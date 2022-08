Se acaba de estrenar el primer episodio de “House of the Dragon” y, tal como lo prometieron, no ha decepcionado. El universo de “Game of Thrones” regresó después de años y muestra los inicios de uno de los conflictos más devastadores para la Casa Targaryen ¡Se vienen spoilers!

El primer episodio, dirigido por Miguel Sapochnik, se titula “Los herederos del Dragón” y ha mostrado el reino de los Targaryen en todo su esplendor.

Dentro de las estructuras, hay algunas conocidas como la Fortaleza Roja, la cual pudimos volver a ver desde que Daenerys la destruyó al final de “Game of Thrones”.

Además, también hizo aparición el Pozo Dragón, el majestuoso recinto que fue construido en el régimen de Jaehaerys. Anteriormente, solo habíamos podido ver las ruinas que fueron olvidadas luego de la aparente extinción de estas bestias escupe fuego.

No obstante, las edificaciones no fueron lo único que llamó la atención, pues los primeros hechos de “House of the Dragon” se mantienen fieles, en su mayoría, a la obra de George R.R. Martin.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 1 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

7. El Gran Consejo de Jaehaerys I Targaryen

El primer episodio de “House of the Dragon” aperturó con la voz de la versión adulta de Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, quien resume los últimos días del largo reinado de Jaehaerys I.

Tras la muerte de sus dos hijos varones, el monarca convocó a un Gran Consejo, para que se decida, casi de forma democrática, quién sería su sucesor. Las principales opciones eran Rhaenys Targaryen, hija del original heredero Aemon, y Viserys Targaryen, hijo del segundo hijo del rey.

El Gran Consejo, conformado por diversos señores de Poniente, eligió a Viserys, principalmente por ser hombre. Algo que no mencionan es que, anteriormente, el reclamo de Rhaenys ya había sido negado tras la muerte de su padre. En su lugar, se eligió a Baelon, su tío, pero este también murió antes de ascender al trono.

Los maestres llevando el resultado de la elección del heredero, la cual fue realizada por el Gran Consejo que convocó Jaehaerys I en "House of the dragon" (Foto: HBO)

Aunque “La reina que nunca fue” no estaba conforme con la decisión, decidió no actuar pues sabía que no iba a obtener el apoyo de la mayoría del reino. De esta forma, Jaehaerys pudo evitar, temporalmente, el conflicto interno de la Casa Targaryen.

6. La extraña relación entre Daemon y Rhaenyra

Nos presentan a Rhaenyra Targaryen no solo como la princesa del reino, sino también como una joven aventurera, irreverente, preocupada por su madre y que se mantiene firme, pese a ser subestimada por su padre durante tanto tiempo.

En un momento, la princesa se encuentra con su tío Daemon, quien está sentado en el Trono de Hierro, lo que muestra el anhelo que tiene por obtenerlo. Ambos se ven conectados por la indiferencia de Viserys.

Sus similitudes hacen que se lleven bien y el príncipe incluso le regala un collar de acero valyrio, el mismo material de la espada “Hermana Oscura” que porta él.

Los observadores se pudieron dar cuenta que la interacción entre ambos no parece solo la de un pariente y, recordemos, los Targaryen suelen casarse entre ellos.

5. La justa para celebrar al heredero

El inmenso deseo de Viserys por tener un hijo varón lo lleva a celebrar una justa en su nombre, mientras que su esposa, Aemma Arryn, empieza la labor de parto. En la justa, podemos ver cómo continúa la enemistad entre Daemon Targaryen y Otto Hightower, cuando elige a su hijo mayor para combatir y le pide el favor a su hija Alicent.

Además de aportar la cuota de violencia a la que nos tiene acostumbrados “Game of Thrones”, también podemos ver, por primera vez, a Ser Criston Cole y el interés que despertó en la joven princesa Rhaenyra, la cual incluso le dio su favor.

En el episodio 1 de "House of the dragon", Ser Criston Cole pudo derrotar a todos los caballeros participantes de la justa, incluyendo a Daemon Targaryen (Foto: HBO)

4. El difícil parto de Aemma Arryn

Mientras todos disfrutan del espectáculo de violencia en la justa, algo sangriento también ocurre en la recámara de la reina Aemma Arryn. Durante todo el embarazo, la reina sufrió de malestares y el parto no fue la excepción.

El Gran Maestre Mellos le informa a Viserys que el bebé está al revés y que la única forma de salvarlo es sacrificando a la madre al realizarle una rudimentaria cesárea. El rey acepta, pero no le informa a su esposa lo que está por pasar y el miedo se apodera de ella mientras inicia una de las escenas más devastadoras del episodio.

Aemma se desangra y el bebé, a quien Viserys nombra Baelon, como su padre, nace vivo. Sin embargo, el sacrificio fue en vano, pues el pequeño solo logró sobrevivir un día.

3. El distanciamiento entre Viserys y Daemon

Mientras que Viserys todavía estaba sumamente afectado por la muerte de su esposa y de su hijo, el Consejo lo incita a tomar una decisión sobre quién debe ser su heredero. Aunque algunos se encuentran en contra del ascenso de Daemon, el rey es incapaz de decidir entre su hermano o su hija.

No obstante, todo cambia cuando las palabras del príncipe llegan a sus oídos. En medio de una celebración, Daemon había nombrado a Baelon “el heredero por un día”, una mofa al dolor que estaba pasando Viserys.

Finalmente, el rey decide no seguir defendiendo las acciones de su hermano y lo envía de regreso con la esposa a la que odia, Rhea Royce, en el Valle. Daemon lo obedece y se marcha en su dragón, Caraxes.

Viserys enfrenta a su hermano Daemon luego de que descubriera que este se burló de la muerte de su hijo (Foto: HBO)

2. La explicación de la conquista de Aegon

Algo que llamó mucho la atención, y que implicó una pequeña variación de lo que sucede en los libros, fue la conversación que tuvo Viserys con su hija Rhaenyra en la que le cuenta el verdadero motivo por el que Aegon conquistó los reinos de Poniente.

Según lo que contó, Aegon también habría tenido sueños premonitorios, como los de Daenys “La soñadora”. Aparentemente, no habría solo la ambición y el deseo de poder lo que llevó a la dominación de casi todo el continente. En lugar del fin de Valyria, el conquistador había visto el fin de la humanidad debido a un mal que venía “del norte lejano”, por lo que los reinos debían estar unificados para enfrentarlo, dando una referencia a los sucesos de “Game of Thrones”.

“Aegon llamó a este sueño ‘La canción de hielo y fuego’”, dijo Viserys mientras sostenía la daga de acero valyrio con la que Arya Stark acabaría con este mal del que hablaba.

1. La decisión de Viserys sobre su nuevo heredero

Finalmente, luego de perder a su hijo recién nacido y ser traicionado por su hermano, Viserys tomó la decisión de nombrar a su hija, Rhaenyra, como la heredera al Trono de Hierro.

A diferencia de su abuelo, Jaehaerys I, no convocó a un Gran Consejo, pero hizo que los grandes señores de Poniente le juraran lealtad, pensando que así el asunto de la sucesión quedaría resuelto.