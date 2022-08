Recientemente, se estrenó “House of the Dragon”, la cual ha dado inicio a los primeros acontecimientos que desencadenaron la guerra civil Targaryen. En el episodio 1 de la serie de HBO Max, hemos podido ver a nuevos personajes muy interesantes y otros más enigmáticos, uno de ellos es el caballero Ser Criston Cole.

En el mundo de George R.R. Martin, los guardias, caballeros y otros protectores han jugado un rol importante. Algunos ejemplos pueden ser Jorah Mormont, y su incansable servicio a Daenerys, o la traición de Jaime Lannister cuando mató al “Rey Loco” por la espalda.

De la misma forma, Fabien Frankel, el actor que interpreta a Criston Cole en “House of the Dragon”, explicó a Extra que su personaje jugará “un papel bastante integral en cómo se desenreda la política”.

Si quieren descubrir a mayor profundidad a lo que se refiere y no les molestan los spoilers, a continuación les contaremos todo lo que necesitan saber.

¿QUIÉN ES CRISTON COLE DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Ser Criston Cole fue un caballero de la Casa Cole que se volvió Lord Comandante de la Guardia Real durante parte del reinado de Viserys I Targaryen. Al principio, tuvo una amistad con la princesa Rhaenyra Targaryen, que luego evolucionó a algo más.

Sin embargo, fue él quien convenció a Aegon para reclamar el Trono de Hierro, cuando en realidad era Rhaenyra la que había sido designada como heredera.

DATOS PERSONALES DE CRISTON COLE

Alias: “El creador de reyes”

“El creador de reyes” Títulos: Ser, Lord Comandante de la Guardia Real, Mano del Rey

Ser, Lord Comandante de la Guardia Real, Mano del Rey Alianzas: Casa Cole

Casa Cole Fecha de nacimiento: 82 d.C.

82 d.C. Lugar de nacimiento: Blackhaven

Blackhaven Fecha de defunción: 130 d.C.

130 d.C. Lugar de defunción: Butcher’s Ball

Butcher’s Ball Amantes: Rhaenyra Targaryen

APARIENCIA Y PERSONALIDAD DE CRISTON COLE

De acuerdo con los libros de George R.R. Martin, Criston Cole tenía el cabello tan oscuro que parecía de un color negro carbón. Además, tenía los ojos de un verde pálido. Sin embargo, en “House of the dragon”, su melena es marrón oscura y sus ojos no son claros. Su apariencia va más acorde a la región donde nació, pareciéndose a los dornienses.

Por otro lado, el caballero era un increíble guerrero y su especialidad era el lucero del alba forma de estrella, tal como lo vimos en el primer episodio. Además, utiliza una espada larga en batalla.

Fabien Frankel como Ser Criston Cole, el guardia personal de Rhaenyra cuando era joven "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁL ES LA CASA COLE?

La Casa Cole es una familia noble de la Tierra de las Tormentas que regía los Baratheons. Tal como se puede ver en el primer episodio de “House of the Dragon”, su insignia es un escudo rojo con diez bolas negras.

Además, fueron vasallos de la Casa Dondarrion en la frontera con Dorne, aunque no poseían tierras.

JUVENTUD DE CRISTON COLE

Criston Cole era el hijo de un mayordomo de Lord Dondarrion en el castillo de Blackhaven, ubicado en la frontera con Dorne. Se conoce poco sobre su infancia y juventud hasta que asistió al torneo en Maidenpool para celebrar el ascenso de Viserys Targaryen al trono.

Aunque el motivo del torneo ha sido cambiado en la serie, en su lugar es para celebrar el nacimiento del heredero de Viserys, los eventos se desarrollaron de la misma forma. Logró vencer a la mayoría de competidores de la justa, incluyendo a Daemon Targaryen, a quien incluso le ganó en batalla utilizando su lucero del alba.

En el episodio 1 de "House of the dragon", Ser Criston Cole pudo derrotar a todos los caballeros participantes de la justa, incluyendo a Daemon Targaryen (Foto: HBO)

Su desempeño llamó la atención de la princesa Rhaenyra Targaryen, quien le brindó su favor. Posteriormente, la heredera le pidió a su padre que nombre Criston su guardia personal.

En 105 d.C. se volvió miembro de la Guardia Real, conocidos como las “Capas blancas”, reemplazando al legendario Ryam Redwyyne. Según los rumores que esparció el bufón de la corte, Rhaenyra habría tratado de acercarse a él y, en un inicio, fue rechazada.

CRISTON COLE COMO LORD COMANDANTE DE LA GUARDIA REAL

Después de la muerte de Harrold Westerling, el Lord Comandante de la Guardia Real, Criston Cole ocupó su lugar encabezando las “Capas blancas”. Desde entonces, se encargó de proteger a la familia real y acompañarlos a todos lados.

Cuando el rey Viserys comprometió a Rhaenyra con Laenor Velaryon, se rumorea que Criston se escabulló en la habitación de la princesa para confesarle su amor. De acuerdo con Septon Eustace, el caballero le propuso viajar a la Ciudades Libres, donde él podría trabajar como guardia de algún príncipe.

Sin embargo, esta vez, fue el turno de Rhaenyra de rechazarlo y le dijo que una Targaryen estaba destinada a cosas más grandes que ser la esposa de un mercenario. Además, le hizo acordar de su juramento a la Guardia Real, y que así como planeaba romperlos, también podría hacerlo con los votos matrimoniales.

Por otro lado, otros rumores aseguran que fue ella quien nunca logró seducir al caballero y que, en su lugar, encontró el consuelo de Harwin Strong, el heredero de Harrenhal. Este se volvió su nuevo guardia personal, quien la acompañó a Marcaderiva y luego a Rocadragón.

LA AMARGA RELACIÓN DE CRISTON COLE CON RHAENYRA TARGARYEN

Sin importar cuál fue la verdadera historia, lo cierto es que Criston Cole pasó de ser su más fiel defensor a uno de sus más grandes enemigos. Durante la celebración de la boda de Rhaenyra y Laenor Velaryon, el caballero peleó con Strong en uno de los torneos.

Fue entonces que terminó rompiéndole una clavícula y el codo, por lo que luego llamarían a Harwin el “Huesos rotos”. En esas mismas competencias, Criston peleó contra Joffrey Lonmouth, el favorito de Laenor, a quien le aplastó la cabeza con su lucero del alba, herida de la cual murió seis días después.

Mientras que muchos se molestaron con el guardia real por estos actos violentos, la reina Alicent Hightower lo defendió y pidió que se vuelva su protector personal. Desde entonces, se volvió su partidario y formó parte de los Verdes.