la producción ejecutiva.

Mientras que Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Matt Smith, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno y Fabien Frankel son los protagonistas de “House of the Dragon”. Pero ¿quién es quién en el spin-off de “Game of Thrones”? ¿Qué actores completan el elenco de la serie de HBO Max?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

1. Emma D’Arcy es Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen es la primogénita del rey Viserys I Targaryen y su primera esposa Aemma Arryn. La princesa es una jinete de dragón y tiene muchas cualidades, pero no nació hombre, lo que complica su ascenso al Trono de Hierro.

Mientras Emma D’Arcy dará vida a la versión adulta de Rhaenyra Targaryen, Milly Alcock será la encargada de interpretar a la versión joven de la princesa.

2. Matt Smith es Daemon Targaryen

De acuerdo con la descripción de HBO Max, Daemon Targaryen es el hermano menor de Viserys I, e incomparable guerrero y jinete de dragones. Además, posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire.

3. Paddy Considine es Viserys I Targaryen

Viserys I Targaryen es el Rey de los Siete Reinos y fue elegido por los señores de Poniente para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Se trata de un hombre cálido, amable y decente, que solo desea continuar con el legado de su abuelo, “pero como hemos aprendido de Game of Thrones, los buenos hombres no necesariamente son grandes reyes”.

4. Eve Best es Rhaenys Targaryen

La princesa Rhaenys Targaryen es la prima del rey Viserys I y esposa de Lord Corlys Velaryon. “La Reina que nunca existió” fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre.

5. Rhys Ifans es Otto Hightower

En “House of the Dragon”, Rhys Ifans interpreta a Otto Hightower, el padre de la reina Alicent y la Mano del Rey. Él sirve fielmente a Viserys I, por eso, considera que la mayor amenaza para el reino es Daemon Targaryen.

6. Olivia Cooke es Alicent Hightower

La reina Alicent Hightower es hija de hija de Otto Hightower y la segunda esposa de Viserys I. Considerada la mujer más hermosa de los Siete Reinos, Alicente se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo, por lo tanto, posee una aguda perspicacia política.

7. Steve Toussaint es Corlys Velaryon

Lord Corlys Velaryon es el Señor de las Mareas y esposo de la princesa Rhaenys Targaryen. Conocido como “La Serpiente Marina” es el aventurero náutico más famoso en la historia de Westeros, es más rico que los Lannister y que cuenta con la armada más grande del mundo.

8. Fabien Frankel es Criston Cole

El Lord Comandante de la Guardia Real de Viserys I tiene ascendencia dorniense y es el hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven. “No tiene derecho a la tierra ni a los títulos; todo lo que tiene en su nombre es su honor y su habilidad sobrenatural con la espada”.

9. Sonoya Mizuno es Mysaria

Mysaria llegó a Westeros sin nada y vendió más veces de las que puede recordar, pero su suerte cambió cuando se convirtió en la aliada más confiable del príncipe Daemon Targaryen.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “House of the Dragon”: