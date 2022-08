La fiebre que vivieron los fanáticos con “Game of Thrones” ha regresado con el estreno de su precuela, “House of the Dragon”. En su momento, para celebrar el lanzamiento de la serie original de HBO, diversos artistas, como Rosalía, colaboraron en un álbum inédito.

En el 2019, Columbia Records lanzó la banda sonora inspirada en “Game of Thrones”. En el sencillo colaboraron artistas como The Weeknd, SZA, Travis Scott, The Lumineers, Mumford & Sons, entre otros.

Durante esa época, se estrenó la octava y última temporada de la serie de HBO en la cual pudimos ver la unión, no solo estratégica, de Daenerys y Jon Snow, aunque esto terminó en un trágico desenlace.

LA CANCIÓN QUE ROSALÍA COMPUSO PARA “GAME OF THRONES”

La banda sonora se titula “For the Throne” y está compuesta de 14 canciones en total. La novena pista es con la que participó Rosalía, se llamaba “Me traicionaste” y lo interpretó junto a A. Chai, un artista peruano que ha trabajado con grandes figuras de la industria.

La artista de 29 años suele escribir sus propias canciones y esta no fue la excepción, aunque contó con el apoyo de Pablo Díaz-Reixa y Alejandro Salazar (A. Chal). Además, ella también participó de la producción musical.

En ese entonces, Rosalía ya era una de las artistas más populares, pues había lanzado su tema “Con Altura”. Tres años después, su éxito ha seguido aumentando y este 2022 publicó su tercer álbum titulado “Motomami”.

LETRA DE “ME TRAICIONASTE” DE ROSALÍA

“Lo vi en tu mira’

back on my bullshit

En tu mira’, es tu mirada

Sólo al mirar en tu mira’

En tu mira’

Se van abajo pa’ la acera

Vine a encontrar aunque supiera

Ay, lo diseñaste

Bye, me traicionaste

Ay, amor que no lo ves

Lo vi

En tu mira’, es tu mirada

Solo al mirar en tu mira’

Es tu mirada

Solo al mirar en tu mira’

En tu mirada

Sólo al mirar en tu mira’

En tu mira’

I take my time when I see you comin’ (see you comin’)

A poker face but it’s not chorus (no chorus)

Why, why, why, why

Why you want my heart break?

Why me traicionaste? (Fuck it)

Ay, don’t turn away (turn up, bitch)

it’s all in the eyes, in the eyes, in the eyes

Oh yeah, saw it in the eyes, in the eyes

En tu mira’, es tu mirada

Solo al mirar en tu mira’

Es tu mirada

Solo al mirar en tu mira’

Es tu mirada

Solo al mirar en tu mira’

En tu mira’

Si quiere’ jugar

Me quiere’ jugar, me

Vamo’ a jugar

Si quiere’ jugar

Me quiere’ jugar, me

Vamo’ a jugar

Solo al mirar en tu mira’

En tu mira’

Solo al mirar en tu mira’

En tu mira’

Solo al mirar en tu mira’

En tu mira’

Solo al mirar en tu mira’

En tu mira’

You really want to play games with me?

Por la espalda”