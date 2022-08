Tras el estreno de “House of the Dragon” por HBO Max, al fin podremos conocer qué ocurrió 300 años antes de la historia original, “Game of Thrones”, respecto a la lucha de poder Targaryen, que acabó con gran parte de sus miembros y sus dragones. En el primer episodio, vimos tomar importantes decisiones al rey Viserys I, papel interpretado por Paddy Considine.

En la serie, este personaje es el quinto rey de la dinastía Targaryen y durante su periodo surge el conflicto de la sucesión al trono, que daría lugar a la guerra civil Targaryen conocida como la “Danza de los dragones”. Si bien, no participó de ella, era jinete del dragón Balerion, una de las bestias más imponentes.

Debido al gran papel que desempeña Considine, te contamos quién es y todo lo que debes saber del histrión.

En el primer capítulo de ""House of the dragon", el rey Viserys I Targaryen toma decisiones importantes (Foto: HBO)

1. DATOS PERSONALES DE PADDY CONSIDINE

Nombre completo: Patrick George Considine

Patrick George Considine Lugar de nacimiento: Winshill , Burton upon Trent

Winshill , Burton upon Trent Nacionalidad: Británica

Británica Cumpleaños: 5 de septiembre

5 de septiembre Año de nacimiento: 1973

1973 Edad: 48 años

48 años ¿Qué es? Actor, director y guionista

Actor, director y guionista Instagram: @paddy_considine

Paddy Considine en la alfombra roja a su llegada para asistir al estreno de "House of the Dragon" en Leicester Square Gardens, en Londres, el 15 de agosto de 2022 (Foto: Hollie Adams / AFP)

2. PRIMEROS AÑOS

Paddy Considine creció junto a su hermano y cuatro hermanas en una finca de protección oficial en Winshill, un pueblo de Burton. Estudió en Abbot Beyne Senior School y Burton College. Su padre falleció de cáncer una semana antes del rodaje de “En América” (2002).

3. INTERÉS POR LA ACTUACIÓN

En 1990, al sentir interés por la actuación, se matriculó para obtener un Diploma Nacional en Artes Escénicas en Burton College. Fue aquí donde conoció a Shane Meadows, con quien mantiene una gran amistad y con el que colabora frecuentemente.

Cuando Paddy Considine llegó a Leicester Square en Londres para asistir al estreno de la película "The Bourne Ultimatum" el 15 de agosto de 2007 (Foto: Max Nash / AFP)

4. ESTUDIA FOTOGRAFÍA

En 1994, Paddy Considine sigue Fotografía en la Universidad de Brighton, donde estudió con el documentalista social Paul Reas. Aquí, se graduó con una licenciatura de primera clase.

5. CARRERA ACTORAL

Con una amistad muy sólida y tras graduarse en la universidad, Meadows elige a Considine para varios cortometrajes y su segunda película “A Room for Romeo Brass” (1999) como el perturbado Morell. Esta interpretación le valió para tener su primer protagónico en “Last Resort” (2000) en el papel de Alfie. Salta a la fama con “Doctor Sleep” (2002), “24 Hour Party People” (2002), “In America” (2003) y “My Summer of Love” (2004).

Tras interpretar a Frank Thorogood en “Stoned” (2005), se gana la reputación de ser un gran villano y representar a personajes más oscuros del cine. Desde ese momento su carrera continuó en ascenso.

Paddy Considine asiste al estreno británico de su película "Pride" en el centro de Londres el 2 de septiembre de 2014 (Foto: Carl Court / AFP)

6. INTERÉS POR LA MÚSICA

Considine y Shane Meadows formaron la banda She Talks To Angels con sus amigos Richard Eaton, Simon Hudson y Nick. Luego Hemming con Meadows como vocalista y él como baterista.

Cuando estudiaba en la Universidad de Brighton formó su nuevo grupo de britpop llamado Pedestrians. Ahora forma parte de la banda de rock Riding the low, que se presentó en un festival en 2014 en Gales. Dos años después, la banda lanzó su segundo álbum “Are Here to Help the Neighborhood”.

7. DIAGNOSTICADO CON SÍNDROMES

Cuando tenía 30 años, en 2011, fue diagnosticado con síndrome de Asperger. En 2013, determinan que tenía el síndrome de Irlen, al no poder procesar adecuadamente los estímulos visuales, para ayudarlo usa filtros morados.

Paddy Considine llega para el estreno de la serie de HBO "The Outsider" en el teatro DGA de Los Ángeles el 9 de enero de 2020 (Foto: Chris Delmas / AFP)

8. HIZO TEATRO Y PARTICIPÓ EN VIDEOS MUSICALES

Paddy Considine participó en la obra de teatro “The ferryman” (2017-2018), así como en videos musicales de Coldplay con el tema “Dios puso una sonrisa en tu rostro” (2003), de Moloko con la canción “Familiar Feeling” (2003) y Arctic Monkeys con “Leave before the lights come on” (2006).

9. PREMIOS DE PADDY CONSIDINE

Ha ganado 26 premios como actor, director y guionista en: Festival Internacional de Cine de Transilvania (2012), Premios del Cine Independiente Británico (2011), Festival de Cine Británico de Dinard Francia (2011), Premios BAFTA (2008), entre otros.

Paddy Considine y Diarmid Scrimshaw posan con el premio al debut destacado de un escritor, director o productor británico por la película "Tyrannosaur" en los BAFTA British Academy Film Awards en 2012 (Foto: Leon Neal / AFP)

10. ¿PADDY CONSIDINE TIENE PAREJA?

El corazón de Paddy Considine tiene dueña y se llama Shelley Insley, con quien tiene una relación desde que tenía 18 años. Ellos se casaron en 2002 y fruto de su amor tienen tres hijos.