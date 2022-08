“House of the Dragon” consiguió el estreno más visto de HBO con casi 10 millones de espectadores, el domingo 21 de agosto, de acuerdo a la empresa. La serie de HBO Max, precuela de “Game of Thrones”, ha conseguido colocarse como uno de los programas más esperados y vistos de 2022. Y uno de los temas más llamativos de su capítulo 1 fue la rivalidad entre Daemon Targaryen (Matt Smith) y Otto Hightower (Rhys Ifans). Conoce más de esta tirante relación.

Para entrar en contexto, se debe explicar que “La casa de Dragón” es un historia ambientada 200 años atrás de lo que se vio en “Juego de Tronos” y que es una adaptación del libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin.

De esta manera, el programa mostrará el mejor momento de los Targaryen y, por supuesto, cómo fue su decadencia y alejamiento del poder. En este conflicto, el personaje que está en el medio, al menos durante esta temporada 1, es el rey Viserys Targaryen.

Flanqueando al monarca, sin embargo, están los enfrentados Daemon y Otto. Aquí te contamos más de lo que hay detrás de esta rivalidad. Y, por supuesto, a partir de aquí hay spoilers sobre la primera entrega de “House of the Dragon”.

Matt Smith es Daemon Targaryen en "House of the dragon", el hermano menor del rey Viserys I (Foto: HBO)

¿POR QUÉ DAEMON TARGARYEN Y OTTO HIGHTOWER SE ODIAN?

Los personajes Daemon Targaryen y Otto Hightower de “House of the Dragon” se odian porque el primero le tiene envidia y se siente marginado por las maquinaciones de Otto para quedar en el centro de la concentración del poder, quien manipula a Viserys, de acuerdo a la visión de Daemon.

Esto es lo que se descubre al inicio de la precuela de “Game of Thrones” y hay una frase que revela el desprecio que Daemon le tiene a Otto: lo llama como “un segundo hijo que no heredará nada que no se apodere de sí mismo”.

Por ello, Daemon siempre ha mostrado su rechazo hacia Otto, burlándose de él y atacando a su entorno más cercano. Esta rivalidad será clave para los posteriores hechos que se verán en la serie de HBO Max, a pesar de que Daemon hace un viaje al final del primer episodio de “La casa del Dragón”. Es cuestión de tiempo para ver las consecuencias de este odio.

Otto Hightower es interpretado por Rhys Ifans en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se estrenó el domingo 21 de agosto a través de la plataforma de streaming HBO Max. La serie emitirá un capítulo 2, titulado como “El príncipe rebelde”, el 28 de agosto. Puedes ver la nueva producción en este enlace.

Precuela de Game Of Thrones | House of the Dragon

MÁS INFORMACIÓN DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿QUIÉN ES OTTO HIGHTOWER?

Otto Hightower es el hermano menor de Hobert Hightower, el señor de Antigua y una de las casas más importantes de poniente. Además, es el padre de Alicent y Gwayne Hightower.

Durante el reinado de Viserys I, sirvió como Mano del Rey, ayudando a gobernar al monarca en diferentes aspectos. Mientras tanto, también buscaba beneficiar de cierta forma a su familia. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ